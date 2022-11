WM-Gastgeber verteilen weiter: Katar: Kritik an Katar „arrogant und rassistisch“

Katar: Kritik an Katar „arrogant und rassistisch“

Weniger als zwei Wochen vor dem WM-Start nehmen die Dinge ihren Lauf. Der Westen ist noch nicht überzeugt. Katar, der Gastgeber, hat sich der Kritik westlicher Länder widersetzt und die europäischen Töne als arrogant und rassistisch verurteilt.

Katars Außenminister sieht die Kritik deutscher Politiker am WM-Gastgeber als Doppelmoral. „Einerseits wird die deutsche Bevölkerung von Regierungspolitikern falsch informiert, andererseits hat die Regierung kein Problem mit uns, wenn es um Energiepartnerschaften oder Investitionen geht“, sagte Mohammed bin Abdulrahman Al Thani der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er könne nicht verstehen, dass die WM-Organisatoren „auf einmal andere Maßstäbe haben“. „Das ist nicht die Art von Beziehung, die wir zwischen zwei Ländern wie Deutschland und Katar sehen wollen“, sagte der Außenminister.

Zuletzt hatte es in Katar vor dem Besuch der auch für den Spitzensport zuständigen Bundesinnenministerin Nancy Faeser Zwietracht gegeben, weil die SPD-Politikerin die Vergabe der Weltmeisterschaft an das arabische Land kritisiert hatte. Die Weltmeisterschaft im Emirat wird seit langem wegen Menschenrechtsverletzungen und der Behandlung von Arbeitern aus anderen Ländern kritisiert.

WM wird „eine der besten aller Zeiten“

Außenminister Al Thani versicherte, die Regierung von Katar habe eine Reihe von Reformen eingeleitet, darunter auch das Arbeitsrecht. „Es ist ein fortlaufender Prozess, der nie aufhört – und er wird auch nach der WM nicht aufhören“, sagte er. Aber es ist unfair, immer auf die Regierung von Katar zu verweisen. „Wenn es in einem europäischen Land ein Problem gibt, zum Beispiel bei der Arbeitssicherheit, dann werden die Unternehmen kritisiert“, sagte Al Thani.

Die Unternehmen, auch die europäischen, sind verpflichtet, die neuen Regeln und Standards in Katar umzusetzen. „Wenn Unternehmen sich trotzdem nicht daran halten, ist das nicht die Schuld der Regierung“, betonte der Außenminister. Er bezeichnete die europäische Kritik an der Situation in Katar als „sehr arrogant und sehr rassistisch“. Dennoch sei der Weltmeistertitel „ein Segen für sein Land. Wir sind sehr stolz darauf und sehr zuversichtlich, dass diese WM eine der besten sein wird, die man je gesehen hat“, sagte Al Thani.