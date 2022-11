WM-Verleihung – Gericht erlaubt Auslieferung von Ex-Fifa-Vizepräsident Jack Warner an die USA

Jack Warner, ehemaliger Vizepräsident der FIFA, im Jahr 2015. (dpa/Picture Alliance/Alva Viarruel)

Warners Anwälte hatten Einwände gegen die Auslieferung erhoben, weil sie diese für rechtswidrig hielten. Der London Privy Council, das höchste Berufungsgericht, wies die Berufung einstimmig zurück.

Das US-Justizministerium hat Warner 2015 wegen Betrugs, Erpressung und Geldwäsche angeklagt. Hintergrund ist die Entscheidung der Fifa-Exekutive im Jahr 2010, die WM 2018 an Russland und 2022 an Katar zu vergeben. An Fußballfunktionäre sollen Bestechungsgelder gezahlt worden sein. Laut Anklageschrift erhielt der damalige FIFA-Vizepräsident Warner über verschiedene Briefkastenfirmen 5 Millionen US-Dollar, um für Russland als Gastgeber des Turniers 2018 zu stimmen.

Warner war nicht nur Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees, sondern auch Präsident der CONCACAF, die den Fußball in Amerika und der Karibik organisiert. Er wurde 2011 vom Weltverband suspendiert und 2015 lebenslang von allen fußballbezogenen Aktivitäten gesperrt. Der 79-Jährige hat stets alle Vorwürfe bestritten.

