Wo finden Sie Barcelona vs. Sevilla im US-Fernsehen?

Hier sind alle Details, wo Sie den FC Barcelona gegen Sevilla im US-Fernsehen und über legales Streaming sehen können:

WER FC Barcelona gegen Sevilla WAS Liga WENN 15:00 Uhr ET / 12:00 Uhr PT • Sonntag, 5. Februar 2023 WO ESPN+ STROM SCHAU JETZT

Mit ESPN+ können Sie den FC Barcelona gegen Sevilla und jede Menge weitere LaLiga-Spiele sehen. Mit dem legalen Streaming-Dienst können Sie das Spiel auf Ihrem Computer, Apple-, Android- und Amazon Fire-Geräten, Roku, Samsung Smart TV, Chromecast, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und Oculus Go ansehen.

Mit ESPN+ können Sie jetzt Bundesliga, LaLiga, Championship, League One, League Two, FA Cup, League Cup, US Open Cup, International Champions Cup, Eredivisie, Schwedens Allsvenskan, MLS Out-of-Market-Spiele und USL streamen.

Noch besser, ESPN bietet jetzt das Disney Bundle an, das ESPN+, Hulu und Disney+ für nur 12,99 $ pro Monat enthält. Mit ESPN+ bekommst du nicht nur den ganzen Fußball, sondern mit Hulu bekommst du auch erfolgreiche Filme und TV-Shows UND du bekommst Disney+ mit Star Wars, Marvel-Filmen, Disney-Filmen und -Shows, Filmen von Pixar und Dokumentarfilmen von National Geographic.

Zusätzlich zur gesamten Fußballberichterstattung umfasst ESPN+ auch UFC, MLB, MLS, NHL, ausgewähltes PGA TOUR-Golf, Top-Rank-Boxen, Cricket und Grand-Slam-Tennis von Wimbledon bis zu den US Open und Australian Open. Außerdem erhalten Sie sofortigen Zugriff auf Ihre Lieblings-College-Sportarten wie Fußball, Basketball, Lacrosse, Softball und mehr.

Es gibt auch die tägliche ESPN FC-Show, 30 For 30-Dokumentationen, exklusiven Zugang zu Studioprogrammen und mehr.

