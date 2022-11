Wo Kim Kardashian und Pete Davidson 3 Monate nach ihrer Trennung stehen

Kim Kardashian und Peter Davidson halten nicht mehr zusammen.

Drei Monate nach ihrer Trennung im August „reden die beiden nicht“, teilte eine Quelle E! Nachrichten, „und nicht wieder abhängen.“

Das bedeutet nicht, dass die Fans nicht anders spekuliert haben. Am 31. Oktober wurde Kim in Petes Heimatstadt New York City beim Essen im Zero Bond gesichtet, auch bekannt als das Restaurant, das das Paar einst besucht hatte. Außerdem wurden rund um Kims 42. Geburtstag die Augenbrauen hochgezogen, als sie einen Blumenstrauß und eine Kerze mit Jasminduft postete. Kim markierte nicht, von wem die Geschenke stammten – aber die Tatsache, dass sie Jasmine spielte Samstagabend live Sketch, in dem sie Pete zum ersten Mal küsste, schien einigen zu sagen.

Leider kann man mit Sicherheit sagen, dass sie im Moment auf getrennten fliegenden Teppichen fliegen.

Das Paar war neun Monate zusammen, bevor Quellen in der Nähe des Paares E! Nachrichten im August, dass es vorbei war. Zu der Zeit teilten die Quellen mit, dass volle Terminkalender und große Entfernungen Gründe für ihre Trennung waren.