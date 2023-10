Dialog in seiner traditionellen Bedeutung bezog sich auf Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten, die in der Hoffnung zusammenkamen, eine andere, komplexere und vielleicht höhere Wahrheit zu entdecken. Der berühmteste Praktiker war Platon, dessen sokratische Dialoge eine Suche nach der Wahrheit oder, zumindest in der intellektuell bescheidenen Pose des Sokrates, eine Anerkennung dessen waren, was wir wirklich nicht wissen. Vierhundert Jahre später bediente sich Plutarch häufig des Dialogs. Der letzte Philosoph, der diese Form verwendete, war George Santayana in seinem 1925 erschienenen Buch „Dialogues in Limbo“.

Eine grobe Vorstellung von Dialog wurde 1973 von den Zeitungen aufgegriffen, als der Liberale New York Times gemietet William Safire ein konservativer ehemaliger Redenschreiber für Richard Nixon , als regelmäßiger Kolumnist. Das Wall Street Journal ging noch einen Schritt weiter und veröffentlichte die Meinungen von Alexander Cockburn , ein radikaler Linker, in den 1980er Jahren. In beiden Einstellungen steckte das Ideal des Dialogs oder die Notwendigkeit, von allen Seiten zu hören, damit die Wahrheit ans Licht kommt. In beiden Fällen ist es nicht ganz klar, dass dies der Fall war, aber lassen Sie das durchgehen.