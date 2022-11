WM 2022 in Katar: Mexiko – Polen (Christian Charisius / dpa)

Torhüter-Routinier Guillermo Ochoa parierte in der 58. Minute einen Foulelfmeter von Lewandowski. Der 34-Jährige blieb in seinem vierten Spiel bei einer WM ohne Tor. Insgesamt tat sich das Team in der Offensive schwer.

Das polnische Team, bei dem Jakub Kaminski vom VfL Wolfsburg Überraschungsstarter war, will erstmals seit 1986 wieder ins Achtelfinale einziehen.

