WM 2022 Katar: Irans Spieler und Fans sorgen für Gänsehaut

Beim iranischen WM-Eröffnungsspiel bekundeten einige iranische Fans ihre Solidarität mit den Protesten in ihrem Heimatland. Fans in iranischen Trikots und mit der Aufschrift „Women, Life, Freedom“ wurden vor und während des Spiels gegen England am Montag im Khalifa International Stadium gesehen. Die iranische Regierung habe Frauen und Kinder getötet, sagte ein Fan, der aus dem Iran angereist war und seinen Namen nicht nennen wollte. Die Proteste hätten Unterstützung verdient. Auf seinem Iran-Trikot trug er den Namen des ehemaligen Bundesliga-Profis Ali Karimi. Der 44-Jährige hatte sich mit den Protesten solidarisiert. Andere wollten sich nicht äußern. „Kein Kommentar“, sagte ein junger Fan auf die Frage nach den Protesten im Iran. Er trug ein Leverkusen-Trikot des iranischen Stürmers Sardar Azmoun.

WM 2022: Irans Kapitän spricht den Opfern sein Beileid aus



Der iranische Kapitän Ehsan Hajsafi drückte am Sonntag den trauernden Familien der Opfer im Iran sein Beileid aus. Die Mannschaft müsse akzeptieren, dass die Bedingungen im Land nicht gut und die Menschen nicht glücklich seien, wurde er in den Medien zitiert. Dessen sind sich die Spieler bewusst. Nach Schätzungen von Menschenrechtlern sind bei den landesweiten Protesten im Iran bisher mehr als 400 Menschen getötet worden. Der iranische Stürmer Mehdi Taremi sagte vor dem Turnier, die Mannschaft in Katar wolle sich nicht von den Protesten zu Hause beeinflussen lassen. „Wir haben auch andere Verantwortungen gegenüber der iranischen Gesellschaft, aber hier liegt unser Fokus auf dem Fußball“, sagte er.

Irans Fußballer schweigen während der Hymne



Die Fußballer der iranischen Nationalmannschaft sangen derweil ihre Nationalhymne vor ihrem WM-Eröffnungsspiel gegen England nicht. Als im Stadion von Doha die iranische Hymne gespielt wurde, schwiegen die Spieler als Zeichen der Solidarität mit den Regierungskritikern in der Heimat. Der Kapitän der iranischen Nationalmannschaft, Alireza Jahanbakhsh, sagte vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar, die Mannschaft werde „gemeinsam“ entscheiden, ob sie die Nationalhymne als Zeichen der Unterstützung für die Opfer der Unterdrückung der Proteste singen werde oder nicht. Während der Hymne zeigten Fernsehbilder kurz eine Zuschauerin mit weißem Kopftuch auf der Tribüne, die den stummen Spielern applaudierte, Tränen strömten über ihr Gesicht. Ein Plakat in englischer Sprache mit der Aufschrift „Woman, Life, Freedom“, dem Slogan der Protestbewegung, wurde kurzzeitig im Tribünenbereich für iranische Fans angebracht.

mth

DPA

AFP