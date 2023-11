Wo das Finale in Deutschland en Frankreich op TV en Stream läuft

Paris Brunner (nummer 7) juicht hier het doelpunt van 1:0 toe in de finale van Spanien im Viertel. Afbeelding: AP / Achmad Ibrahim

Sport

„Het is geweldig. Ik ben zo dankbaar voor mijn griezeligheid voor de Jungs“, zei U17-coach Christian Wück, die de Leistung seiner Spieler der deutschen Nationalmannschaft prees. De servicedag is sensationeel in de finale van de U17-WM, in de halve finales van Argentinië in de elfmetercompetitie (4:2).

Am Samstag om 13 uur deutscher Zeit wird Wück daher neut seine besten Spieler aufs Feld schicken. Gespeeld in Surakarte in Indonesië. Het Manahan-stadion bevindt zich op een locatie van 25.000 Zuschauer. Sinds 1985 bestaat er een succesvol Duits team waarvan het eindspel een U17-World Meisterschaft is.

Finale van de U17-WM 2023: Deutschland trifft auf Frankreich

Op weg naar de finale bevindt het DFB-team zich in de groepsfase tussen Mexico (3:1), Venezuela (3:0) en Neuseeland (3:1). Die Ko-Spiele-scharnierfiguren zelf waren enger. Gegeven dat de VS een 3:2-Sieg is, gegeven dat Spanje een 1:0 is. In de halve finale op de servicedag zal de ploeg moeten wachten tot de volgende elf meter, maar na 90 minuten wordt er 3:3 aangehouden.

Torhüter Konstantin Heide von der Spielvereinigung Unterhaching wurde dort zum Helden, insgesamt zwei Elfmeter. Dat is Heide eigentlich achter Max Schmitt vom FC Bayern nu nummer twee. Na de ervaring van elf meter is de trainer zich bewust van het volgende: “We krijgen uiteraard de Gouden Medaille.

Met deze herinneringen zul je genieten van je tijd met het spelen van games in Frankrijk. De Franzosen plaatsten zich in de halve finale met 2:1 tegen Mali tijdens. Zunächst was die Équipe Tricolore in Rückstand. Na een Roten Karte tegen Mali drehte Frankrijk het spel en probeer het nu op het DFB-Team.

Er komt een nieuw seizoen voor de U17-EM Finals, die in juni in Duitsland mogelijk zal zijn. In Boedapest stond na 90 minuten 0:0 en werd de koers van DFB-Auswahl binnen elf meter uitgezet. Assan Ouédraogo, de actieve verletster, verwandelt de laatste Strafstoß naar 5:4-Sieg.

Finale van de U17-WM 2023 op TV en op Stream

Wie alle DFB-wedstrijden tijdens de U17-WM-wedstrijden heeft bijgewoond, wordt dezelfde dag op de hoogte gebracht van de finale op de betaaltelevisiezender Sky Sport News. Het evenement begint om 12.50 uur, evenals de minuten voordat het feest arriveert. De goede informatie voor alle fans: de livestream, de homepage en de app zijn binnenkort gratis beschikbaar.

Voetbalwedstrijden hebben een grote rol gespeeld, de kostenvrije partij is de volgende. Dat „Fifa+“-platform zegt dat 90 Minutes live valt. Een einschränkung beim Stream des Weltverbands: Het commentaar is in het Engels.

We gaan op de dag van de show live en op Free-TV verder met RTL. De moderatie wordt ondersteund door Florian König, Marco Hagemann is commentator van de partij en Steffen Friends Expert.

We zouden dus een U17-Erfolg kunnen hebben in het Indonesische Fußball-Deutschland am Samstag aber gut einstimmen. Vanaf 18.00 uur vindt u de Auslosung der Gruppen zur Heim-Europameisterschaft im Kommenden Summer statt.