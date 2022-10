WM 2022: Menschenrechtsaktivist Peter Tatchell in Katar festgenommen, nachdem er LGBT+-Protest veranstaltet hatte | Fußball Nachrichten

Der Menschenrechtsaktivist Peter Tatchell wurde am Dienstag in Katar festgenommen, nachdem er nur 26 Tage vor der Fußballweltmeisterschaft den angeblich ersten öffentlichen LGBT+-Protest in einem Golfstaat inszeniert hatte.

Die Peter-Tatchell-Stiftung sagt, er sei vor dem Nationalmuseum von Katar in Doha etwa 40 Minuten lang festgehalten worden, nachdem er den Ein-Mann-Protest inszeniert hatte. Sie sagen, er sei jetzt freigelassen worden.

Herr Tatchell hielt ein Plakat mit der Aufschrift „Katar verhaftet, jails & unterwirft LGBTs der ‚Konversion‘“, während er ein T-Shirt mit dem Hashtag: #QatarAntiGay trug.

Kurz vor seinem Protest sagte Herr Tatchell: „Ich habe diesen Protest veranstaltet, um die Menschenrechtsverletzungen Katars gegen LGBT+-Personen, Frauen, Wanderarbeiter und liberale Katarer zu beleuchten. Ich unterstütze ihren tapferen Kampf gegen die Tyrannei.

„Die FIFA hat es versäumt, Veränderungen in Katar herbeizuführen. Es gab keine Gesetzesreformen zu LGBT+ oder Frauenrechten. Verbesserungen für Wanderarbeiter waren bestenfalls lückenhaft Weltmeisterschaft.“

FIFA-Präsident Gianni Infantino betont, dass bei der Weltmeisterschaft in Katar „jeder willkommen ist", unabhängig von Herkunft, Hintergrund, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion oder Nationalität



Sky Sportnachrichten hat die FIFA um einen Kommentar gebeten. Sky Nachrichten hat das Foreign, Commonwealth and Development Office und die katarische Polizei kontaktiert.

Das teilte die katarische Botschaft in London mit Sky Nachrichten dass Herr Tatchell nicht verhaftet wurde, und eine Erklärung des Kommunikationsbüros der Regierung von Katar lautete: „Gerüchte in den sozialen Medien, dass ein Vertreter der Peter Tatchell Foundation in Katar verhaftet wurde, sind völlig falsch und unbegründet.

„Eine Person, die in einem Kreisverkehr stand, wurde herzlich und professionell aufgefordert, sich auf den Bürgersteig zu begeben, es wurden keine Festnahmen vorgenommen.

„Wir sind sehr enttäuscht, dass die Medien über unbegründete Anschuldigungen ohne Fakten berichten. Viele Organisationen werden die verstärkte Aufmerksamkeit der Medien für Katar vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 nutzen, um ihr eigenes Profil zu fördern.

„Wir sind immer offen für den Dialog mit Organisationen, die wichtige Themen diskutieren möchten, aber die Verbreitung falscher Informationen mit der bewussten Absicht, negative Reaktionen zu provozieren, ist unverantwortlich und inakzeptabel.“

Katars WM-Chef Nasser Al Khater hat LGBTQ+-Fans versichert, dass sie beim Turnier willkommen sein werden



Bericht: Mitglieder der LGBTQ+-Community in Katar festgenommen und missbraucht

Laut einem Bericht von Human Rights Watch wurden Mitglieder der LGBTQ+-Community von Katar erst im vergangenen Monat von den Sicherheitsdiensten des Landes festgenommen und körperlich misshandelt.

Katars Umgang mit der Gemeinschaft steht im Rampenlicht, während es sich darauf vorbereitet, die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer auszurichten, die am 20. November beginnt.

Gleichgeschlechtliche Beziehungen werden in Katar kriminalisiert, und HRW behauptet, Beamte des Qatar Preventive Security Department hätten Mitglieder der LGBTQ+-Community willkürlich festgenommen und in der Haft misshandelt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Der Verteidiger von Adelaide United und Australiens erster offen schwuler männlicher Fußballprofi Josh Cavallo hat die FIFA aufgefordert, bei der Auswahl der WM-Gastgeber die Rechte von LGBTQ+ zu berücksichtigen



Die katarische Regierung weist den Inhalt des HRW-Berichts zurück und erklärt, dass die darin enthaltenen Behauptungen „kategorisch und eindeutig falsch“ seien.

