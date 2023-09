Der deutschen Mannschaft gelingt ein schwerer und wichtiger Sieg bei der Basketball-WM: In der Zwischenrunde gegen Georgien gelingt in der ersten Halbzeit wenig, die Einwechselspieler halten Deutschland im Spiel. Trotz einer Verletzung von Spitzenreiter Dennis Schröder überwiegen die guten Nachrichten die schlechten.

Heißer Kampf: Die deutschen Basketballer blieben im vierten WM-Spiel ohne Gegentor und gewannen das erste Spiel der Zwischenrunde mit 100:73 (43:41) gegen Georgien auf Okinawa. Die Nationalmannschaft von Trainer Gordon Herbert hatte lange Zeit mit dem körperlich starken Außenseiter zu kämpfen und musste sich bei der Bank bedanken. Sie trägt den größten Anteil am hart erkämpften Arbeitssieg. Allerdings ist dieser komplizierte Erfolg eine äußerst gute Nachricht für die Chancen auf eine WM-Medaille.

In Deutschland ragten Maodo Lo (18 Punkte), Dennis Schröder (16) und Moritz Wagner (14) heraus. Insgesamt sammelte das Team 33 Assists, jeder Spieler hatte mindestens einen. Schröder musste im dritten Viertel verletzt das Feld verlassen. Mit dem Sieg über Georgien steht die deutsche Nationalmannschaft bereits mit einem Bein im Viertelfinale. Sollte Slowenien, angeführt von Superstar Luka Dončić, am Nachmittag gegen Australien gewinnen, wäre der Einzug sogar perfekt, bevor es am Sonntag (13.10 Uhr/MagentaSport und im Liveticker auf ntv.de) zum zweiten Zwischenrundenduell mit den Slowenen kommt.

„Mir hat nicht gefallen, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, das waren die schlechtesten 20 Minuten bei der WM“, sagte Herbert nach dem Spiel bei MagentaSport. „Wir hatten einen schwierigen Start, weil wir nicht so gespielt haben, wie wir es normalerweise tun“, fügte Isaac Bonga hinzu. „Aber wir haben es in der zweiten Halbzeit geschafft, wieder auf die Beine zu kommen, und am Ende haben wir einen guten Job gemacht.“

Nowitzkis Abwesenheit sorgt für einen holprigen Start

Zuvor hatte Deutschland auf Okinawa zwei Siege gefeiert. Doch diesmal gab es keinen Glücksbringer an der Seitenlinie: Basketball-Ikone Dirk Nowitzki verließ nach seinen Besuchen an insgesamt drei Spieltagen die japanische Insel. Und tatsächlich schien die deutsche Mannschaft zunächst ihr „Maskottchen“ zu vermissen.

Georgia startete besser in die Partie, hatte als Außenseiter im zweiten Durchgang nichts zu verlieren und spielte frei. Deutschland hingegen zeigte ein nervöses erstes Viertel und einige Schwächen in der sogenannten „Transition Defense“, also dem Zurücklaufen und der Abwehr schneller Gegenbewegungen. „Die Georgier sind total körperbetont“, warnte Moritz Wagner vor dem Spiel. Herberts Männer hingegen fanden zunächst keine Mittel.

Die deutsche Mannschaft holte erst am Ende des ersten Viertels auf, hielt sich mit Energie und Physis (vor allem Johannes Thiemann) zurück und gelangte nun immer häufiger in die georgische Zone. Doch nicht die Starting Five, sondern die Second Five machten einen Lauf, so dass Deutschland das erste Viertel dennoch mit 22:16 gewann.

Der untere Kader könnte eine Medaille holen

Der Triumph der Ersatzspieler zeigt nicht nur, wie intakt diese Mannschaft ist. Für das DBB-Team zeigte sich in der ersten Halbzeit eine Stärke, die für den weiteren Turnierverlauf wichtig werden sollte. Die Tatsache, dass die Spieler von der Bank kommen und die Zügel in die Hand nehmen, zeigt die Stärke dieser Mannschaft. Genau das braucht eine Mannschaft, wenn sie bei einer Weltmeisterschaft um Medaillen kämpfen will. Fünf gute Spieler reichen auf diesem Niveau nicht aus. Doch nun gelingt es dieser Mannschaft trotz eines stotternden Starts, das Spiel relativ leicht zu drehen. Vor ein paar Jahren wäre man wahrscheinlich mit einem Rückstand von zehn Punkten in den zweiten Abschnitt gegangen.

