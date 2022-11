Wo man in Dubai essen kann: Die heißesten neuen Tische für 2022

Anmerkung des Herausgebers – Diese CNN-Reiseserie wird oder wurde von dem Land gesponsert, das sie hervorhebt. CNN behält in Übereinstimmung mit unserer Richtlinie die volle redaktionelle Kontrolle über Thema, Berichterstattung und Häufigkeit der Artikel und Videos innerhalb des Sponsorings.

(CNN) — Dubai ist auf der ganzen Welt als Zentrum für fabelhaften Genuss und ehrgeizige Innovation bekannt, und seine Restaurantszene ist nicht anders. Eine scheinbar unaufhörliche Welle von Neueröffnungen hat seinen Platz als einer der besten Restaurants der Welt bestätigt.

Egal, ob Sie nach einer angesagten Fast-Food-Kette direkt aus Kalifornien oder dem teuersten Restauranterlebnis der Welt auf Tour von Ibiza suchen, es gibt sensationelle Optionen in jeder Preisklasse.

Während jeden Monat Dutzende von Neueröffnungen zur Auswahl stehen, sind hier 11 kürzlich eröffnete Spots, die einen Besuch wert sind.

Daves heißes Huhn

Mit Geldgebern wie den prominenten Fans Drake und Samuel L. Jackson hat Dave’s Hot Chicken seit seiner Eröffnung auf einem Parkplatz in East Hollywood vor nur fünf Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt.

Der neueste Start erfolgt im The Walk in der Jumeirah Beach Residence, wo lange Schlangen bereits die Anziehungskraft ihres Geflügels bezeugt haben. Das Hühnchen ist mit einer Reihe charakteristischer Gewürze aromatisiert, die von No Spice bis The Reaper reichen – eindeutig nichts für schwache Nerven, und für die Sie einen Haftungsausschluss unterschreiben müssen.

Geschmack und Technik sind alles, und Küchenchef Dave Kopushyan bringt einen beeindruckenden Lebenslauf mit, nachdem er im berühmten French Laundry Restaurant von Thomas Keller ausgebildet wurde, das seit 2007 mit den höchsten drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde.

Neben Chicken Tenders und Sliders sorgen Dave’s Hot Chicken’s Pommes, Mac and Cheese und Grünkohlsalat dafür, dass niemand hungern muss.

Fi’lia

Sara Aqel ist in Jordanien in einer palästinensischen Familie geboren und aufgewachsen, für die Essen alles war. Nach der Kochschule arbeitete sie in berühmten Küchen auf der ganzen Welt, bevor sie im Alter von nur 26 Jahren die Rolle des globalen Küchenchefs von Fi’lia übernahm und für die Filialen in Miami, den Bahamas, Paris und Dubai verantwortlich war. Sie lebt in den Vereinigten Arabischen Emiraten und leitet nun stolz das erste Restaurant im Nahen Osten mit einem rein weiblichen Managementteam.

Ihre Küche in der 70. Etage des SLS Dubai, die mit dem Superstar-Koch Massimo Bottura zusammengearbeitet hat, ist italienisch mit mediterranen Einflüssen, inspiriert von Rezepten, die über Generationen von Frauen weitergegeben wurden. Sogar die Weinkarte stammt zu 100 % von Erzeugerinnen. Halten Sie Ausschau nach Wolfsbarsch mit Feta- und Kräuterkruste, makelloser Pasta und dekadenten Desserts, während das Serviceteam als eines der wärmsten der Stadt gilt.

Fi’liaMarasi Drive, Geschäftsbucht, Dubai

Ginger Moon, W Dubai – Mina Seyahi

Das W Dubai – Mina Seyahi, ein brandneues Hotel, liegt am Barasti Beach und blickt auf elegante Yachten im Hafen und die Bucht dahinter. Das Restaurant Ginger Moon bezeichnet sich selbst als „Urban Beach Club“ dank einer weitläufigen Terrasse und einem Infinity-Pool, der ein Publikum anzieht, das darauf aus ist, den perfekten Instagram-Shot zu finden, während es sich in Cabanas zu DJ-Sets zurücklehnt.

Zu den Vorspeisen auf der vielseitigen und internationalen Speisekarte gehören marinierte Ceviche aus Red Snapper oder Hamachi neben Rindertatar oder cremiger Burrata mit geräucherten Pfirsichen. Bei der Hauptveranstaltung sind Meeresfrüchte die größte Attraktion in duftenden Schalen mit Muscheln, knusprigem Wolfsbarsch mit Tamarinde oder flach gebratenem Tintenfisch mit süßer Chili-Dip-Sauce.

