Die Preise variieren stark je nach Zustand, Größe und Lage der Ferienhäuser. (Foto: IMAGO/Zoonar)

Schwedisches Sommerhaus

Stockholm Ein kleines Häuschen am See. Frieden, Einsamkeit, Natur. Und das zu einem überschaubaren Preis. Wer träumt nicht davon? In Schweden kann die Sehnsucht erfüllt werden – zumindest teilweise.

Derzeit stehen landesweit mehr als 5000 Ferienhäuser zum Verkauf. Im Norden des Landes gibt es zum Beispiel ein kleines Blockhaus, zwei Zimmer, 1500 Quadratmeter Grundstück direkt an einem See. Der Startpreis beträgt 195.000 Kronen (16.500 Euro).

Zu beachten ist, dass sich manche Ferienhäuser auf einem nur verpachteten (arrendet) Grundstück befinden. Dies muss kein Nachteil sein, da die Pacht oft nur ein paar Hundert Kronen im Jahr beträgt. Die günstigsten Immobilien sind meist klein, renovierungsbedürftig und nicht winterfest, mit einer Wohnfläche von etwa 30 bis 40 Quadratmetern. Oftmals verfügen diese sehr günstigen Häuser über kein fließendes Wasser und nur über eine Trockentoilette.

Lesen Sie jetzt weiter Erhalten Sie Zugriff auf diesen und alle anderen Artikel im Web und in unserer App 4 Wochen lang kostenlos. Weiter