Nach EM-Bronze im vergangenen Jahr scheint eine Medaille bei der Weltmeisterschaft immer realistischer, auch wenn der Weg natürlich noch in weiter Ferne liegt. Ex-DBB-Spieler Bastian Doreth (96 Länderspiele) sagte im Bayerischen Rundfunk sogar: „Wir gehören jetzt einfach zu den vier besten Mannschaften der Welt und dann kann man auch noch die Goldmedaille gewinnen.“

Solche Erwartungen gab es schon lange nicht mehr, vielleicht nicht seit Nowitzkis Zeiten. Früher lief alles über den Star der Dallas Mavericks, heute verfügt Deutschland über eine Mannschaft mit vielen Ausnahmetalenten. 2019 bei der Weltmeisterschaft in China hoffte das DBB-Team auf einen ähnlichen Erfolg, schied jedoch bereits in der Vorrunde aus. Der selbsternannte „Führer“ Schröder war damals keiner. Niemand stellt diese Beschreibung mehr in Frage, der Point Guard ist gerade nach dem Ausfall von Franz Wagner unglaublich dominant – sowohl in der Offensive als auch in der Defensive.

Die deutsche Mannschaft hat aus dem Debakel in China gelernt und die richtigen Schlüsse gezogen. Die Mannschaften von damals und heute sind kaum miteinander zu vergleichen: Viel mehr taktische Variabilität, gesunde Aggressivität und die nötige Kommunikation bringt die Truppe von Trainer Herbert aufs Parkett. Darüber hinaus herrscht im Team mit den Anführern Schröder und Franz Wagner eine gesunde Hierarchie. Und eine hervorragende Bank.

Kein Franz Wagner, sondern Lo und Obst

Da Franz Wagner erneut eine Pause einlegen musste, startete Issac Bonga für ihn und machte erneut einen guten Job. Bereits am Donnerstag war es Wagner nicht gelungen, eine komplette Trainingseinheit und Fünf-gegen-Fünf-Übungen zu absolvieren. Der 22-jährige NBA-Profi von den Orlando Magic erlitt beim Auftaktsieg gegen Japan eine Knöchelverletzung und verpasste anschließend die beiden anderen Gruppenspiele gegen Australien und Finnland. Der Status des Youngsters ist weiterhin „von Tag zu Tag“. „Das medizinische Team wird am Samstag eine Entscheidung treffen“, sagte Trainer Gordon Herbert bei MagentaSport zu einem möglichen Wagner-Einsatz gegen Slowenien.

Im zweiten Viertel fiel schließlich der erste Dreier für Deutschland. Der Ball zirkulierte gut und Schröder fand besser ins Spiel und drückte aufs Tempo. Mit einem Pass hinter seinem Rücken zauberte er den Ball zu Wagner, der mit einem krachenden Dunk abschloss. Doch Georgien ließ sich nicht so leicht abschütteln, Alexander Mamukelashvili (am Ende 19 Punkte) schlug immer wieder aus der Mitteldistanz zu. Die Halbzeit stand 43:41.

In der zweiten Halbzeit wachte Andreas Obst auf: Binnen weniger Minuten drehte das DBB-Team ordentlich auf und erhöhte auf 58:45. Deutschland wurde seiner Favoritenrolle schließlich gerecht, dominierte und zog davon. Am Ende drehte der ebenfalls eingewechselte Spielmacher Maodo Lo ordentlich auf und sammelte in der zweiten Halbzeit alle seine 18 Punkte.

Was ist mit Schröder?

Am Ende des dritten Viertels erlebte die deutsche Mannschaft jedoch eine weitere schlechte Nachricht: Dennis Schröder humpelte nach einem Zusammenprall mit einer Rückenverletzung in die Kabine. Im letzten Viertel kehrte der NBA-Star auf die Bank zurück und schien flüssig zu laufen. Er nahm aber nicht mehr am Spiel teil. Nähere Angaben zur Verletzung machte das DBB-Team noch nicht.

Das Spiel gegen Georgien war keine spielerische Gala wie gegen Australien, sondern ein hartes Kampfspiel. Eine durchwachsene Leistung, mit einigen positiven Läufen und der nötigen Dominanz am Ende – aber auch mit Schwächephasen. Aber solch ein Sieg, ein sogenannter schmutziger Sieg, ist eine Qualität, die Topteams besitzen. Spiele gewinnen, die nicht gut laufen. Den Gegner nicht nur spielerisch, sondern teilweise auch mit kämpferischen und psychologischen Mitteln besiegen. Als Team, mit Emotionen, mit Herz und Kopf. Das alles braucht man im Kampf um Medaillen.