Ingwer MondW Dubai – Mina Seyahi, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, Dubai Marina, Dubai

L’Olivo im Al Mahara, Burj Al Arab

Capris L’Olivio befindet sich in einem erweiterten Pop-up im Al Mahara im Burj Al Arab. L’Olivo

Obwohl das Restaurant Al Mahara seit Jahren eine feste Größe in Dubais legendärem Burj Al Arab Hotel ist, hat es kürzlich ein erweitertes Pop-up von Küchenchef Andrea Migliaccio aus dem mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant L’Olivo im Capri Palace Jumeirah in Süditalien begrüßt. Da es sich um Dubai und das Burj handelt, ist die Kulisse des Al Mahara außergewöhnlich, da die Gäste von einem großen Korallenriff-Aquarium umgeben sind.

Egal, ob Sie ihr Degustationsmenü wählen oder à la carte speisen, die Gerichte kommen direkt aus Capri, einschließlich ihrer Tagliolini al Limone. Zarte Stränge hausgemachter Nudeln werden mit Zitrone und Austernblättern parfümiert und mit Burrata-Käse und einem Löffel süßer roter Garnelen belegt. Eine Vorspeise mit Goldkopffisch wird durch die klassische sizilianische Caponata-Sauce, die für ihre süß-saure Ausgewogenheit berühmt ist, angehoben, bevor ein Aprikosensorbet und Meringues die fünf Gänge abschließen, indem sie erneut die besten italienischen Zutaten zelebrieren.

Dämonenente von Alvin Leung, Caesars Palace Dubai

Das Demon Duck von Küchenchef Alvin Leung ist die neueste Ergänzung der umfangreichen gastronomischen Einrichtungen im Caesars Palace Dubai. Es besteht kein Zweifel, dass Sie am richtigen Ort sind, da die Wände mit skurrilen Entendarstellungen des Fotografen Mark Chung geschmückt sind, während es keine Preise gibt, um den Star der Speisekarte zu erraten.

Die langsam geröstete Pekingente von Leung ist ein charakteristisches Gericht, das diesen Namen verdient, dank eines umfangreichen, zeitaufwändigen Prozesses wie Pökeln, Blanchieren, Altern und langsames Garen, bevor es schnell bei hohen Temperaturen gekocht wird, um eine knusprige Haut und saftiges Fleisch zu gewährleisten. Er serviert es auf Bao-Brötchen, die nach Calamansi, einer Zitrusart, duften, begleitet von „Dämonensauce“, aber Puristen können sich für traditionelle Pfannkuchen, Frühlingszwiebeln, Gurken und Hoisin-Sauce entscheiden.

Orfali Bros

Orfali Bros wurde für seine preiswerten Gerichte mit einem Michelin Bib Gourmand ausgezeichnet. Orfali Bros

Drei syrische Brüder, Mohammad, Wassim und Omar Orfali. haben mit diesem modernen Bistro eines der angesagtesten kulinarischen Tickets der Stadt geschaffen, um ihre globalen kulinarischen Erlebnisse zu feiern. In der offenen Küche können die Gäste Mohammad bei der Arbeit zusehen, beispielsweise bei Gerichten wie „Guess What?“, das milchsauer vergorene Tomaten aus der Region mit Gurken, Kräutern, Sauerteig und Feta kombiniert, oder „Come with Me to Aleppo“, einem Kebab mit Sauerkirschen, Pinienkernen und Zimt .

Oben arbeiten Wassim und Omar an bildschönen Backwaren und Desserts, die Instagram im Sturm erobert haben. Aber es steht außer Frage, dass der Stil mit Substanz gepaart ist, da Orfali Bros im ersten Dubai-Führer mit einem Michelin Bib Gourmand (einem Preis für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis) ausgezeichnet wurde, während sie auch auf Platz 87 in einer Erweiterung der heiß diskutierten World’s 50 eingestuft werden Liste der besten Restaurants.

Maya-Bucht

Zwei asiatische Küchen treffen sich im Maya Bay, einem Restaurant, das erstmals 2005 in Monaco eröffnet wurde und nun mit seiner Mischung aus thailändischen und japanischen Gerichten in Dubais Jumeirah Al Naseem Hotel angekommen ist. Das bedeutet eine umfangreiche Speisekarte mit allem von Sushi und Sashimi über Currys und Salate, japanische Mochi-Süßigkeiten bis hin zu thailändischem Pandan-Kuchen.

Der britische Chefkoch Shane Macneill übersiedelt das Team, das Klassiker und neue Kreationen gleichermaßen serviert, einige mit optionaler Extra-Dekadenz, wie die Uramaki-Sushi-Rolle mit Wagyu und Kaviar. Zu den Spezialitäten gehören über Holzkohle gekochter schwarzer Kabeljau in süßer Miso-Sauce oder der vielseitige Favorit unter den gebratenen Nudeln, Pad Thai. An der Getränkefront haben Cocktails eine tropische Atmosphäre, während Sake und Tee andere Paarungsoptionen sind.

