WM-Aus: Deutsche Katastrophe wie vor vier Jahren – aber es fühlt sich anders an

Erinnerst du dich daran? Diese Taubheit? Diese Ernüchterung, die Sie zum Stillstand bringt? Sprachlos und bewegungslos. Bringen Sie den anderen in ungezügelte Wut und andere in bittere Tränen. Fühlt es sich für Sie wieder so an … oder anders?

Wie schon 2018 scheidet die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde einer Fußball-WM aus. Wie im Jahr 2018 ist es eine schmerzhafte Sensation. Die Umstände sind verdammt ähnlich. Und doch sind sie so unterschiedlich.

Aus wie 2018: Das Debakel Russlands

Vor vier Jahren war Deutschland noch eine große Fußballnation. Amtierender Weltmeister, Favorit auf die Titelverteidigung. Wir sind mit großen Erwartungen in das Turnier in Russland gegangen.

Wir hatten damals schon politische Probleme, aber im Nachhinein erscheinen sie trivial. Das Foto von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sorgte im Vorfeld der WM für großes Aufsehen und offenbar auch für Risse im Team.

Wir verloren zum Auftakt überraschend gegen Mexiko (0:1), brachten mit dem Last-Minute-Sieg gegen Schweden (2:1) die Hoffnung (und Arroganz/Ignoranz) zurück und scheiterten im Entscheidungsspiel am krassen Außenseiter Südkorea (0- 2) . Die DFB-Elf spielte einfallslos, uninspiriert, langsam, einfach nur schlecht.

Deutschland ist keine große Fußballnation mehr

Vier Jahre sind vergangen. Die Nation hat sich immer weiter von der Nationalmannschaft entfernt, sie hat sich immer weiter vom Fußball entfernt. PR-Chaos, DFB-Razzien, Korruption im Weltverband. Außerdem weniger elektrisierender Fußball. In der Bundesliga gab es keinen anderen Meister als den FC Bayern, aber nicht erst seitdem. Fußball ist in Deutschland langweiliger und belangloser geworden.

Dass dann eine WM im Wüstenstaat Katar ausgetragen wird, wo der Fußball eine ebenso untergeordnete Rolle spielt wie die Menschenrechte, hat für dieses Turnier alles andere als Euphorie ausgelöst. Andererseits. Das DFB-Team ging nicht nur als sportlicher, sondern auch als politischer Vertreter in den Nahen Osten.

In der Welt, in der wir heute leben, ist Fußball nicht mehr von Politik zu trennen. So sehr man sich das auch wünschen mag. Als persönliche Konsequenz boykottierte der eine die WM, der andere wünschte der deutschen Mannschaft ein baldiges Ende.

WM in Katar egal? Trotzdem hoffte Fußball-Deutschland

Aber haben Sie nicht trotzdem gehofft, so belanglos dieses Fußballturnier auch erscheinen mag? Dass das DFB-Team wieder an die alten Erfolge anknüpfen kann? Dass ein elektrisierendes Team von den vielen Problemen der Welt ablenkt? Und dass ein Sieg in Katar auch ein Sieg für Menschenrechte, Gleichheit und Freiheit ist? Auch wenn es der kleinste, idealistischste aller Gedanken war.

Die Vorzeichen der beiden Turniere sind ähnlich, aber grundlegend unterschiedlich. Das Verfahren ebenso. Überraschende Eröffnungsniederlage gegen Japan, ein schwieriges Unentschieden gegen Spanien im zweiten Spiel, das die Hoffnung wieder aufleben lässt. Nur um im dritten Spiel auszuscheiden.

Aber auch hier. Der Prozess ist ähnlich, aber grundlegend anders. Gegen Japan spielen wir gut, verlieren aber plötzlich die Kontrolle. Gegen Spanien kommt noch mehr als ein Comeback-Unentschieden. Und gegen Costa Rica haben wir sogar mit vier eigenen Toren gewonnen.

Das DFB-Team zeigt in jedem der drei Spiele eine starke Leistung. Kämpferisch, leidenschaftlich, mitreißend. Sie schaffen Zufall um Zufall. 26 Schüsse gegen Japan, 11 Schüsse gegen Spanien, 32 Schüsse gegen Costa Rica. Laut Expected Goals, der Statistik, die auch die Chancenqualität bewertet, lag Deutschland in der Gruppenphase bei 10,0 Toren. Das ist mit Abstand der erste Platz vor Frankreich (7,4), England (6,3) und Spanien (5,3).

Und trotzdem sind wir draußen. Das ist nicht fair, das Team und die Spieler haben es nicht verdient. Es fühlt sich anders an als 2018, weil so viele Dinge einfach anders sind. Nur eines ist zwangsläufig gleich: Das bittere Ende ist die Vorrunde.