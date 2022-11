WM-Fanzone im Al Bidda am Eröffnungstag überwältigt

Fans wurden vom FIFA-Fanfestival in Al Bidda wegen chaotischer Szenen abgewiesen, weil es am Sonntag zum Auftakt der Weltmeisterschaft zwischen den Gastgebern Katar und Ecuador überfüllt war.

Die Sicherheitskräfte sperrten den Zugang zum Fan Festival, als es die Kapazitätsgrenze erreichte, und die Sicherheitsdienste wurden gedrängt, Zuschauer, die sich den Eingängen nähern wollten, physisch zurückzuhalten.

– Borden: Opener macht deutlich, dass dies eine WM wie keine andere sein wird

– WM-Zusammenfassung: Benzema raus, Bierverkauf zunichte gemacht, Infantino schimpft

Obwohl der Veranstaltungsort 40.000 Zuschauer fasst, gab es eine Stunde vor dem Anpfiff lange Schlangen von Menschen, die immer noch versuchten, Einlass in den Park zu bekommen. Aufgrund des Gewichts der Menge wurden die Zuschauer gegen die Metallbarrieren gedrückt und die Sicherheitskräfte schienen verunsichert, als sie versuchten, mit der Menge fertig zu werden.

Ecuador schlug Katar mit 2:0 und startete in die Gruppe A, wobei sich die Tribünen im Al-Bayt-Stadion lange vor dem Ende des Spiels leerten.

Ein englischer Fan erzählte ESPN, dass seine linke Körperseite durch den Druck, hineinzukommen, verletzt war. Als die Fans die Fanzone später nach der vollen Zeit verließen, sendeten Megaphone immer noch Nachrichten, in denen sie die Fans aufforderten, in andere Gegenden von Doha zu ziehen, anstatt Aufenthalt in der Nähe des Fanparks.

Die nächste Metrostation Corniche sollte ursprünglich nur für Fans zugänglich sein, die die Station verlassen, aber das wurde geschlossen, um die Überfüllung zu verhindern.

„Es war gefährlich“, sagte ein Fan, der ein fast vierjähriges Kind trug, das den Wartebereich verlassen hatte, gegenüber Reuters. „Sie haben zu viele Leute reingelassen. Wir haben es nie in den Hauptbereich geschafft und ich war froh, ihn zu verlassen.“

Die Polizei brauchte etwa 45 Minuten, um die überzähligen Fans aus dem Bereich zu räumen.

Polizisten bewachen während des Turnierauftakts den Eingang zu einer WM-Fanzone im Al Bidda Park in Doha. Getty Images

Frustrierte lokale Fans, Freiwillige und Medien waren sichtlich verärgert über die Polizei, aber Anhänger anderer Länder zeigten mehr Verständnis.

Während im Wartebereich Chaos herrschte, schien die Szene im Park angenehm zu sein, wobei die brasilianischen Fans Andrea Nascimento und Raphael de Jesus die Atmosphäre zu schätzen wussten.

„Ich denke, Katar wird ein großartiger Gastgeber sein. Jetzt, da die Spiele beginnen, baut sich die Stimmung auf“, sagte Jesus. „Das ist meine dritte WM nach 2014 und 2018, und bisher war alles sehr gut organisiert.“

An anderer Stelle, auf dem berühmten Markt Souk Waqif, trafen sich Fans aus aller Welt mit vielen ausgestellten Flaggen aus Saudi-Arabien und dem Iran sowie einer starken südamerikanischen Vertretung.

Für 20 Katar-Riyal konnten Fans drei Runden mit einem Kugelschreiber auf dem Rücken eines Maulkorb-Kamels drehen, das von den Studios der Fernsehsender übersehen wurde.

Als der Anpfiff näher rückte, begannen sich die engen Gassen des Souks zu leeren, die Luft erfüllte sich mit dem Duft von Gewürzen und getrockneten Früchten, die vor den verschiedenen Geschäften zum Verkauf angeboten wurden.

Fans versammelten sich unter den Fernsehstudios und reckten die Hälse, um durch die Fenster einen Blick auf das Geschehen auf den großen Bildschirmen zu werfen.

Eine Gruppe von Fans saß in einem Majlis, einem klimatisierten Wohnzimmer, und starrte mit den Augen auf einen Fernsehbildschirm.

Mehrere für Shatranj, eine alte Form des Schachs, aufgestellte Tische standen auf der anderen Seite des Raums leer, als das Fußballfieber die Gäste im Majlis packte.

In dieser Geschichte wurden Informationen von Reuters verwendet.