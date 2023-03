tz Welt

Van: Karolin Schäfer

Der Frühling wacht aus dem Winterschlaf: Zum Wochenende ist dann Schluss mit dem regnerischen Wetter. Die Temperaturen klettern tot 20 Grad.

Kassel – Der 1. März hat den meteorologischen Frühlingsanfang eigeläutet. Blühende Schneeglöckchen en Krokusse deuteten auf stijgende Temperaturen hin. Allerdingen verpaste een Kaltfront dem Frühling in Deutschland een spätwinterlichen Dämpfer. Neben Schnee bis ins Flachland und Regen wurden auch sturmische Böen erwartet.

Maar zolang het niet stopt: Das Sturmtief zieht ab, een mildere Frühlingslüftchen weht schon am Donnerstag (16. März) wieder. Als de temperaturen in het Zuidwesten tussen 10 en 14 graden stijgen, kunnen de temperaturen stijgen, smelten wetter.de. Im Norden sollten Sie dagen einen Regenschirm parat haben, here könnte es Stelweise nass.

Natter in Duitsland: Am Wochenende mild Temperaturen tot 20 graden

Auch am Freitag (17. März) wird es von der Mitte bis in den Süden sonnig, verbonden met Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Temperaturen kletterden van 15 tot 21 Grad, voor allem in Freiburg zegt dat de zon. Im Norden und Nordosten dagegen konnten close Clouds zeitweise etwas Rain bringen.

Donnerstag (16 maart) 10 tot 14 Grad Freitag (17 maart) 15 tot 21 Grad Samstag (18 maart) 15 tot 20 graden Zondag (19 maart) 12 tot 17 Grad Montag (20 maart) 11 tot 18 Grad

Mild en trocken soll es am Samstag (18. März) in weiten Teilen Deutschlands weiter gehen – vor allem im Südwesten. Temperaturen zischen 15 und 20 Grad brengen sommerliche Stimmung. Laut DWDD wird es im Südosten im Tagesverlauf bewolkt, meist aber trocken. Windig soll es am Wochenende nicht sein, hieß es bei wetter.de.

Natter: Milde Temperaturen im maart – aber wechselhaft

Richtig kalt wirds in den Tagen darauf zumindest nicht – es soll bei milden Temperaturen bleiben. Als ik Sonntag (19 maart) ben met zunehmender Bewölkung en Regen, overweegt im Westen, denk aan oplossingen. Die temperaturen liggen weer op Höchstwerten zwischen 12 en 17 Grad. Im Nordwesten en Norden is laut DWDD aber etwas frisser. Zum Wochenstart am Montag (20. März) bleibt es ebenfalls mit 11 tot 18 Grad frühlingshaft.

De temperaturen klettern am Wochenende in eigen regio’s in Duitsland auf 20 Grad. © Marcus Brandt/dpa

Dem Amerikanischen Wettermodell zufolge soll der Frühling im Süden Deutschland in dat jaar was het zo warm. Als de markt niet doordringt, soll es vor allem im April en Mai wärmer zijn, rapporteren wetter.com. Zudem wird im April nur wenig Niederschlag erwartet. (kas)