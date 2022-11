WM-Zuschauerzahlen für USA-England brechen Rekord

Die WM-Zuschauerzahlen für USA-England sind da, und es ist eine kolossale Zahl.

Das FIFA-Weltmeisterschaftsspiel am Schwarzen Freitag zwischen den Vereinigten Staaten und England erreichte 19,9 Millionen Zuschauer bei FOX Sports und Telemundo Deportes im Fernsehen und im Streaming zusammen.

Davon sahen 15,377 Millionen das Spiel auf FOX, das nach Angaben des Senders das meistgesehene Männerfußballspiel aller Zeiten im englischsprachigen US-Fernsehen ist. Allerdings gibt es eine Debatte über die Zahlen. Das bezieht sich auf frühere WM-Übertragungen. FOX Sports misst WM-Spiele anders als der frühere WM-Rechteinhaber ESPN.

Trotzdem besteht kein Zweifel, dass es sich um eine Monsternummer handelt.

Die Medienabteilung von FOX Sports fügte hinzu, dass die Zuschauerzahl für USA-England gegenüber dem vorherigen Höchststand von 14.510.000 (Finale Italien vs. Brasilien, 1994) um 6 % gestiegen ist.

USA-England ein großer Erfolg auch für Telemundo Deportes

Im spanischsprachigen Fernsehen und Streaming in den Vereinigten Staaten verfolgten 4,6 Millionen Zuschauer das WM-Spiel zwischen den USA und England.

Wenn man die Zahlen von FOX und Telemundo zusammenzählt, erreichte die Auslosung zwischen den USA und England insgesamt 19.977.000 Zuschauer.

Telemundo ist der exklusive Inhaber der spanischsprachigen Medienrechte an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 in den USA

Die 4,6 Millionen Zuschauer beim 0:0-Spiel zwischen England und den USA stiegen um 33 % im Vergleich zum ersten Spiel der USA gegen Wales (3,5 Millionen) am Montag und übertrafen neun der zehn letzten Gruppenphase-Spiele des US-Teams. Bei den Weltmeisterschaften 2006, 2010 und 2014 fand am 22. Juni 2014 das einzige Spiel mit höheren Zuschauerzahlen als am Freitagabend statt, als die USA bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien mit 2:2 gegen Portugal spielten. Die diesjährige Weltmeisterschaft findet erstmals im Herbst statt, um Katars extremer Sommerhitze entgegenzuwirken. Die USA haben sich 2018 nicht für das Turnier qualifiziert.

Da WM-Spiele auf Telemundo auf Peacock simultan übertragen werden, berichten Telemundo Deportes, dass von den insgesamt 4,6 Millionen Zuschauern 1,27 Millionen es auf den Streaming-Plattformen von Peacock und Telemundo Deportes gesehen haben.

WM-Zuschauerzahlen für USA-England im britischen Fernsehen

Mehr Zuschauer sahen sich das WM-Spiel zwischen den USA und England in den Vereinigten Staaten an als im fußballbegeisterten Vereinigten Königreich. Insgesamt 15,1 Millionen Menschen verfolgten das Spiel über den großen Teich.

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Zuschauerzahlen von FOX und Telemundo beeindruckend sind. Dies rechtfertigt jedoch nicht die enttäuschende WM-TV-Berichterstattung von FOX.

Bildnachweis: IMAGO / Newspix