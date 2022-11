Wo man jetzt noch wichtige Medikamente kaufen kann

Eine Telefonprobe von FOCUS online zeigte, dass beliebte Hustenmittel und wichtige Blutdrucksenker derzeit in vielen Apotheken nicht erhältlich sind. Überschattet wird das Angebot von gravierenden Lieferengpässen.

Bestimmte Medikamente sind nicht verfügbar, die Apotheken müssen auf alternative Medikamente ausweichen, die jedoch weder die erste Wahl der Arztpraxis noch der Kunden waren.

„Die Lage ist schlecht“, sagt Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbandes Nordrhein. Die aktuellen Lieferengpässe sind so gravierend, dass er so etwas in seiner über 30-jährigen Tätigkeit noch nicht erlebt hat. Und die „Versorgungsdefizite“ könnten sich 2023 verschärfen.

Auch die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) bestätigte auf Anfrage die Engpässe und nannte die Situation eine „große Herausforderung“, die man angesichts der Engpässe habe und die auf absehbare Zeit bestehen bleiben werde.

Welche Medikamente sind betroffen?

Mehrere Bundesländer sind besonders betroffen, darunter Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. In einer Probe waren Fiebersirupe für Kinder, Magensäureblocker, Hustensaft, Hustenstiller und Blutdruckmittel nicht verfügbar. Die Wartezeiten lagen zwischen sechs und acht Wochen.

„Derzeit gibt es Engpässe bei Paracetamol, Ibuprofen und anderen Hustensäften“, erklärt eine Apotheke in der Kölner Innenstadt auf Anfrage. Auch Hustenstiller und Magenschmerzmittel stehen nur eingeschränkt zur Verfügung. Bei Magen-Darm-Beschwerden sind beispielsweise Hersteller wie Nurofen, Ratiopharm, Dolormin oder Buscopan betroffen.

Eltern, die Hustensaft für ihre Kinder benötigen, wird empfohlen, andere Präparate wie Zäpfchen oder Tabletten und Kapseln zum Einnehmen zu verwenden. Tabletten können in Apfelsaft oder Tee aufgelöst werden. Kinder würden die Drogen nicht schmecken.

„Akut-Hustenlöser von ACC haben wir nicht mehr“, erklärt eine Apotheke in der Nähe von Ulm. In der ganzen Stadt sind keine Packs mehr erhältlich. Es ist im Allgemeinen schwierig, ein Hustenmittel in flüssiger Form oder als Brausetablette zu erhalten. Die Wartezeit beträgt derzeit sechs bis acht Wochen. In akuten Fällen würden Alternativen angeboten. Hier kann jede Arztpraxis und jede Apotheke weiterhelfen.

Auch bestimmte Schmerzmittel sind derzeit von der Knappheit betroffen. Beispielsweise ist das Opioid-Schmerzmittel Targin schwer abzugeben. Apotheken bestätigen dies auf Anfrage. Betroffene sollten sich direkt an onkologische Kliniken oder spezialisierte Arztpraxen in der Umgebung wenden.

In der Regel haben sie von anderen Patienten Einblick, wo bestimmte Medikamente noch verfügbar sein könnten.