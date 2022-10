Wo Kyle Richards & Kathy Hilton nach RHOBH Reunion stehen

Zum Kyle Richards, Die wahren Hausfrauen von Beverly Hills Das Wiedersehen in Staffel 12 war genauso gruselig wie ein Horrorfilm.

Tatsächlich ist die Halloween endet star sagte E! News, dass es ihr absolutes „unliebstes Wiedersehen“ aller Zeiten war, hauptsächlich wegen ihrer Halbschwester, Kathy Hilton’s, Fehde mit Co-Star Lisa Rina.

Wie im Reunion-Trailer gehänselt, laufen die Dinge für das Paar nicht reibungslos, während sie sich mit ihrem andauernden Drama auseinandersetzen – das beinhaltet, dass Lisa Kathy beschuldigt, Darsteller während einer „Kernschmelze“ auf der Aspen-Reise der Gruppe beleidigt zu haben – was zu verletzten Gefühlen bei allen führt, insbesondere bei Kyle .

Wo stehen die Geschwister heute?

„Die Dinge sind im Moment nicht großartig“, teilte Kyle mit, bevor sie hinzufügte, dass sie „große Hoffnungen“ habe, dass sie die Dinge richtig machen könnten.

„Wir sind eine Familie und wir werden immer wieder zusammenkommen“, fuhr sie fort. „Ich weiß, dass ich deshalb bei der Wiedervereinigung so emotional war. Ich glaube nicht, dass die Leute erkennen, wie sehr es meine Familie und die Beziehungen beeinflusst, und ich habe das so lange festgehalten, und deshalb fühlte ich mich so emotional.“