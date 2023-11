WM Title is de grootste ziel: het DFB-team heeft een exclusieve geschiedenis

De mannelijke U17-Auswahl-spelers kunnen de voetbalwedstrijden van de Duitse Fußball-Bundes grimmig spelen. De World Meisterschaft in Indonesië is de ploeg in de halve finale. Bedankt voor je geweldige individuele kwaliteit en uitstekende geestelijke gezondheid. Maar met Argentijnen als een echt Schwerweight.

Binnenkort komen de Marches van het Duitse U17 Nationale Team weer: het Team van Trainer Christian Wück kan in dienst treden (9.30 uur/hemel) op een dag in de Finale van de Fußball-Weltmeisterschaft in Indonesië. Der Gegner in Surakarta heißt Argentinië. „Er is geen Duitse U-Mannschaft Weltmeister. Dat is onze grote ziel, daarom veranderen we niet“, zei de DFB-coach na het begin.

Wil voor iedereen 10.000 fans krijgen met effectiviteit en kampgeest. „We zullen de A-Nationale Mannschaft in de laatste dagen uitwissen, zodat we gelukkig zullen zijn. We zullen in staat zijn om met onze Duitse mentaliteit om te gaan, omdat we in ons Ausland altijd gelukkig zullen zijn – in de toekomst. We zullen de Jungs begrijpen en dat is wat we doen: allemaal goede dingen‘, zei hij.

Na het duel met Argentinië werd eerst gezegd: „Viel Regeneration, Mobilisierung, Wechselbäder, die Eistonne ist immer ganz vorne mit dabei“, zei Torwart Max Schmitt na de belegering in Viertelfinale tegen Spanien (1:0). Geniet tenslotte van het spelen binnen 13 dagen in Duitsland – met vreugde in gedachten („Gott sei Dank“) – de eerste keer tijdens de beurt drie volledige dagen na de pauze. Ook vecht mijn team tegen het maag-darmvirus.

Hass-commentaren zijn van Freude

Het kamp is de leider van de Europese Unie die op het platform woonde. De EM-titel in de zomer van oudejaarsavond van het jaar 2006, de spelers zelf in de Turnier-dagen van Indonesië zum het raciale beleid op internet als resultaat. „Deutsche Jung-Nationalspieler, die siem bei dem Sieg bei der WM für Deutschland börsiste Politigt? Im Jahr 2023? Euer Ernst? Wört hört das jemals auf…!?“, kritiek op de frühere Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng.

Een foto van de Spaanse Siegtorschützen Brunner en de Dortmunder Klubkollegen Charles Herrmann en Almugera Kabar, evenals van Fayssal Harchaoui (1. FC Köln) hebben een mooie Nutzer in Sozialen Medien Hass-Commentare veröffentlicht. Wie in Boateng’s Weltmeisterteam von 2014 ook het actieve U17-team is als spiegelbeeld van de samenleving: het zijn in Duitsland geboren spelers, afkomstig uit Ghana, Congolees of Marokkaans. „Sinds we geboren zijn in onze U17, zijn die in Indonesië gelukkig op deze plek“, aldus de DFB in een Facebook-commentaar. Er zullen geen beleidswijzigingen plaatsvinden op het gebied van inhoudsrechten.

Der Teufel trägt das Argentina-Trikot

Argentinië kwam naar Fahrt na de super-raschenden Auftaktniederlage gegen den Senegal (1:3), waarvan vier opeenvolgende wedstrijden werden gewonnen waarbij minstens twee torens werden vernietigd. Vooral de successen in de K.-o.-fase tegen Venezuela (5:0) en Titelverdediger Brazilië (3:0) waren indrukwekkend. Kapitein Claudio Echeverri, van de Spitz genaamd „El Diablito“ (de kleine Teufel), probeert de River Plate te aanschouwen als onderdeel van het beroep, volgens een three-pack in het Braziliaans. Je zult een leuke tijd hebben samen met het Team College Agustin Ruberto, de Toeristische Lijst, met je leuke bijeenkomsten.

Trainiert werd de Argentijnse Auswahl van Diego Placente, der Zischen 2001 en 2004 als Linksverteidiger für Bayer Leverkusen auflief. En dan speel je drie spellen met de „Gaucho’s“ en krijg je meer geld.

Deutschland glänzte im Turnierverlauf bisher mit seiner Anpassungsfähigkeit. Laut Wück zei dat het team „unterschiedliche Mentalitäten“ had. Gezien het feit dat de VS in de Achtste Finales „een competitief leiderschap“ is en dat de baldominante Spanier een „Defensieve Leistung“ is. Het is een feit dat Torfabrik Argentinien (16 Tore) brauchen.

Iemand voor A-Team dabei?

Wück setzt auch gegen Argentinien auf de onderderen Merkmale signaalgever Auswahl. „De individuele kwaliteiten van de spelers zijn sterk. Ik heb een goede relatie met ze, dus we hebben een goede relatie met de Duitse teams uit de jaren tachtig en negentig“, aldus Wück. „Unsere Verteidiger können waar, unsere Stürmer. Das sind sterven, de Duitse Mannschaften hier in Ausland immer gezeichnet haben.“

Vanwege de verschillen tussen het nationale niveau en de lagere niveaus in de communitygames van de Turken en de Oostenrijkse nationaliteit: het zijn ook de attributen die fans van de sterren van het Nagelsmann Team willen. „Der Weg bis in die A-Nationalmannschaft ist sehr weit“, zei Wück. Het laatste schrijven voor de getalenteerde artiesten na de „Riesenplattform“ WM eerst in de Vereinen an. „De inspiratie is het succes. Als je hierin geïnteresseerd bent, kun je genieten van het succes van je carrière, de professionele ontwikkeling en de speeltijd. Deze sleutel is voor alles aan ons voor FC Barcelona. Vandaag is het einde van het jaar 2006, die niet goed spelen. Bei uns ist es leader noch nicht so.“

Maar het team is „heiß auf mehr“, we zullen altijd blij zijn na legerchef Finn Jeltsch. De weersomstandigheden van het klimaat zullen na twee omslagweken goed zijn voor de Argentijn, en de enorme hitte en luchtkwaliteit zullen het langst aanhouden voor de DFB-Auswahl.