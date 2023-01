wo ist julia Polizei veröffentlicht das letzte Lebenszeichen vom Bahnhof

tz Welt

Von: Martina Lipp

Teilt

Wer hat Julia gesehen? Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach dem 16-jährigen Schüler. © Polizei

Wer hat Julia aus Remshalden (Baden-Württemberg) gesehen? Von der 16-jährigen Schülerin fehlt jede Spur. Sie wollte zur Schule gehen und kam nie dorthin.

Stuttgart – Julia aus Remshalden-Grunbach (Baden-Württemberg) wird seit knapp einer Woche vermisst. Die 16-Jährige machte sich am Dienstag auf den Weg zur Schule. Aber das Mädchen kam nie dort an.

Die Polizei sucht nun nach einem wichtigen Zeugen. „Dieser Mann könnte Beobachtungen gemacht haben, die für die weitere Suche immens wichtig sein könnten“, teilte die Polizei mit. Der Mann war demnach zeitgleich mit dem vermissten Mädchen am Dienstagmorgen am Bahnhof in Kirchheim unter Teck. Der Mann bestieg auch die Teckbahn nach Lenningen. „Der Mann war vor dem Einsteigen in den Zug einige Zeit auf dem Bahnsteig und hat dort telefoniert“, teilte die Polizei mit.

Wo ist Julia aus Remshalden? Die Polizei sucht nun nach wichtigen Zeugen

Offenbar identifizierten die Ermittler den wichtigen Zeugen auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera. Eine dieser Kameras filmte auch Julia. Die Polizei veröffentlichte im Rahmen ihrer Suchaktion einen Screenshot davon. Es ist wohl das letzte Lebenszeichen des 16-Jährigen. Die vermisste Julia ist am Bahnhof Kirchheim unter Teck zu sehen.

Der Mann trug laut Polizei eine möglicherweise braune Wintermütze, eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose mit vier weißen Applikationen an den Außenseiten der Oberschenkel, dunkle Sportschuhe mit weißer Sohle. Der gesuchte Zeuge hatte zudem einen dunklen Rucksack bei sich.

„Der gesuchte Zeuge wird gebeten, sich unverzüglich mit der Kripo Waiblingen in Verbindung zu setzen“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Polizei veröffentlichte ein Foto der vermissten Julia. Das Foto rechts zeigt die Studentin am Tag ihres Verschwindens am Bahnhof. Danach verliert sich jede Spur. © Polizei

Vermisste Julia: Was bisher bekannt ist

Die 16-jährige Julia aus Remshalden gilt seit Dienstagmorgen (24. Januar 2023) als vermisst. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Schüler. Sie verließ an diesem Morgen die Wohnung ihrer Eltern. Sie kam am Dienstag nicht an ihrer Schule in Stuttgart-Sommerrain an.

Nach Angaben der Polizei liegen vage Hinweise vor, dass das Mädchen bewusst ihren Lebenskreis verlassen haben könnte und sich in der Nähe von Kirchheim unter Teck oder in der Gemeinde Lenningen aufhalten könnte. Das Verschwinden gilt laut Polizei jedoch als „untypisch“ für die Jugendlichen.

Julia hat am Dienstagmorgen (24. Januar 2023) um 6:30 Uhr ihr Elternhaus verlassen.

Um 9.17 Uhr bestieg Julia die Teckbahn nach Oberlenningen.

Wo Julia aus dem Zug ausgestiegen ist, ist zunächst unklar. Auch ob der 16-Jährige in Begleitung war, ist noch nicht bekannt.

Wer hat Julia W. gesehen? Die Polizei sucht noch nach Zeugen

Personen, die Hinweise zum Verbleib von Julia geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalamt Waiblingen oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Die polizeiliche Fahndung finden Sie unter diesem Link.

Laut Polizei ist Julia etwa 1,60 Meter groß und wiegt etwa 50 Kilogramm. Sie hat lange braune Haare, Hosenträger und trägt eine Brille. Sie trug vermutlich eine braune Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze und schwarze Winterstiefel.

Laut Polizei hatte die Teenagerin offenbar einen Rucksack dabei. Die Bilder der Überwachungskamera zeigen, dass Julia den Rucksack am Bahnhof auf dem Rücken trug.

In einem kalten Fall in Baden-Württemberg lösten Ermittler ein erstaunliches Rätsel: Im September 2004 verschwand ein Mann in Konstanz. 18 Jahre später findet seine Frau heraus, was mit ihrem Mann passiert ist.(ml)