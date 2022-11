WM-Talk bei Hart but Fair: „Diese alte Denkweise ist immer noch da“

Die Vorwürfe gegen das Gastgeberland der diesjährigen WM gehen weiter. Viele Fans haben sich entschieden, die Spiele in Katar nicht zu sehen. Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger kann das nachvollziehen. Auf die WM freue er sich nicht, sagt er bei „Hart aber Fair“.

Innenministerin Nancy Faeser ist zuversichtlich. Sie war kürzlich in Katar, dem Gastgeberland der diesjährigen Weltmeisterschaft. Dort informierte sie sich über die Menschenrechtslage und sprach mit dem Ministerpräsidenten, der auch für Innenpolitik zuständig ist. Sie habe die Gespräche „offen“ gefunden, sagte Faeser am Montagabend in der ARD bei „Hart aber Fair“. Dort diskutierten die Gäste über die Menschenrechtslage in Katar.

Allerdings wisse sie nicht, ob Faeser nach Katar fliegen werde, um sich das eine oder andere Spiel der Nationalmannschaft anzuschauen. Das hängt von Ihrem Zeitplan ab, sagt sie. Und sie will die Gelegenheit, die Menschenrechtslage im Golfstaat noch einmal anzusprechen. „Ich möchte den kritischen Dialog fortsetzen“, sagt sie. „Was wir an Fortschritt sehen, sind Pflänzchen, die gepflegt werden müssen. Und wir dürfen auch nach der WM nicht locker lassen.“ Laut Faeser gibt es erste Verbesserungen für die Gastarbeiter auf dem Papier, erste Gewerkschaften haben sich gebildet. Diese Entwicklungen sollten weiterverfolgt werden. Sie freut sich über einen von der FIFA eingerichteten Fonds zur Unterstützung der Familien von Menschen, die beim Bau der WM-Stadien ums Leben gekommen sind.

„Freude existiert nicht mehr“

Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger war für die ARD in Katar. Anders als sein Kollege vom ZDF reiste er frei durch das Land. Er recherchierte für einen Dokumentarfilm, für den er auch eine Familie in Nepal besuchte. Viele Arbeiter, die beim Bau der WM-Stadien mitgeholfen haben, kommen von dort. Dort sprach er mit einer Frau, deren Mann auf einer WM-Baustelle das große Geld verdienen wollte. Sie hat ihn nie wieder gesehen. Ein Sarg ist alles, was nach Nepal zurückkam.

Heute sagt Hitzlsperger: „Die Freude vor einer WM, die ich als Kind und auch später als Spieler empfunden habe, ist nicht da. In mir hat sich etwas verändert. Und ich spreche für viele Menschen.“ Aber es ist nicht Sache der Spieler, jetzt zu protestieren, das ist die Aufgabe der Verbände.

Steffen Simon stimmt zu. Als Medienrektor des DFB verantwortet er dessen Öffentlichkeitsarbeit. Der Fußball habe sich verändert, sagt er. Er ist politischer geworden. Tatsächlich wurden die meisten Verantwortlichen für die Vergabe der WM an Katar wegen Korruption verurteilt oder stehen vor Gericht. „Die Art der Auszeichnung wird sich so nicht wiederholen lassen“, verspricht Simon. Die FIFA hat sich die Achtung der Menschenrechte auf die Fahnen geschrieben und die Wählerzahlen fast verzehnfacht. Neun europäische Verbände widersetzten sich dem Aufruf des inzwischen in Katar lebenden Fifa-Präsidenten Infantino, politische Demonstrationen aus den Stadien fernzuhalten.

„Schwache Sicherheitsgarantie“

Als „irritierend“ bezeichnet Simon die Äußerungen des WM-Botschafters von Katar, der in einem ZDF-Film sagte, Homosexuelle seien psychisch krank. Hitzlsperger, der selbst schwul ist, ist entsetzt. „Der Botschafter sagt, die Menschen sollten die Kultur respektieren. Ich denke, Menschenrechte stehen über der Kultur. Seine Aussage zeigt, dass diese alte Denkweise immer noch da ist.“ Wenn Sie als schwuler Mensch nach Katar reisen, erhalten Sie eine vierwöchige Sicherheitsgarantie. „Das ist fadenscheinig: Eine Sicherheitsgarantie für das sicherste Land der Welt.“

Inzwischen fragen sich viele Menschen in Deutschland, ob sie die WM-Spiele sehen wollen oder nicht. Steffen Simon nimmt es diplomatisch: Der DFB will keine Empfehlungen aussprechen. Das muss jeder für sich entscheiden, sagt er.

„Tragen Sie helle Kleidung und riechen Sie gut“

Insgesamt konnten die Zuschauer eine interessante Diskussion erleben, die dann ein überraschendes Ende fand. Denn die letzte Viertelstunde der Show gehört ganz Frank Plasberg: Es ist seine letzte. Plasberg geht in den Ruhestand. Und deshalb verabschiedet er sich ausgiebig – von seinem Team, vom Studiopublikum, von den Fernsehzuschauern. Und schließlich erscheint sogar sein Nachfolger Louis Klamroth, der ab dem 9. Januar das Ruder von „Hart aber Fair“ übernehmen wird.

„Heute ist ein schöner Tag für mich“, sagt Plasberg zu Moderatorin Caren Miosga bei der Übergabe der Tagesthemen. Am Ende weinte er jedoch fast, als er den Rat wiederholte, den ihm ein befreundeter Professor fürs Alter gegeben hatte: „Immer helle Kleidung tragen – und gut riechen.“

„Bleib sauber“, sagt er – und verlässt die Talkshow-Bühne.