WM 2022 News und Highlights Tag 7

Vor einem WM-Spiel im Jahr 2022 ist eine „OneLove“-Armbinde zu sehen. (Bruno Fahy/Belga Mag/AFP/Getty Images)

Der globale Fußballverband hat sich mit sieben europäischen Nationen über die Androhung von Sanktionen für jeden Spieler gestritten, der während der Spiele eine „OneLove“-Armbinde trägt.

Die Ankündigung der FIFA in der elften Stunde hat zu einer Kluft zwischen dem Leitungsgremium und den sieben beteiligten Nationen geführt, obwohl keine Seite frei von Kritik geblieben ist.

Die „OneLove“-Armbinde – die den Umriss eines in verschiedenen Farben gestreiften Herzens aufweist – sollte von Kapitänen aus England, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Deutschland, der Schweiz und Wales bei der Weltmeisterschaft getragen werden, um Inklusion zu fördern und Solidarität zu zeigen mit Menschen unterschiedlichen Geschlechts und sexueller Identität.

Aber Stunden bevor der englische Kapitän Harry Kane am Montag gegen den Iran die Armbinde tragen sollte, sagte die FIFA, dass jeder Spieler, der die Armbinde trägt, eine gelbe Karte erhalten würde, was ihn in Gefahr bringt, vom Platz gestellt oder für ein späteres Spiel des Turniers gesperrt zu werden.

Die FIFA-Bestimmungen besagen, dass Mannschaftskapitäne vom Leitungsgremium bereitgestellte Armbinden tragen müssen, obwohl es hieß, dass es „alle legitimen Anliegen wie ‚OneLove‘ unterstützt“.

Das Debakel hat sich als Nebenschauplatz des Turniers selbst ausgebreitet.

Während Spieler wie Kane die Armbinde nicht trugen, tat es die belgische Außenministerin Hadja Lahbib, als sie am Mittwoch beim WM-Spiel zwischen Belgien und Kanada mit FIFA-Präsident Gianni Infantino sprach.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser trug die Armbinde, als Infantino bei der 1:2-Niederlage ihres Landes gegen Japan in der Nähe saß.

In einer gemeinsamen Erklärung sagten die sieben europäischen Verbände, sie hätten ihre Kapitäne gebeten, die „OneLove“-Armbinde nicht zu tragen, da sie „Spieler nicht in eine Position bringen könnten, in der sie mit sportlichen Sanktionen, einschließlich Verwarnungen, konfrontiert werden könnten“.

Einige ehemalige Spieler glauben jedoch, dass es sich gelohnt hätte, dieses Risiko einzugehen.

„Das wäre eine großartige Aussage gewesen“, sagte der frühere Mittelfeldspieler der Republik Irland, Roy Keane, als Experte auf ITV. „Mach es für das erste Spiel, [and] Wenn Sie Ihre gelbe Karte bekommen hätten, was für eine Nachricht wäre das gewesen.“

Aber andere haben in Frage gestellt, wie viel Einfluss die Geste in Katar haben könnte, einem Land, in dem Sex zwischen Männern illegal ist und mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft wird.

„Gespräche, die ich mit Leuten aus der LGBTQI+-Community geführt habe, haben diese Botschaften bereits als vage und ohne echte Aussage darüber, was sie eigentlich erreichen wollen, beschrieben“, sagte der australische Mittelfeldspieler Jackson Irvine gegenüber Reportern.

Eine Kampagnengruppe stimmt zu.

„Die ‚OneLove‘-Armbinde war nichts weiter als eine symbolische Geste“, sagte Khya Gott, ein Vertreter von Pride in Football, gegenüber CNN Sport.

„Es hat nicht die dramatischen Aussagen gemacht, die sie wollten. Gesten von Spielern sind wichtig und werden dringend benötigt, aber nur, wenn sie richtig gemacht werden.“

Weiterlesen hier.