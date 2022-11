WM-Kader von Wales: Joe Allen steht neben Gareth Bale und Aaron Ramsey auf der 26-Mann-Liste | Fußball Nachrichten

Joe Allen wurde in den 26-köpfigen WM-Kader von Wales aufgenommen, nachdem er vor dem Turnier in Katar seine Fitness unter Beweis gestellt hatte.

Allen, mit 72 Länderspielen, war Teil so vieler Erfolgsgeschichten von Wales in der jüngeren Vergangenheit, aber eine Oberschenkelverletzung hält ihn seit Mitte September davon ab, für Swansea City zu kämpfen.

Cheftrainer Rob Page hat den 32-Jährigen in seine Liste der Mittelfeldspieler aufgenommen, wobei Gareth Bale und Aaron Ramsey beide wenig überraschend trotz relativ wenig Spielzeit in dieser Saison dabei sind.

Der 26-köpfige WM-Kader von Wales Torhüter: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United). Verteidiger: Ben Davies (Tottenham), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town), Joe Rodon (Rennes, ausgeliehen von Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia, ausgeliehen von Chelsea), Chris Gunter ( AFC Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley). Mittelfeldspieler: Sorba Thomas (Huddersfield), Joe Allen (Swansea City), Matthew Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee Utd), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon Town), Aaron Ramsey (Nice ), Rubin Colwill (Cardiff City). Vorwärts: Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Dan James (Fulham, ausgeliehen von Leeds).

Bale hat seit seinem Wechsel in die Major League Soccer im Juli nur 327 Minuten für Los Angeles FC gespielt, aber am vergangenen Wochenende traf er im Elfmeterschießen des MLS Cup gegen Philadelphia Union.

„Es stört mich nicht wirklich, wie fit Gareth Bale ist. Er hat ein wirklich wichtiges Tor für LA erzielt, er ist zurück im Land und er ist fit.

„Jedes Mal, wenn er für uns auftaucht, hat er geliefert, also mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Mit Joe Allen werden wir alles auf ihn werfen, um ihm die beste Chance zu geben, im ersten Spiel zu stehen.

„Er ist seit Jahren bei Wales dabei und er ist wirklich wichtig dafür, wie wir spielen wollen.“

Ramsey erzielte bei seinem Debüt für Nizza im August ein Tor, hat aber seitdem nur sechs Starts für den Ligue-1-Klub absolviert.

An anderer Stelle hat der Torhüter von Sheffield United, Adam Davies, nur drei Länderspiele bestritten, ist aber wieder dabei, nachdem er bei der verspäteten Europameisterschaft 2020 hinter Danny Ward und Wayne Hennessey der Stopper der dritten Wahl war.

Wales-Manager Rob Page teilt seine Gedanken zur Fitness von Aaron Ramsey und Gareth Bale vor der Weltmeisterschaft.



Page gibt zu, dass es zwei der schwierigsten Entscheidungen waren, Rhys Norrington-Davies und Tyler Roberts aus seinem WM-Kader zu streichen.

Die Abwesenheit von Norrington-Davies wurde durch eine Oberschenkelverletzung erzwungen, während Roberts in dieser Saison in 12 Meisterschaftsspielen für QPR nur ein Tor erzielte.

„Ich musste mit Rhys Norrington-Davies sprechen und er war am Boden zerstört, weil diese Verletzung, die ihn zu Fall gebracht hat, ziemlich langwierig ist, also war ich nur da, um ihn zu unterstützen“, fügte Page hinzu.

„Er wird es verpassen, aber das wurde mir aus den Händen genommen. Tyler war wahrscheinlich ein bisschen hin und her, er tut sein Bestes, um zurückzukommen.

„Tyler war schwierig, weil ich weiß, wie viel es ihm bedeutet, und er ist ein großartiger Junge.“

Schauspieler Michael Sheen trat letzte Woche dem „A League of Their Own“-Panel bei und hielt vor der Weltmeisterschaft im November eine inspirierende Rede für die walisischen Spieler.



Rangers-Flügelspieler Rabbi Matondo fehlt, nachdem er seit seinem Wechsel von Schalke im Sommer in 17 Spielen in Schottland kein Tor erzielt hatte.

Page erklärte, warum er sich entschied, Matondo auszulassen, und sagte: „Es war eine frustrierende Zeit für ihn. Ich denke, er hat seinen besten Fußball gespielt, als er in Belgien war.

„Wenn er Woche für Woche gespielt, Tore geschossen und Chancen herausgearbeitet hätte wie in Belgien, dann wäre es eine wirklich schwierige Entscheidung für mich gewesen.“

Wales‘ bisher einzige Teilnahme an einer WM-Endrunde fand 1958 in Schweden statt, wo es im Viertelfinale gegen Brasilien verlor.

Das erste Spiel von Wales in Katar findet am Montag, den 21. November um 19:00 Uhr britischer Zeit am zweiten Turniertag im Ahmed bin Ali Stadium in Al Rayyan gegen die USA statt.

Der gleiche Austragungsort wird am Freitag, den 25. November um 10:00 Uhr das zweite Gruppenspiel von Wales gegen den Iran sowie am Dienstag, den 29. November um 19:00 Uhr das letzte Gruppenspiel gegen England ausrichten.

Die K.o.-Runde beginnt am Samstag, 3. Dezember.

