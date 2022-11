WM-Vorschau für Dienstag: Messi startet mit Argentinien in seine letzte WM

Der mit einem Mit einem Symbol oder Unterstrich gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Wenn ein Kauf getätigt wird, erhalten wir einen Kommission – ohne Mehrkosten für Sie! Mehr Info

WM 2022 in Katar – der Spielplan zum Download

WM 2022 im Newsticker – darunter Deutschland: Mehrere Mannschaften schnallen sich den „One Love“-Verband um

Die WM-Spiele am Dienstag im Überblick:

Argentinien – Saudi-Arabien (Gruppe C, 11:00)

Argentinien: Sie haben seit 36 ​​Spielen nicht verloren. Italiens Rekord liegt bei 37. Geht es nach Lionel Messi & Co., ist er bald über 40. Unter Trainer Lionel Scaloni ist die Mannschaft zusammengewachsen. Im Nationaldress ist Messi derjenige, der die Mannschaft mitzieht, der sie aufpeitscht, der in der Auswahl wieder richtig Spaß am Fußballspielen hat. „Das wird definitiv meine letzte WM“, sagte der 35-jährige Superstar am Montag bei einer Pressekonferenz in Doha. Für den Gruppenauftakt ist ein Sieg gegen Saudi-Arabien zwingend erforderlich.

Saudi-Arabien: Bei ihrem sechsten WM-Auftritt hoffen die Saudis, erstmals seit 1994 wieder über die Vorrunde hinauszukommen. Allerdings sagen Experten, dass die heutige Mannschaft weniger Talent hat als zuvor. Frankreichs Trainer Herve Renard hofft, dass sich Mittelfeldspieler Salman al-Farj von seiner Verletzung erholen kann. Er gilt als Stütze des Teams.