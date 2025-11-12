Startseite Politik

Der listige Diplomat wurde seit einer Woche nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen und Beobachter vermuten, dass er mit dem russischen Präsidenten aneinandergeraten sein könnte.

Sergej Lawrow ist verschwunden. In der vergangenen Woche ließ der erfahrene russische Außenminister ein wichtiges Treffen mit Wladimir Putin aus, wurde vom G20-Gipfel ausgeschlossen und ist praktisch aus den Nachrichten seines eigenen Ministeriums verschwunden.

Am Samstag erschien er kurz für ein Interview mit Staatsmedien – allerdings illustriert mit einem ein Jahr alten Foto –, tatsächlich gesehen wurde er jedoch noch nicht.

Spekulationen über Lawrows Aufenthaltsort

Ist er krank? Wurde er gefeuert? Oder vielleicht aus dem Fenster gefallen? Und wenn Putins wichtigster Gesandter tatsächlich am Ende seiner Karriere angelangt ist, könnte sich dann auch Russlands aggressive Außenpolitik ändern?

Am Mittwoch letzter Woche war Lawrow als einziges ständiges Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats nicht bei einer Sitzung anwesend, bei der Putin das Militär anwies, sich auf eine mögliche Wiederaufnahme von Atomwaffentests vorzubereiten.

Geheimnisvolle Auftritte und Rückzug

Am Tag zuvor gab der Kreml bekannt, dass Dmitri Oreschkin, stellvertretender Leiter der Präsidialverwaltung, die russische Delegation später in diesem Monat zum G20-Gipfel in Johannesburg leiten wird. Seit der vollständigen Invasion der Ukraine, die Putins eigene Teilnahme an den Gipfeln in Rio de Janeiro im Jahr 2024, Neu-Delhi im Jahr 2023 und Bali im Jahr 2022 verhinderte, hat Lawrow Russland konsequent auf jedem G20-Gipfeltreffen vertreten.

Seine jüngsten offiziellen Äußerungen vor dem Interview am Wochenende wirken seltsam unbedeutend: eine kurze Rede bei der Abschlusszeremonie einer Freiwilligengruppe, die an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Zweiten Weltkriegs beteiligt war; eine offizielle Kondolenzbotschaft zum Tod eines bekannten Fernsehmoderators; ein weiteres zum 60. Geburtstag eines ehemaligen Gesundheitsministers.

Vermutungen und verschiedene Erklärungen

Was ist also mit ihm passiert? Andrei Kolesnikov, der langjährige und gut vernetzte Kreml-Korrespondent Kommersanthatte erfahren, dass Lawrow dem Sicherheitsrat „einvernehmlich“ fernbleibt – eine weitere Erklärung gab es offenbar nicht.

Aber die russische Ausgabe des Moskauer Zeiten kam am Donnerstag zu dem Schluss, dass er bei Putin „wahrscheinlich in Ungnade gefallen“ sei, nachdem das geplante Gipfeltreffen zwischen dem russischen Präsidenten und Donald Trump in Budapest abgesagt worden sei.

Berichten zufolge scheiterte der Plan, nachdem Marco Rubio, der US-Außenminister, nach einem gereizten Telefonat mit Lawrow am 21. Oktober zu dem Schluss kam, dass Russland keine Zugeständnisse bei Putins zentralen Forderungen machen würde. Gerüchte über einen Streit zwischen Lawrow und seinem Chef wies der Kreml entschieden zurück. „Das ist völlig unwahr“, sagte Dmitri Peskow, Putins Sprecher, am Freitag.

Krankheit oder politische Krise?

Natürlich könnte er einfach krank sein. Sein Reiseplan bleibt anstrengend und „sein Grad an Müdigkeit ist sehr offensichtlich“, bemerkt Alexander Gabuev vom Carnegie Russia Eurasia Center. Seine Vorliebe für Johnnie Walker Black Label – ein beliebtes Getränk, als er UN-Botschafter war – ist ebenso geblieben wie seine Rauchgewohnheiten.

Beim G20-Gipfel auf Bali 2022 wurde ein Foto, das veröffentlicht wurde, um Gerüchte über Gesundheitsprobleme zu zerstreuen, zu einem Krankenhaus zurückverfolgt, nachdem er bei mehreren Sitzungen abwesend war. Sein Alter ist für die anspruchsvolle Position beachtlich. Dieses Jahr wird er 75; Bei der nächsten von Putin geplanten Scheinwahl und möglichen Kabinettsumbildung im Jahr 2030 würde er 80 Jahre alt sein. Vielleicht steht ihm der Ruhestand bevor.