HRW dokumentierte zwischen 2019 und 2022 sechs Fälle von schweren und wiederholten Schlägen und fünf Fälle von sexueller Belästigung in Polizeigewahrsam. Von HRW befragte LGBTQ+-Personen gaben an, dass diese Praktiken erst im September stattgefunden haben.

HRW sagte, dass inhaftierte Transgender-Frauen als Bedingung für ihre Freilassung angewiesen wurden, an Konversionstherapiesitzungen in einer von der Regierung geförderten Einrichtung teilzunehmen.

Rasha Younes, Forscherin für LGBTQ+-Rechte bei HRW, sagte: „Während Katar sich darauf vorbereitet, die Weltmeisterschaft auszurichten, verhaften und missbrauchen die Sicherheitskräfte LGBT-Personen einfach für das, was sie sind, offenbar zuversichtlich, dass die Übergriffe der Sicherheitskräfte nicht gemeldet und unkontrolliert bleiben werden.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Rasha Younes von Human Rights Watch und Liz Ward, Programmdirektorin der Wohltätigkeitsorganisation Stonewall, erläutern einen neuen Bericht, in dem behauptet wird, Menschen würden von Sicherheitsdiensten in Katar festgenommen und körperlich misshandelt, was das Land bestreitet



„Die katarischen Behörden müssen die Straflosigkeit für Gewalt gegen LGBT-Personen beenden. Die Welt schaut zu.“

Sechs Personen – vier Transgender-Frauen, eine bisexuelle Frau und ein schwuler Mann – wurden von HRW interviewt und alle sagten, sie seien in einem Untergrundgefängnis in Doha inhaftiert und körperlich misshandelt worden, von Ohrfeigen über Tritte bis hin zu Schlägen, bis sie bluteten.

Die Inhaftierten wurden auch verbal misshandelt und gezwungen, Geständnisse abzulegen, sagte HRW, und ihnen wurde der Zugang zu Rechtsbeistand, Familienunterstützung und medizinischer Versorgung verweigert.

Alle wurden ohne Anklageerhebung festgenommen und eine der Personen wurde zwei Monate lang in Einzelhaft gehalten, sagte HRW.

Berichten zufolge ist England bereit, Harry Kane bei der Weltmeisterschaft in Katar die Kapitänsbinde „One Love“ zu verleihen, auch wenn dies von der FIFA verboten wird



Younes fügte hinzu: „Die Regierung von Katar sollte diesem Missbrauch unverzüglich Einhalt gebieten, und die FIFA sollte die Regierung von Katar dazu drängen, eine langfristige Reform sicherzustellen, die LGBT-Personen vor Diskriminierung und Gewalt schützt.“

Ein katarischer Regierungsbeamter sagte: „Die Anschuldigungen enthalten Informationen, die kategorisch und eindeutig falsch sind. Katar toleriert keine Diskriminierung gegen irgendjemanden, und unsere Richtlinien und Verfahren werden durch die Verpflichtung zu Menschenrechten für alle untermauert.

„Trotz der Verpflichtung der katarischen Regierung, mit Human Rights Watch und anderen kritischen Gruppen zusammenzuarbeiten, wurden wir nicht auf die Behauptungen aufmerksam gemacht, bis sie zum ersten Mal in den Medien berichtet wurden. Wenn Human Rights Watch uns kontaktiert hätte, hätten wir dies widerlegen können Vorwürfe.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Gary Neville hat die minimalen Lebensbedingungen für Wanderarbeiter offengelegt, die bei den Vorbereitungen für die diesjährige Weltmeisterschaft in Katar geholfen haben



„Die katarische Regierung betreibt oder lizenziert keine ‚Konversionszentren‘. Die im Bericht erwähnte Rehabilitationsklinik unterstützt Personen, die an Verhaltensstörungen wie Substanzabhängigkeit, Essstörungen und Stimmungsstörungen leiden, und arbeitet gemäß den höchsten internationalen medizinischen Standards.

„Wir verstehen die Rolle von Human Rights Watch, Druck auf diese Themen auszuüben, aber ihre Entscheidung, nachweislich falsche Informationen zu veröffentlichen, ohne vorher unsere Regierung zu kontaktieren, um die Ergebnisse zu überprüfen und Katars Richtlinien und Standardverfahren besser zu verstehen, gefährdet ihr selbsternanntes Engagement die Wahrheit berichten.“