WM für Argentinien?: Sohn übt „furchtbaren Druck“ auf Messi aus

Lionel Messi ist zu seiner fünften Weltmeisterschaft in Katar. Mit Argentinien hat der Superstar noch nie den Titel gewonnen. Diesmal gehört das südamerikanische Land jedoch zu den großen Favoriten und die Erwartungen sind hoch. Auch innerhalb der Messi-Familie.

Vor dem WM-Start will Lionel Messi nicht über das Auftaktspiel Argentiniens gegen Saudi-Arabien hinausdenken. „Das ist der Fehler, nicht wahr“, sagte der Fußballstar in einem Interview mit der argentinischen Sportzeitung „Olé“, als der Reporter spekulierte, dass Dänemark oder Titelverteidiger Frankreich im Achtelfinale Gegner der Argentinier sein könnten. „Wir müssen uns auf das erste Spiel konzentrieren“, betonte Messi. Sie beeinflusst den weiteren Verlauf des Turniers in Katar grundlegend.

2018 trennte sich Argentinien im Auftaktspiel 1:1 gegen Island. Nach einer 0:3-Niederlage gegen den späteren Finalisten Kroatien erreichte man durch einen 2:1-Sieg im letzten Gruppenspiel noch das Achtelfinale. Doch dann war es schon im Achtelfinal-Hinspiel gegen den späteren Weltmeister Frankreich vorbei. Als Argentinien 2014 im Finale gegen Deutschland verlor, startete die Albiceleste mit einem 2:1-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina ins Turnier.

„Wissend, dass wir um den Sieg kämpfen werden“

Die Argentinier starten am 22. November in Katar gegen den Weltranglisten-51. Saudi-Arabien, die Südamerikaner sind hinter Brasilien und Belgien Dritter. Am 26. November heißt der Gegner Mexiko, spätestens weitere vier Tage später fällt die Entscheidung über das Weiterkommen gegen Polen mit Weltfußballer Robert Lewandowski.

„Wir wissen, dass wir um den Sieg kämpfen werden, aber wir sind nicht a priori Champions, wie wir Argentinier denken“, sagte Messi und fügte hinzu, dass sein 10-jähriger Sohn Thiago – der älteste von drei Jungen – zu beschäftigt sei mit den Gegnern und nervös. „Um ehrlich zu sein, setzt er mich sehr unter Druck“, sagte Messi und lachte.

Der argentinische Superstar spielt seine fünfte WM. Erstmals gehörte er 2006 in Deutschland zum Kader der Weltmeister von 1978 und 1986. Natürlich führt er auch den Kader 2022 an, den Bundestrainer Lionel Scaloni am Freitag bekannt gab.

Messi hat sich von einer Achillessehneninfektion erholt und der 35-Jährige ist bereit, diesen Sonntag in Paris St. Germain gegen AJ Auxerre zu spielen, wie PSG-Trainer Christophe Galtier auf einer Pressekonferenz bestätigte. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Messi das Spiel zugunsten der Nationalmannschaft überspringen könnte. Eine sogenannte „Argentinien-Klausel“ in seinem Vertrag soll ihm dabei Vorrang geben. Galtier widersetzte sich diesen Berichten bei Canal+ jedoch vehement: „Es gibt keinen Spieler, der mich gebeten hat, vor der WM nicht zu spielen.“