Lawrows Außenpolitik unter Druck

In dem an eine „Mordor“-Festung erinnernden Gebäude am Smolenskaja-Sennaja-Platz 32-34, dem Hauptquartier des Außenministeriums, dessen Kapitän Lawrow seit 21 Jahren ist, herrscht Stille über das Schicksal des Ministers. Doch Russlands Diplomaten wissen, dass ihr langjähriger Chef am Ende seiner Ära angelangt ist – wegen seines Alters, aber auch, weil er zum Relikt geworden ist.

Redegewandt, charmant, wenn es darauf ankommt, stets gut informiert und stets im Blick für alle Details – Lawrow repräsentiert das Beste, was die sowjetische Diplomatie hervorbringen konnte. Doch er beherrscht auch die Schattenseiten dieses Erbes: Einschüchterung, Trolling, durchsichtige Lügen und Härte – je weniger seine tatsächlichen Fähigkeiten gefordert werden, desto mehr treten diese Eigenschaften hervor.

Während seiner 20-jährigen Amtszeit hat Lawrow erlebt, wie Putin die eigentliche außenpolitische Entscheidungsfindung im Kreml konzentrierte und sich bei der Umsetzung seiner Pläne zunehmend auf Soldaten und Geheimdienstoffiziere – und nicht auf Diplomaten – verließ.

Veränderte Weltordnung und abnehmender Einfluss

Seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 und insbesondere seit der massiven Invasion der Ukraine im Jahr 2022 sind die Bereiche, in denen Lawrows Stärken lagen – institutionalisierte, formelle Beziehungen zum Westen – praktisch bedeutungslos geworden. Der UN-Sicherheitsrat, die OSZE, die iranischen Atomverhandlungen, die Rüstungskontrolle – all diese Bereiche, die bisher unter der Leitung des Außenministeriums standen, sind irrelevant und die entsprechenden Kompetenzen überflüssig geworden.

Lawrow, der arrogante, kettenrauchende Spross eines Systems, das für solche Strukturen konzipiert wurde, steht nun vor der mühsamen Aufgabe, im Nachhinein alles zu rechtfertigen, was sein Vorgesetzter sagt. Wie ein Mammut, das nach der Eiszeit immer noch durch die Tundra stapft, ist er eine seiner Zeit beraubte Figur.

Das bedeute nicht, dass er freiwillig zurücktreten wolle, sagt Gabuev. Im Gegenteil: In den letzten Jahren klammerte er sich mit zunehmendem Ehrgeiz an die Macht. Und es ist bekannt, dass Mammuts seit Jahrhunderten auf den abgelegenen arktischen Inseln Russlands leben.

Mögliche Nachfolger und Loyalitäten

Es gibt potenzielle Nachfolger im System: darunter Sergej Rjabkow, sein 65-jähriger Stellvertreter, und Igor Morgulow, derzeit russischer Botschafter in China – beide aus einem Guss.

Es gibt auch externe Kandidaten. Schon länger gibt es Gerüchte, dass Dmitri Peskow, Putins stets ruhiger Sprecher, den Posten übernehmen könnte. Unterdessen sieht sich Kirill Dmitriev, der Finanzier mit engen Kontakten zu Steve Witkoff, dem amerikanischen Sondergesandten für den Nahen Osten, als wandelnden Gesandten, Amerika-Kenner und Experten für die Golfmonarchien (er gilt allerdings als bürokratisches Leichtgewicht – Lawrow hält ihn eindeutig für einen Amateur).

Doch bevor einer dieser ehrgeizigen Männer seine Positionen betritt, lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, wie Lawrow so lange an der Spitze blieb. Der Schlüssel bestand darin, sich kompromisslos seinem Förderer zu verpflichten – Lawrow war Putin immer treu geblieben – und möglichst kompromisslos als Hardliner aufzutreten.

Lawrow wusste wahrscheinlich genau, was er in diesem Telefonat mit Marco Rubio tat. Vielleicht dachte er, dass es besser wäre, dem US-Außenminister unnachgiebige, fast unmöglich zu erfüllende Forderungen zu geben, als kreativ zu werden und den Chef einem Gipfel zu unterwerfen, bei dem er nicht bekam, was er wollte. Und wenn es auch dazu beiträgt, dass die Amateurversuche eines Konkurrenten schlecht aussehen, umso besser.

Letztlich spielte Lawrow sein raffiniertestes diplomatisches Spiel nicht im Ausland, sondern einfach dadurch, dass er so lange in Putins System überlebte. (Dieser Artikel wurde in Zusammenarbeit mit telegraph.co.uk erstellt)