Maya-BuchtJumeirah Al Naseem, Umm Suqueim 3, Dubai

Inti, Die Dubai-AUSGABE

Inti serviert peruanisch-japanische Nikkei-Küche in der Nähe des Burj Khalifa. INTI

Mit einer Terrasse, die auf den atemberaubenden Burj Khalifa blickt (andererseits, als das höchste Gebäude der Welt, sieht alles in Dubai darauf auf), wird Inti’s Terrasse ein großer Anziehungspunkt sein, besonders in den gemäßigteren Spätherbst- und Wintermonaten . Ein Restaurant, das sich auf Nikkei-Küche konzentriert – peruanisch-japanische Fusion – bietet auch Live-Unterhaltung von lateinamerikanischen Tänzern und DJs.

Inti ist nach dem Wort für Sonne in Quechua benannt, der Sprache der Inkas, die noch heute in Peru, Ecuador und Bolivien gesprochen wird. Beginnen Sie mit gekochten Auberginen im Tempura-Stil, Gyoza-Teigtaschen mit schwarzem Kabeljau oder vielleicht der großen Auswahl an Ceviches und Salaten. Neben Steaks und Meeresfrüchten, die im Josper-Ofen gegrillt werden, sind auch die Anticuchos-Spieße beliebt, darunter mariniertes Hähnchen, Riesengarnelen oder Mais.

IntiDie Dubai EDITION, Dubai Fountain Street, Downtown Dubai

Sublimotion, Mandarin Oriental, Dubai

Es mag nur eine sechsmonatige Residenz sein, die im Mai 2023 endet, aber das multisensorische Pop-up-Restaurant Sublimotion – normalerweise mit Sitz auf Ibiza – ist das Abendessen mit 12 Plätzen, das jeder reservieren möchte. Nun, jeder mit ernsthaften Taschen, denn dies ist als das teuerste Restaurant der Welt bekannt: Das Abendessen kostet kaum zu glauben 5.000 Dirham (1.361 $) pro Person. Aber hey, unbegrenzte Premium-Getränke sind inbegriffen.

Was angeboten wird, ist ein Degustationsmenü mit bis zu 20 interaktiven Gängen eines wahren kulinarischen Theaters. Projizierte Bilder und Musik werden kombiniert, um sicherzustellen, dass die Gäste nur das Unerwartete erwarten sollten, wenn sich der Speisesaal in Umgebungen wie das Meer und den Wald verwandelt, während VR-Headsets das Essen in völlig unerwartete neue Richtungen lenken.

TABŪ, St. Regis Innenstadt

Unerwartete und surreale Theaterunterhaltung ist ein Merkmal der Speisekarte im TABŪ im 23. Stock des The St. Regis Downtown. Sumo-Ringer, menschliche „Wölfe“, Zauberer und Geishas treten den ganzen Abend über auf verschiedenen Bühnen auf und mischen sich zu den Klängen des Haus-DJs unter die Gäste.

An der Essensfront beaufsichtigt der Küchenchef des TABŪ, Roberto Segura, ein japanisch-peruanisches Menü, das Sushi und Ceviches, Salate und Ishiyaki-Steinschalen sowie eine Auswahl an Steaks umfasst.

Thunfischtartar in Sesamkegeln oder Seeigel mit Kaviar gehören zu den kleinen Häppchen am Anfang, bevor gehaltvollere Vorspeisen wie ein Tontopf mit chilenischem Seebarsch, Königskrabbenbein mit Yuzu oder sanft geschmorte kurze Rinderrippe serviert werden. Sie betonen auch ihre veganfreundlichen Referenzen, auch in Desserts.

TABU23. Etage im St. Regis Downtown, Downtown Dubai

Avatar

Schließlich Avatāra, ein vollständig vegetarisches Gourmet-Erlebnis, das die vielfältigen Küchen Nordostindiens zelebriert. Küchenchef Rahul Rana stammt aus Rishikesh in den Ausläufern des Himalaya und serviert Gerichte, die seinen Hintergrund und seine Erfahrung widerspiegeln, während er gleichzeitig versucht, die Wahrnehmung von vegetarischem Essen zu verändern.

So wird ein als Momo bekannter gedämpfter Knödel mit Jackfruit gefüllt, was ihm eine fleischige Textur verleiht, die Pulled Pork ähnelt, begleitet von Thukpa, einer mit Zitronengras aromatisierten Nudelsuppe. Ein weiteres Gericht, das traditionell während festlicher Feste serviert wird, sind gebratene Linsenkrapfen, die mit fermentierten Karotten serviert werden. Kokosnuss-Kheer – eine Art duftender Pudding – ist eine leichte Art, ein Degustationsmenü mit einem starken Schwerpunkt auf Gesundheit zu beenden.