WM-Expertin Almuth Schult: „Ich bin sehr froh, nicht in Katar zu sein“

Interview



Stand: 14.11.2022 07:53 Uhr

Nationaltorhüterin Almuth Schult blickt mit sehr gemischten Gefühlen auf die WM. Als ARD-Expertin will sie Kritik an Katar offen ansprechen. Das erwartet sie auch vom DFB-Team.

tagesschau. de: Die Begeisterung für die Fußballweltmeisterschaft in Katar dürfte nicht groß sein. Wie ist es bei dir? Sind Sie in WM-Stimmung?

Almut Schult: Schwierig. Ich bin sehr zwiegespalten. Natürlich beschäftige ich mich schon lange mit dem Turnier, weil ich mich auf meinen Job als ARD-Experte vorbereite. Doch auch die Jahreszeit ist für eine WM untypisch – und die politischen Rahmenbedingungen im Gastgeberland Katar erschweren die Sache zusätzlich. Nach den schwulenfeindlichen Äußerungen des WM-Botschafters kann man nur den Kopf schütteln. Andere sagen, was wir befürchtet haben, wird jetzt wahr – in Bezug auf Menschenrechte, Frauenrechte, Umgang mit Homosexuellen. Aber vielleicht kommt ja im Laufe des Turniers schon mal die WM-Stimmung auf.

tagesschau. de: Gibt es aus Ihrer Sicht trotz aller Kritik an der WM etwas Positives an der WM?

Schult: Differenziertes Denken finde ich an dieser Stelle gut. Spannend ist auch, zum ersten Mal eine Weltmeisterschaft in der arabischen Welt auszurichten. Vielleicht ändert sich durch das Turnier etwas in Katar. Ich hoffe aber, dass nach der WM in Zukunft darüber nachgedacht wird, wer den Zuschlag für solch ein sportliches Großereignis bekommt.





Zur Person Almuth Schult ist Torhüter der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, ehemaliger Welttorhüter – und bei der Fußball-WM der Männer in Katar nach der EM 2021 zum zweiten Mal als TV-Experte für die ARD dabei. Sie wird das Turnier von Mainz aus begleiten. Die 31-Jährige ist Mutter von Zwillingen und spielt nach ihrem Wechsel vom VfL Wolfsburg für den US-Klub Angel City FC.

tagesschau. de: Bis kurz vor Beginn der WM gab es Aufrufe zum Boykott des Turniers. Wie denkst du darüber?

Schult: Hätten sich alle Athleten zusammengetan und die WM boykottiert, wäre das natürlich ein Zeichen gewesen. Und wir haben mit Corona auch gesehen, dass es möglich ist, ein Turnier nachzuholen, eventuell in einem anderen Land. Aber ist es fair, dies von den Athleten zu verlangen? Bei einer Weltmeisterschaft zu spielen, ist für viele eine einmalige Gelegenheit. Sie wurden zwar zum ersten Mal in die Nationalmannschaft berufen, sind derzeit aber verletzungsfrei und auf Hochtouren. Aus der Sicht eines Sportlers ist das das Größte, was man erreichen kann. Das zu boykottieren ist schwierig. Zumal sie nichts dafür können, dass diese WM in Katar ausgetragen wird. Was die Zuschauer betrifft, muss jeder für sich entscheiden, ob er sich die WM-Spiele anschaut.

„Kein gutes Gefühl“

tagesschau. de: Die offen anti-schwulen Äußerungen des katarischen WM-Botschafters haben für Empörung gesorgt und den schwierigen WM-Gastgeber einmal mehr ins Rampenlicht gerückt. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus für Ihre Arbeit als WM-Experte für die ARD?

Schult: Zuerst hatte ich gehofft, selbst in Katar zu sein. Aber jetzt bin ich auch ganz froh, nicht dabei zu sein. Da habe ich als Frau einfach weniger Rechte. Und wenn ich mich „falsch“ verhalte, kann ich bestraft werden. Das ist kein gutes Gefühl. Auch wenn sie sagen, dass dort alle sicher sind. Ich gehöre nicht zur LGBTIQ-Szene, bin mir aber total unsicher. Die Aussagen von Khalid Salman sind unglaublich und ich weiß nicht, was in den nächsten acht Wochen passieren wird.

tagesschau. de: Inwieweit wollen Sie die Kritik an Katar in Ihre Arbeit als WM-Experte einfließen lassen?

