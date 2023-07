Die Schweizer Fußballer starten mit drei Punkten in die Weltmeisterschaft. Am Ende gelang dem Team der deutschen Trainerin Inka Grings ein ungefährdeter Erfolg gegen die Philippinen. Unterdessen bleibt den WM-Debütanten ein vermeintliches Tor verwehrt.

Die deutsche Trainerin Inka Grings ist mit der Schweiz erfolgreich in die Weltmeisterschaft der Frauen gestartet. Vor 13.711 Zuschauern in Dunedin/Neuseeland erzielte der 44-jährige ehemalige Nationalspieler einen verdienten 2:0 (1:0)-Sieg gegen die Philippinen.

Ex-Wolfsburgerin Ramona Bachmann (45. Minute/Foulelfmeter) und Seraina Piubel (64.) trafen zum Auftakt des Turniers in Australien und Neuseeland. In der Anfangsphase musste die Schweiz eine Schrecksekunde erleben, als die vermeintliche 1:0-Führung der Philippinen aufgrund einer Abseitsstellung vereitelt wurde (16.).

Für den ehemaligen Duisburger Grings war es der erste Sieg als Schweizer Trainer nach gut einem halben Jahr im Amt. Die ehemalige deutsche Nationalspielerin Grings, die in 96 Einsätzen für das DFB-Team 64 Tore erzielte, feierte ihren ersten Sieg als Schweizer Trainerin seit ihrem Amtsantritt im Januar. Zuvor hatte sie in sechs Testspielen fünf Unentschieden und eine Niederlage vorweisen können. Die sechsfache Torschützenkönigin der Bundesliga war zuvor die erste Frau in Deutschland, die einen Herren-Regionalligisten, den SV Straelen, trainierte.

Für die Schweiz geht es am Dienstag los (10 Uhr MESZ/ARD und im Liveticker auf ntv.de) Weiter ging es mit dem zweiten Gruppenspiel gegen die Norweger, die zum Auftakt überraschend dem Gastgeber Neuseeland (0:1) unterlagen.

Zuvor hatte Olympiasieger Kanada einen Fehlstart ins Turnier hingelegt. Der Favorit kam in Melbourne zu einem 0:0-Unentschieden gegen den elfmaligen Afrikameister Nigeria. Kanadas Rekordspielerin Christine Sinclair scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torhüterin Chiamaka Nnadozie (50.). Für die 40 Jahre alte Offensivspielerin wäre es das 191. Tor bei ihrer sechsten WM-Teilnahme in ihrem 324. Länderspiel gewesen.