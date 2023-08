Beschriftung umschalten Shanghai Jüdisches Flüchtlingsmuseum

In den späten 1930er Jahren, als die Nazis ihre Verfolgung deutscher und österreichischer Juden verschärften, schränkten viele Länder im Westen die Zahl der Visa für Flüchtlinge stark ein.

Aber es gab einen Ort, an den Flüchtlinge gehen konnten, ohne überhaupt ein Visum zu bekommen: Shanghai.

Der chinesische Hafen galt lange Zeit als „offene Stadt“ und war gegenüber Einwanderern tolerant. Vieles davon wurde nicht von der nationalistischen Regierung kontrolliert, sondern von ausländischen Mächten – darunter Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten –, die ihre eigenen autonomen Bezirke gefordert hatten. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts zogen jüdische Menschen dorthin, und solange die Menschen es erreichen konnten – damals höchstwahrscheinlich mit dem Boot – konnten sie dort leben.

Shanghai beherbergte vor und während des Zweiten Weltkriegs fast 20.000 jüdische Evakuierte aus Europa. Aber das Leben dort war nicht immer schön. Japan war zu Beginn des Jahrzehnts in China einmarschiert und hatte schließlich die Kontrolle über die gesamte Stadt übernommen. Die japanische Armee zwang jüdische Flüchtlinge in einen Arbeiterbezirk, Hongkou, zu drängen, was zu überfüllten, unhygienischen Bedingungen führte, in denen sich Krankheiten schnell ausbreiteten.

Beschriftung umschalten Shanghai Jüdisches Flüchtlingsmuseum

„Zwei Schlafzimmer. Zehn Menschen leben dort“, sagte Ellen Chaim Kracko über die Wohnräume ihrer Familie. Sie wurde 1947 in der Stadt geboren. „Wenn man Glück hatte, hatte man drinnen Sanitäranlagen, eine Toilette. Ansonsten das, was man ‚Honigtöpfe‘ nannte.“

Ein diesem wenig bekannten Kapitel der Geschichte gewidmetes Museum, das Shanghai Jewish Refugees Museum, wurde dort 2007 eröffnet. In diesem Monat richtete es eine kleine Ausstellung basierend auf seiner Sammlung im Fosun Plaza, 28 Liberty St., in New York City ein. Es läuft bis zum 14. August und ist kostenlos.

Beschriftung umschalten Amber Shen/Shanghai Jüdisches Flüchtlingsmuseum

Geschichten über die Flüchtlinge säumen die Tafeln, zusammen mit Fotos und Repliken jüdischer Zeitungen, Speisekarten, Heiratsurkunden und anderen Ephemera, die das Leben im sogenannten „Shanghai-Ghetto“ dokumentieren.

Die Flüchtlinge versuchten so gut sie konnten, die Gemeinschaft wiederherzustellen, die sie in Europa hatten. Anwälte und Ärzte eröffnen Geschäfte. Es wurden jüdische Schulen gegründet. Musiker gründeten Orchester – und inspirierten eine Generation von Chinesen, europäische klassische Musik zu lernen.

Wenn überhaupt, wussten nur wenige der Flüchtlinge bis nach dem Völkermordkrieg, dass sie erst nach dem Krieg geflohen waren. Den Nachkommen der Shanghai-Flüchtlinge liegen die Geschichten über die Zeit ihrer Vorfahren dort am Herzen und sie behalten auch den Überblick darüber, wie viele ihrer Verwandten dadurch heute noch am Leben sind.

„Wir hatten 44, allein meine Großeltern“, sagte Elizabeth Grebenschikoff, die Tochter eines Flüchtlings. „Sie haben ein Leben gerettet, aber in Wirklichkeit ist es ein nie endender Strom von Generationen, die noch kommen werden.“

Beschriftung umschalten Shanghai Jüdisches Flüchtlingsmuseum

Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen die meisten Shanghaier Juden nach Israel, in die USA oder zurück nach Europa. Aber nicht alle von ihnen. Leiwi Himas blieb dort und wurde ein wichtiges Mitglied der kleinen jüdischen Gemeinde dort. Seine Tochter Sara lernte als Kind Chinesisch und lebt immer noch dort, ebenso wie einer ihrer Söhne, Jerry, der aus ihrer Ehe mit einem Chinesen hervorgegangen ist.

Jerry Himas gründet derzeit in Zusammenarbeit mit dem Shanghai Museum eine gemeinnützige Organisation, das Chinese-Jewish Cultural Connection Center, um Verbindungen zwischen Flüchtlingsfamilien zu fördern.

„Wir wollen die Geschichte, die Erinnerung Generation für Generation bewahren“, sagte er. „Sonst, mein Sohn, mein Enkel, wenn sie erwachsen sind und wir nichts hinterlassen, vergessen sie es vielleicht.“