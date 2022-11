WM 2022: Japaner feiern süßen Otter nach Sieg gegen DFB-Team

Taiyo, ein Flussotter im Maxell Aqua Park Shinagawa in Tokio, sagte Japans Sieg über Deutschland im WM-Spiel am Dienstag voraus

Die tierischen WM-Orakel sind zurück. In Japan begeistert ein Flussotter. Den Sieg gegen Deutschland im Spiel am Dienstag hatte er richtig vorhergesagt.

Tierorakel haben bei großen Fußballturnieren schon lange Tradition. Paul der Oktopus zum Beispiel wird bei der WM 2010 nicht vergessen. In Japan wird nach dem sensationellen Sieg über Deutschland bei der WM 2022 in Katar nun ein Flussotter namens Taiyo gefeiert.

WM 2022: Otter Taiyo steckt einen Mini-Fußball in den japanischen Eimer



Taiyo, der im Maxell Aqua Park Shinagawa in Tokio lebt, hatte Japan im Auftaktspiel der WM einen Schocksieg gegen den viermaligen Weltmeister Deutschland prognostiziert. Das tat der achtjährige Mann, indem er am Vortag einen Mini-Fußball in einen blauen Eimer mit der japanischen Flagge legte. Taiyo ignorierte den roten Eimer mit der deutschen Flagge und einen gelben mit der Aufschrift „Unentschieden“.

Begeistert von Japans 2:1-Sieg schwärmten japanische Fußballfans online von dem Otter und nannten ihn „erstaunlich“ und „extrem kompetent“. Andere hofften, er würde eine Prognose für Japans nächstes Gruppenspiel gegen Costa Rica am Sonntag abgeben.

