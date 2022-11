WM 2022 in Katar: Kaum Reiselust bei afrikanischen Fans Sport | DW

„Ich bin nicht so begeistert wie sonst bei der WM“, sagt Mathieu Youbi. Der Geschäftsmann aus Kameruns Hauptstadt Yaoundé organisiert Reisen zur WM 2022 in Katar. Doch die Nachfrage ist aufgrund der Corona-Pandemie und der weltweiten Inflation begrenzt. „Die Wirtschaftslage bremst die Ausgaben. Unternehmen, die ihren Managern früher Fahrten zur Motivation angeboten haben, verzichten diesmal darauf“, berichtet Youbi. „Ich habe für fünf Weltmeisterschaften Fanreisen organisiert und habe den Vergleich: Das Interesse an dieser WM ist nicht so groß wie an den anderen Turnieren.“

Die „Indomitable Lions“, wie Kameruns Nationalspieler genannt werden, kehren nach dem verpassten WM-Aus bei der WM 2018 in Russland zum prestigeträchtigsten Turnier des Weltfußballs zurück. Die Fans träumen davon, dass der Nationalmannschaft in Katar ein solcher Coup gelingt wie bei der WM 1990 in Italien, als die Mannschaft um den legendären Roger Milla das Viertelfinale erreichte und sich erst nach Verlängerung England geschlagen geben musste.

Allerdings wird die Begeisterung der Fans für die WM derzeit durch die wirtschaftliche Flaute in Kamerun gedämpft. Allein im August 2022 stiegen die Lebensmittelpreise um fast 14 Prozent. „Ich bezweifle, dass ich meine Verkaufsziele erreichen kann“, sagt der Reiseunternehmer Youbi. „Die Kameruner sind es nicht [an WM-Reisen – Anm. d. Red.] Interessiert. Da muss man einfach sagen: Diese WM ist zu teuer.“

Ghana sinnt auf Revanche gegen Uruguay

Das gilt auch für die meisten Menschen im fußballbegeisterten Ghana. Allein im vergangenen September betrug die Inflation in dem westafrikanischen Land 37 Prozent, die Zedi-Währung verlor 40 Prozent an Wert. „Wir warten darauf, von der Regierung zu hören, wie viele Fans sie für die Reise nach Katar sponsern werden“, sagte Abraham Boakye, Gründer der Fanorganisation Ghana National Supporters Union. Im September sagte Ghanas Sportminister Mustapha Ussif, die Regierung werde keine Steuergelder verwenden, um Fans zur Weltmeisterschaft zu schicken. Sie versuchen, Geld dafür aus anderen Quellen zu beschaffen. Bisher ist nichts über die Absichtserklärung hinausgegangen.

Enttäuschte ghanaische Fans nach der Niederlage gegen Uruguay im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2010

Fans wie Boakye fiebern der WM entgegen, auch wegen Ghanas möglicher Revanche gegen Uruguay. In der Gruppenphase treffen die „Black Stars“ auf die Südamerikaner, die ihnen im Viertelfinale der WM 2010 in Südafrika eine bittere Niederlage zugefügt haben. In der Nachspielzeit hatte Uruguays Stürmer Luis Suarez Ghanas Sieger mit einem absichtlichen Handspiel verhindert. Suarez sah die Rote Karte, Asamoah Gyan setzte den Elfmeter an die Latte. Das Team aus Uruguay gewann das anschließende Elfmeterschießen. Ghana schaffte es als erstes afrikanisches Land nicht ins WM-Halbfinale. „Jeder will dieses Spiel noch einmal sehen“, sagt Boakye. „Zum Glück spielt Suarez noch.“

Keine Euphorie in Nordafrika

Für Marokko geht es bei der WM in Katar nicht um Revanche, sondern darum, es besser zu machen als beim letzten Turnier. 2018 in Russland, als das Land in die fünfte WM startete, schied die Mannschaft als Gruppenletzter aus. Mehdi Charqi war damals als Fan dabei. Er wird jedoch nicht nach Katar reisen. „Ich bin älter geworden und habe heute andere Prioritäten“, sagt Charqi der DW. „Aber ich glaube auch nicht, dass Katar ein Fußballland ist, in dem ich eine Weltmeisterschaft genießen kann. Ich hatte wirklich großartige Erfahrungen in Russland. Und ich möchte diese Erinnerungen in Ehren halten.“

Marokkanischer Fan bei der WM 2018 in Russland

Neben Marokko ist Tunesien ein weiteres nordafrikanisches Land in Katar. Trotz der geografischen Nähe des WM-Gastgeberlandes erwartet der algerische Fußballhistoriker Adel Haddad, dass nur wenige Anhänger beider Mannschaften zum Turnier kommen werden. „Für Fans aus Nordafrika wird es schwierig, nach Katar zu reisen. Die Tickets sind 30 Prozent teurer als 2018 in Russland. Dazu kommen die Kosten für Visum, Anreise und Unterkunft“, sagte Haddad der DW. „Das können sich nur wenige Fans leisten.“

Dieser Artikel wurde von Stefan Nestler aus dem Englischen adaptiert.