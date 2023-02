Bekijk de bedrijven die de grootste stappen zetten in premarket-handel:

Walmart — Walmart-aandelen daalden voor de bel met ongeveer 4% na het delen van voorzichtige vooruitzichten voor het jaar, aangezien consumenten inruilen en minder discretionaire artikelen kopen. De beweging in aandelen kwam zelfs nadat de retailgigant de verwachtingen voor zowel de top als de bottom line voor het vakantiekwartaal had overtroffen.

Doe-het-zelf-zaak — De winkelvoorraad daalde met 4% in premarket-handel nadat het rapport over het vierde kwartaal van Home Depot lichter dan verwachte verkopen liet zien. Home Depot rapporteerde $ 3,30 aan winst per aandeel op $ 35,83 miljard aan inkomsten. Door Refinitiv ondervraagde analisten rekenden op een winst van $3,28 per aandeel op een omzet van $35,97 miljard. Home Depot zei ook dat het verwachtte dat de verkoop in het nieuwe fiscale jaar gelijk zou blijven.

Vir Biotechnologie — Het immunologiebedrijf steeg bijna 11% nadat het door Goldman Sachs was geüpgraded naar kopen van neutraal. De firma Wall Street gelooft dat de voorraad zou kunnen verdubbelen, daarbij verwijzend naar Vir’s publicatie van griepvaccingegevens in het komende jaar.

AutoNation — De autodealer daalde 2,1% nadat hij door JPMorgan was verlaagd van neutraal naar onderwogen. Analist Rajat Gupta zei dat het bedrijf overgewaardeerd begint te lijken te midden van de terugval in de consumentenvraag naar voertuigen.

HSBC Holdings — De bank won ongeveer 4% na rapportage over het vierde kwartaal dat de verwachtingen overtrof. HSBC haalde een sterke gerapporteerde omzetgroei en lagere gerapporteerde bedrijfskosten aan.

Medtronic – Het technologiebedrijf voor de gezondheidszorg steeg met 2,3% na het rapporteren van een gecorrigeerde fiscale derdekwartaalwinst per aandeel van $ 1,30, hoger dan de schattingen van $ 1,27 per StreetAccount. Ook de omzet overtrof de verwachtingen.

Generaal Molens — De aandelen van General Mills stegen met meer dan 1% vóór de bel nadat de maker van Cheerios zijn prognose voor het volledige jaar had verhoogd, daarbij verwijzend naar een veerkrachtige consumentenvraag.

Generac Holdings — Aandelen daalden met meer dan 2% nadat ze door Truist waren gedegradeerd tot vasthouden van kopen. Het bedrijf uit Wall Street noemde hoge rentetarieven en hogere productprijzen een aanzienlijk risico voor de financiële gegevens van Generac in 2023.

– Sam Subin, Jesse Pound en Michael Bloom van CNBC droegen bij aan rapportage.