Wo, wann und wer kann bei der Weltmeisterschaft in Katar 2022 Alkohol kaufen und trinken

Als islamisches Land ist der Verkauf, das Servieren und der Konsum von Alkohol in Katar stark reguliert.

Bei der Weltmeisterschaft können Fans Schnaps in lizenzierten Hotelrestaurants und Bars kaufen.

Aber das Trinken oder Betrunkensein in der Öffentlichkeit ist illegal und wird mit Gefängnis bestraft.

Weitere Geschichten finden Sie auf Business Insider.

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar wird ganz anders sein als frühere Turniere, wenn es um den Alkoholkonsum von Fußballfans geht.

Als islamisches Land ist der Verkauf, das Servieren und der Konsum von Alkohol in Katar stark reguliert.

Nach Angaben der britischen Regierung ist es in Katar ein „Vergehen, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken oder betrunken zu sein“, und das Trinken an einem öffentlichen Ort kann „zu einer Gefängnisstrafe von bis zu sechs Monaten“ und einer Geldstrafe von bis zu 825 US-Dollar führen.

Alkohol ins Land zu bringen ist ebenfalls illegal.

Alkohol ist für Fans in lizenzierten Hotelrestaurants und Bars erhältlich, jedoch nur, wenn Sie über 21 Jahre alt sind, sowie beim Arcadia Festival.

Laut The Times of London ist das Arcadia Festival ein Fanbereich, der etwa zwei Meilen außerhalb von Doha liegt und jeden Tag zwischen 10 und 5 Uhr 19 Stunden lang Alkohol ausschenkt

Während der Weltmeisterschaft – die vom 20. November bis 18. Dezember läuft – sollten die Fans ursprünglich vor und nach den Spielen an ausgewiesenen Stellen in und um die Stadien Alkohol kaufen können.

Nur zwei Tage vor Beginn des Turniers kündigten die Organisatoren jedoch auf Drängen der königlichen Familie Al Thani aus Katar in einer erschreckend späten Kehrtwende ein vollständiges Verbot des Verkaufs von Alkohol rund um die Stadiongelände an.

Alkohol wird weder in den Stadien während der Spiele (außer in Hospitality-Boxen) noch in Geschäften verkauft. Es gibt eine einzige staatlich kontrollierte Off-Lizenz, die jedoch auf Einwohner beschränkt ist, die eine gültige Genehmigung haben.

„Während Alkohol für diejenigen erhältlich sein wird, die ein Getränk in ausgewiesenen Bereichen wünschen, wird er nicht offen auf den Straßen erhältlich sein“, sagte Nasser Al Khater, CEO der Weltmeisterschaft in Katar, im September laut BBC Sport.

„Was wir verlangen, ist, dass sich die Leute bei einem Besuch an diese ausgewiesenen Bereiche halten.“

Al Khater sagte Sky News im Oktober auch, dass es beim Turnier spezielle Zonen geben wird, in denen betrunkene Fans nüchtern werden können.

„Es gibt Pläne, dass Menschen wieder nüchtern werden, wenn sie übermäßig getrunken haben“, sagte er. „Es ist ein Ort, um sicherzustellen, dass sie sich selbst schützen und niemandem schaden.“

Nicht nur das Kaufen und Trinken von Alkohol wird sich für Fußballfans in Katar ändern.

Laut der britischen Regierung sollten sich Fans „in der Öffentlichkeit dezent kleiden“, während „Frauen ihre Schultern bedecken und kurze Röcke vermeiden müssen“. Männern und Frauen wird empfohlen, keine Shorts oder ärmellose Oberteile zu tragen.

Fluchen und unhöfliche Gesten in der Öffentlichkeit gelten ebenfalls als obszöne Handlungen und Straftäter können inhaftiert oder ausgewiesen werden.

Intimität in der Öffentlichkeit zwischen Männern und Frauen könnte laut der britischen Regierung zur Verhaftung führen, während Homosexualität illegal ist und mit dem Tod bestraft wird.

Die Turnierorganisatoren haben jedoch darauf bestanden, dass „jeder willkommen ist“ und dass es keine Einschränkungen für LGBTQ+-Personen geben wird, die zusammen im selben Raum übernachten.

Al Khater sagte Sky News letzten Monat auch, dass schwule Fans Händchen halten können, ohne befürchten zu müssen, bestraft zu werden.

„Alles, was wir verlangen, ist, dass die Menschen die Kultur respektieren“, sagte er. „Am Ende des Tages, solange Sie nichts tun, was anderen Menschen schadet, wenn Sie kein öffentliches Eigentum zerstören, solange Sie sich auf eine Weise verhalten, die nicht schädlich ist, dann sind alle willkommen und Sie habe nichts zu befürchten.“