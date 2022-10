Wo ist Olivia Wildes Hund? Rettungsgruppe antwortet auf Nannys Bemerkungen

Olivia und Jasons ehemaliges Kindermädchen hatte das erzählt Tägliche Post in den Kommentaren vom 18. Oktober, dass die Schauspielerin im November 2020, dem Monat, in dem Olivia und Jason ihre Trennung bekannt gaben, dafür sorgte, dass ihr Hund bei ihrem in New York ansässigen Hundeausführer lebte. Das Kindermädchen sagte, dies sei Wochen passiert, nachdem Olivia ihren jetzigen Freund kennengelernt hatte Harry Stylesder mitspielt Mach dir keine Sorgen Liebling.

Das Kindermädchen sagte auch, sie habe Jason gesagt, dass sie „jemanden kannte, der den Hund liebt“ und „bereit war, ihn aufzunehmen“.

Olivia und Jason haben eine seltene Einheitsfront aufgebaut und sich gegen mehrere Anschuldigungen ausgesprochen, die das Kindermädchen gegen sie erhoben hat Tägliche Post Sie wurde ohne Abfindung gefeuert und behauptete auch, der Schauspieler sei einmal verärgert darüber gewesen, dass sein Ex ihr angeblich „spezielles Salatdressing“ für Harry gemacht habe.

Das ehemalige Paar erzählte E! News in einer gemeinsamen Erklärung letzte Woche: „Als Eltern ist es unglaublich ärgerlich zu erfahren, dass ein ehemaliges Kindermädchen unserer beiden kleinen Kinder sich dafür entschieden hat, öffentlich solche falschen und skurrilen Anschuldigungen über uns zu erheben.“

Olivia und Jason beschuldigten das Kindermädchen auch, eine „Kampagne zur Belästigung von uns sowie geliebten Menschen, engen Freunden und Kollegen“ gestartet zu haben, und sagten, sie planten, sich „weiterhin auf die Erziehung und den Schutz unserer Kinder zu konzentrieren, in der aufrichtigen Hoffnung, dass sie es jetzt tun wird entscheiden, unsere Familie in Ruhe zu lassen.“

Außerdem postete Olivia später in ihren Instagram Stories einen Auszug aus Nora EphronRoman von 1983, Sodbrennendie die Beschreibung eines Charakters enthielt, der hausgemachtes Salatdressing herstellte.