Wo Sie Real Madrid gegen Al-Hilal im US-Fernsehen sehen können

Hier sind alle Details darüber, wo Sie Real Madrid gegen Al-Hilal im US-Fernsehen und über legales Streaming sehen können:

WER Real Madrid gegen Al-Hilal WAS Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft WENN 14:00 Uhr ET / 11:00 Uhr PT • Samstag, 11. Februar 2023 WO FS2, FOX Deportiert, DirectTV-StreamUnd fuboTV KOSTENLOSE TESTPHASE SCHAU JETZT

Mit fuboTV können Sie Real Madrid gegen Al-Hilal und jede Menge weitere Spiele mit einer 7-tägigen Testversion sehen. Mit dem legalen Streaming-Dienst können Sie das Spiel auf Ihrem Computer, Smartphone, Tablet, Roku, Apple TV ansehen oder es mit Google Chromecast an Ihren Fernseher anschließen.

Mit fuboTV können Sie jetzt USA Network, ESPN, ESPN2, CBS, CBS Sports Network, FS1, FS2, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS Connect, beIN SPORTS XTRA, NBC (in ausgewählten Städten), CNBC, USA streamen , FOX (in ausgewählten Städten), FOX Soccer Plus, FOX Deportes, Telemundo, Universo, Univision, TUDN, UniMas und Galavision.

Außerdem streamt fuboTV, der legale Streaming-Dienst, auch Liga MX, Weltmeisterschaft, Frauen-Weltmeisterschaft, MLS, UEFA Champions League (auf Spanisch), Europa League (auf Spanisch), Primeira Liga, Ligue Un, WM-Qualifikationsspiele, NWSL, ausgewählte USMNT-Spiele, USWNT-Spiele auswählen, Mexiko-Spiele auswählen, England-Spiele auswählen und mehr.

Die fuboTV-App ist für Windows PC, Mac, Apple iPhones, Android-Telefone, Amazon Fire TV, Android Mobile, Android TV, Apple TV, Chromecast, Hisense TVs, iOS-Geräte, LG TVs, Samsung Smart TVs, Vizio Smartcast TVs und Xbox verfügbar Eins.

Hier sind die Schritte, die Sie unternehmen müssen, um das Spiel zwischen Real Madrid und Al-Hilal mit Ihrer kostenlosen fuboTV-Testversion zu sehen:

2. Klicken Sie auf die rote Schaltfläche „Kostenlos starten“ (siehe Screenshot unten).

3. Geben Sie auf der Anmeldeseite Ihre E-Mail-Adresse ein, um sich anzumelden (oder Sie können Ihre Facebook- oder Google-Anmeldungen verwenden) (siehe Screenshot unten).

4. Nachdem Sie Ihre Anmeldedaten eingegeben und sich für die kostenlose Testversion angemeldet haben, werden Sie zum Hauptbildschirm von fuboTV weitergeleitet (siehe Screenshot unten).

5. Von hier aus können Sie entweder die Seite nach unten scrollen, um die TV-Listen anzuzeigen, die das Spiel Real Madrid gegen Al-Hilal enthalten (siehe Screenshot unten).

6. Oder Sie können oben auf die Schaltfläche „Guide“ klicken, um alle verfügbaren Kanäle anzuzeigen (siehe Screenshot unten).

Bildrechte: Imago