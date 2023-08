Was für ein unglaubliches Ende des WM-Achtelfinals zwischen Schweden und den USA: Die Amerikaner dominieren das Spiel und scheitern immer wieder am überragenden Torwart. Die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen. Sogar der VAR muss beim letzten Schuss eingreifen.

Historische Pleite für die Frauen-Fußballmannschaft der USA: Nachdem sie in der Vorrunde beinahe ausgeschieden wäre, scheiterte die haushohe Favoritin und Titelverteidigerin im Achtelfinale der Weltmeisterschaft spektakulär an Schweden, und zwar an der Torhüterin der USA Skandinavier und seine eigene Schwäche im Finale. Zecira Musovic raubte den US-Amerikanern mehrfach mit schier unglaublichen Paraden in 120 torlosen Minuten die Nerven, dann scheiterten sie beim 4:5 im Elfmeterschießen.

Von diesem Punkt an spielten sich im Duell mehrere Dramen ab. Zunächst verfehlte Sophia Smith nach zwei Fehlwürfen der Schwedinnen einen Matchball zum Sieg. Kurz darauf traf Starspielerin Kelly O’Hara den Pfosten. Zuvor hatte Legende Megan Rapinoe einen Patzer gemacht und den Ball über das Tor geschossen. Den entscheidenden Schuss von Lina Hurtig wehrte US-Torhüterin Alyssa Naheher erst ab, als der Ball die Linie um Millimeter überquert hatte – die Schwedinnen jubelten erst nach Videobeweis.

Katastrophe für das US-Team

Für die USA ist der vorzeitige Ausstieg eine Katastrophe. Sie wurden viermal Olympiasieger, viermal Weltmeister und belegten in den bisherigen acht Endrunden immer mindestens den dritten Platz. Weil sie trotz einer Fülle bester Chancen nicht an Musovic vorbeikamen, spielen die Schweden, die bei Olympia den zweiten Platz belegten, nun am Freitag in Auckland gegen die zuvor überzeugenden Japaner.

Dass die USA überhaupt noch über den Titel sprechen konnten, war einem Post im Eden Park in Auckland zu verdanken. Dorthin flog der Ball in der Nachspielzeit beim 0:0 im letzten Gruppenspiel gegen Portugal – bei einer Niederlage wären die Favoriten längst draußen gewesen. Zuvor hatte es einen wenig überzeugenden 3:0-Sieg gegen Vietnam und ein 0:0-Unentschieden gegen die Niederlande gegeben.

Musovic immer wieder Musovic

Als wollten sie alle Kritiker eines Besseren belehren, stürmten die US-Frauen von Beginn an das schwedische Tor – und scheiterten immer wieder an Musovic. Der 27-Jährige vom FC Chelsea zeigte eine Weltklasseleistung und reagierte besonders gut auf Großchancen von Lindsey Horan (35./53.), Alex Morgan (89./96.) und Lynn Williams (102.).

Die Schweden, die die Vorrunde souverän mit drei Siegen abschlossen, hatten es Musovic zu verdanken, dass sie von einem Debakel verschont blieben. Erst nach einer guten Stunde kamen die Skandinavier etwas besser ins Spiel. Allerdings dauerte es bis zur 85. Minute, bis die eingewechselte Sofia Jakobsson den ersten Schuss auf das Tor der USA abfeuerte.