Schult: Ich habe vorher viel recherchiert und versuche mir eine differenzierte Meinung zu bilden. Es ist auch meine Aufgabe, den Zuschauern Informationen zu geben, die sie vorher vielleicht nicht hatten. Das ist zumindest mein Anspruch. Ich möchte einen Wegweiser bieten in dem ganzen Wirrwarr von Aussagen und Berichten. Und ignorieren Sie die Kritik nicht.

„Wir haben viele Spieler mit Meinung“

tagesschau. de: Die WM in Katar zeigt auch, dass Sport und Politik nicht zu trennen sind. Wie gehen die Spieler mit einer solchen Situation in Katar um?

Schult: Das hängt vom Charakter des Spielers ab. Sicherlich gibt es viele, die einfach nur Fußball spielen wollen. Sie wollen diese WM nicht in Frage stellen, auch weil sie nicht in ihrer Macht steht. Andere sind eher politisch, wollen ihre Meinung teilen und vielleicht auch ein Vorbild für andere sein. Sie können aus dieser Diskussion auch Kraft schöpfen, weil sie glauben, etwas verändern zu können. Ohne die WM gäbe es derzeit wohl keine kritische Menschenrechtsdebatte in Katar.

tagesschau. de: Die Nationalmannschaft hat immer eine soziale Verantwortung. Gleichzeitig sollten die Spieler einen klaren Kopf haben, um erfolgreich Fußball spielen zu können. Was wäre eine angemessene Haltung?

Schult: Es kommt auch auf die örtlichen Gegebenheiten an. Schön wäre es, wenn das Team auch mit der Bevölkerung in Kontakt käme, so wie sie in Brasilien zur Schule geht. Ich hoffe auch sehr, dass es möglich sein wird, eine Nachricht zu senden. Wir haben viele Spieler mit Meinungen – sei es Joshua Kimmich, Leon Goretzka oder Manuel Neuer. Sie beziehen Stellung in der Öffentlichkeit.

Auch die Verbände müssen Druck ausüben. Katar hatte eine nachhaltige WM versprochen – wird das eingehalten? Es ist nicht so, dass Katar das erste sportliche Großereignis ist, das in einem Land mit problematischer Menschenrechtssituation stattfindet – in Peking war es kritisch, in Rio mussten Favelas dem Olympischen Dorf weichen und in Russland war nicht alles gut die WM 2018 auch nicht. Also wir führen diese Diskussion schon lange. Die übergeordnete Frage ist, ob es wirklich der richtige Weg ist, Sportgroßveranstaltungen in problematischen Ländern durchzuführen.

„Hinweise auf Korruption“

tagesschau. de: Die FIFA appellierte kürzlich, dass der Fokus nun auf dem Fußball liegen solle und nicht auf politischen Debatten. Sind Sie einverstanden?

Schult: Nein überhaupt nicht. Die FIFA hat sich ins Rampenlicht gerückt, weil sie Katar die Weltmeisterschaft zugesprochen hat. Nun muss die FIFA dazu stehen und sich mit der Kritik auseinandersetzen. Zumal es auch viele Hinweise darauf gibt, dass Korruption im Spiel war. Ich hoffe, dass sich in der FIFA diesbezüglich etwas ändert.

tagesschau. de: Und nun zum Sport: Wird Deutschland Weltmeister?

Schult: Die Gelegenheit ist auf jeden Fall da. Hansi Flick hat einen sehr guten Kader zusammengestellt, eine Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Und bei der Nominierung gab es wieder Überraschungen. Ich hoffe, dass Flick eine Mannschaft formen kann, die sich als Team versteht. Denn darauf kommt es am Ende an: dass das Team funktioniert. Dann kann etwas daraus werden.

Das Interview führte Wenke Börnsen, tagesschau.de

Weitere Hintergrundinformationen, Berichte und Talks zur umstrittenen WM in Katar werden am ersten Abend ab 20.15 Uhr ausgestrahlt