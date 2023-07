Die deutschen Fußballer wollen mit einem guten Gefühl zur WM reisen – doch das letzte Spiel vor Turnierbeginn verläuft ziemlich schlecht. WM-Debütant Sambia überraschte das DFB-Team mehrfach. In der langen Nachspielzeit gelingt der Ausgleich, dann gibt es die Last-Minute-Niederlage.

Nun schrillen auch bei den DFB-Frauen die Alarmglocken: Die deutschen Fußballerinnen haben ihre Generalprobe für die Mission WM-Titel ordentlich vermasselt. 17 Tage vor Turnierbeginn setzte sich der defensiv anfällige und offensiv schlampige Vize-Europameister gegen Sambia verdient mit 2:3 (0:0) durch.

Barbra Banda (48./90.+12.) und Racheal Kundananji (54.) trafen für den Afrika-WM-Neuling und ließen die Zweifel an einem weiteren Sommermärchen erheblich wachsen. Lea Schüller (90.+1) und Alexandra Popp (90.+10) verwandelten in einer turbulenten Nachspielzeit zunächst einen 0:2-Vorsprung in ein 2:2. Bei der abschließenden Kaderbesetzung stellte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor allem fest, dass der Flow und die Stabilität aus dem Vorjahr verloren gegangen waren.

„Es ist klar, dass die Kritik kommt. Natürlich gehen wir lieber mit einem Sieg zu einer WM als mit so einem Ergebnis“, sagte Bundestrainer „MVT“ in der ARD. „Der Gegner hat unsere Fehler heute sehr effektiv bestraft. Wir haben noch ein paar Probleme, das ist klar. Aber die Moral hat gestimmt.“ Unterdessen kritisierte Popp das offensive und defensive Verhalten. „Wir haben gerade drei Gegentore kassiert, das war definitiv zu einfach, das darf uns so nicht passieren“, beklagte sich der Stürmer am ARD-Mikrofon. „Und in Zukunft lassen wir einfach zu viel zurück.“

Vor 14.404 Fans im Ronhof Sporthof konnte sich Voss-Tecklenburg beim 2:1-Sieg gegen Vietnam zwei Wochen zuvor auf seine Stammmannschaft um Kapitänin Alexandra Popp verlassen. Überraschenderweise spielte Svenja Huth in ihrem 80. Länderspiel als Rechtsverteidigerin in der Wolfsburger Abwehr – insgesamt waren acht (!) Profis vom Champions-League-Finalisten und DFB-Pokalsieger am Start.

Trotz frischer Kräfte entgleitet das Spiel

Die deutsche Auswahl startete zunächst begeistert. Durch einen Kopfball von Klara Bühl (2.) erspielten sich die Gastgeber schnell die erste Chance. Bei schnellen Gegenangriffen war jedoch höchste Konzentration gefragt. Die pfeilschnelle Stürmerin Barbra Banda, Star des WM-Neulings, stellte die konterfreudige deutsche Abwehr mehrfach auf die Probe (7./40.).

„Wir wollen viel von dem sehen, was in unserer DNA steckt – viel Ballbesitz, den Gegner in Schwung bringen, Torgefahr entwickeln und defensiv vorsichtig sein“, hatte „MVT“ zuvor in der ARD gefordert. Der Einsatz stimmte, Sara Däbritz setzte Akzente, doch nach der zweiwöchigen Vorbereitung in Herzogenaurach fehlte der nötige Durchschlag.

Nach der Pause brachte Voss-Tecklenburg mit Melanie Leupolz und Sjoeke Nüsken zwei frische Spielerinnen, doch dann entglitt dem DFB-Team innerhalb weniger Minuten das Spiel. Nachdem Jule Brand den Ball im Mittelkreis verloren hatte, schaltete Sambia sofort um und Banda schoss sauber ins lange Eck. Auch das 0:2 fiel nach Ballverlust, diesmal durch Huth.

Voss-Tecklenburg streicht fünf weitere Spieler

Vor dem Tor zeigten die mutigen Afrikaner die Kaltschnäuzigkeit, die der deutschen Mannschaft fehlte. Symptomatisch: Auch der eingewechselte Sydney Lohmann (67.) schoss über das Tor. Carolin Simon traf die Latte (75.), ehe Schüller per Kopf ins Tor ging. Der eingewechselte Simon musste kurz vor Schluss mit einer Knieverletzung das Feld verlassen. Am Ende wurde es wild.

Bevor am Dienstag der Flieger nach Australien abhebt, steht am Samstag noch der Tag der Entscheidung an. Am Nachmittag gab der sichtlich geschockte Voss-Tecklenburg den endgültigen 23-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft (20. Juli bis 20. August) bekannt, fünf Spieler wurden gestrichen.

Zum Auftakt der Titeljagd in Down Under gilt der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister Deutschland als vermeintlich klarer Favorit in der Gruppe H. Weitere Vorrundengegner sind Kolumbien (Sydney/30. Juli) und Südkorea ( 3. August/Brisbane), direkt im Achtelfinale Den Spitzenteams Frankreich und Brasilien droht der Einzug ins Achtelfinale.