Earnshaw: Johnson kann bei der Weltmeisterschaft mitspielen

Der frühere walisische Stürmer Robert Earnshaw über Sky Sports News:

„Es war interessant, weil Rob Page mit dem einsamen Stürmer gespielt hat und er hat auch mit den vorderen drei mit zwei breiten Jungs gespielt, die an den Flanken bleiben.

„Manchmal steht Gareth Bale rechts, Dan James links und Kieffer Moore in der Mitte.

„Brennan Johnson hat kürzlich gespielt, also wird es interessant sein zu sehen, wie er läuft. Moore war manchmal auf der Bank, während Bale vorne schwebte und seine Magie entfaltete.

„Ich denke, dies könnte ein Turnier für Brennan Johnson werden, da er jetzt in der Premier League spielt und ich ihn in den letzten Jahren wachsen gesehen habe. Jetzt geht es um den nächsten Schritt und wer aus dem Schatten kommen wird das Team als Teil der nächsten Generation voranzubringen.

„Ich glaube, das könnte Johnson sein.“

Bowen: Bales Anwesenheit gibt Wales Glauben

Der frühere Verteidiger von Wales, Mark Bowen, lobt „Spezialspieler“ Gareth Bale und sagt, dass allein die Anwesenheit des Flügelspielers von Los Angeles FC der Mannschaft einen enormen Auftrieb verleihen wird.



Der ehemalige walisische Nationalspieler Mark Bowen über Sky Sports News:

„Die ganze walisische Nation ist sehr aufgeregt, zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel. Es hat lange gedauert, aber es gibt eine Menge stiller Erwartungen.

„Es ist ein Höhepunkt der Entwicklung des walisischen Fußballs in den letzten Jahren seit der berühmten EM-Expedition, die wir unter Chris Coleman hatten.

„Im Laufe der Jahre haben sich ein paar stille Erwartungen entwickelt, weil wir erkannt haben, dass wir möglicherweise einen guten, jungen Kader mit der Prise Sternenstaub von Gareth Bale und Aaron Ramsey haben. Wir haben Matchwinner im Kader. Die ganze Nation ist sicherlich hinter ihnen.

Rob Page gibt zu, dass die Auswahl seines endgültigen WM-Kaders das „Schlimmste“ daran ist, Wales-Trainer zu sein.



„Bale hat diese einzigartige Fähigkeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Er braucht nur einen Cameo-Auftritt, den das walisische Team aus seiner Präsenz auf dem Platz zieht. Es scheint jedem einen zusätzlichen Auftrieb und Glauben zu geben, nur zu wissen, dass er es ist auf dem Platz Es ist eine einzigartige Situation, einen legendären Spieler in seiner Mitte zu haben, auf den man blicken kann.

„Ich denke, wir können sehr zuversichtlich sein. Bei WM-Gruppen darf man nicht zu sehr als Favorit oder als Zweitplatzierter wirken, weil Turnierfußball schwierig ist.

„Das erste Spiel gegen die USA ist ein Schlüsselspiel. Was auch immer passiert, lass dich im ersten nicht schlagen, denn du gibst dir einen kleinen Berg, den es zu erklimmen gilt.“

„Natürlich ist das große Spiel gegen England, aber das ist das letzte. Es geht darum, sicherzustellen, dass wir die ersten beiden überstehen und genug Punkte sammeln, um uns eine Chance zu geben, in diesem letzten Spiel weiterzukommen.“

Wie sieht der mögliche Weg von Wales ins Finale aus?*

Der walisische Manager Rob Page bestätigt, dass sein Kapitän bei der Weltmeisterschaft die „One Love“-Armbinde tragen wird, um die LGBTQ+-Community zu unterstützen, unabhängig davon, ob die Armbinde von der FIFA sanktioniert wird.



Wenn Wales Gruppe B gewinnt…

Sonntag 4. Dezember – Letzte 16: Wales vs Ecuador (Al Bayt Stadium, Al Khor; Anstoß 19 Uhr)

Samstag, 10. Dezember – Viertelfinale: Wales vs. Frankreich (Al Bayt Stadium, Al Khor; Anstoß 19 Uhr)

Mittwoch, 14. Dezember – Halbfinale: Wales vs. Belgien (Al Bayt Stadium, Al Khor; Anstoß 19 Uhr)

Sonntag 18. Dezember – Finale: Wales vs. Niederlande (Lusail Iconic Stadium, Lusail; Anstoß 15 Uhr)

Wenn Wales in Gruppe B Zweiter wird…

Samstag, 3. Dezember – Achtelfinale: Niederlande vs Wales (Khalifa International Stadium, Al Rayyan; Anstoß 15 Uhr)

Freitag, 9. Dezember – Viertelfinale: Wales vs. Argentinien (Lusail Iconic Stadium, Lusail; 19 Uhr)

Dienstag, 13. Dezember – Halbfinale: Wales vs. Brasilien (Lusail Iconic Stadium, Lusail; Anstoß 19 Uhr)

Sonntag 18. Dezember – Finale: Wales vs. Frankreich (Lusail Iconic Stadium, Lusail; Anstoß 15 Uhr)

*Basierend auf der höchsten FIFA-Weltrangliste, die die jeweiligen Gruppen anführt und K.-o.-Spiele gewinnt