tz Welt

Van: Yannick Henk

Deel

Am Abend steht der deutsche ESC-Vorentscheid an. Eight Candidates kämpfen darum, Deutschland beim Finale am 13. Mai 2023 vertreten zu dürfen. Maar was het belangrijk dat Show heute? © Lino Mirgeler/dpa/imago/Montage

Am Abend steht der ESC-Vorentscheid an. In der ARD-Liveshow entscheidet sich, werd Duitsland op het Eurovisie Songfestival 2023 vertritt. Maar zal de Entscheidung gezeegt sterven?

Köln – Wer noch een TV-Tipp für den Abend benötigt, dem sei der “Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool” ans Herz gelegt. In der Liveshow am Freitag, 3. März 2023, wordt de Kandidat ermittelt, der Deutschland op Eurovisie Songfestival (ESC) 2023 am 13. Mai vertreten darf. Maar wer überträgt eigentlich den deutschen ESC-Entscheid?

ESC-Vorentscheid am Abend: Liveshow vanaf 22:20 Uhr übertragen – maar wo?

Beim “Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool” bestaat uit nieuwe zangers, zangers en bands. Doch am Vormittag vom ESC-Entscheid hat sich das Teilnehmerfeld um one Band reduziert. Wie anders is de band die in het midden staat, müssen Frida Gold ihre Teilnahme an der Liveshow am Abend absagen. Sängerin Alina Süggeler wordt ziek.

Somit noch acht Kandidaten, de Duitse kämpfen, bij ESC 2023 am 13. Mai vertreten zu dürfen. Wer sich mit dieser Ehre schmücken darf, das wird beim “Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool” ermittelt. Die Show aus Köln läuft heute Abend ab 22:20 Uhr en wird live übertragen. Het is mogelijk dat de Wege, wie de Duitse ESC-Vorentscheid-bequem von zu Hause aus beigewohnt zijn kann.

Wo der deutsche ESC-Vorentscheid am Abend im TV en im Livestream zu sehen ist

De liveshow „Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool“ zal in de ARD-overwinningen worden opgenomen. Alternatieven kunnen der deutsche ESC-Vorentscheid am Abend aber auch auf ONE, einem Fernseh-Angebot der ARD, te volgen. O die Deutsche Welle (DW) toont de ARD-Liveshow vanaf 22:20 Uhr.

Im Livestream lässt sich der deutsche ESC-Vorentscheid zudem auf eurovision.de sowie in der ARD Mediathek anschauen. Zusätzlich bereits om 21:20 Uhr op eurovision.de en in der ARD Mediathek als Warm-up zur eigentlichen Liveshow een Sonderausgabe van “Alles Eurovision”. Hier zijn onder andere moderator Barbara Schöneberger, Schlager-Größe Florian Silbereisen en Deutschlands ESC-kandidaat von 2022, Malik Harris, dabei.

ESC-Vorentscheid am Abend wird auch mit Untertiteln en einer Hörfassung angeboten

Bij Duitse ESC-Vorentscheid, van ook om 22:20 Uhr live onder andere in der ARD, auf ONE en in der ARD-Mediathek verfolgt kann, gibt es aber nicht nur musikalische Darbietungen der nun noch acht Kandidaten. Als gevolg van de Interval Act sinds “Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool” van The BossHoss en Ilse DeLange werd de single “You” geactiveerd. Dit is de manier waarop de Abstimmungsphase-uitvoering wordt uitgevoerd.

Die Live-Übertragung vom deutschen ESC-Vorentscheid am Abend gibt es zudem barrierfrei. Bedeutet: Der NDR heeft hier de titel van de titel toegewezen gekregen. Damit auch jeder the “Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool” werd uitgebracht op 13. Mai vertreten darf.