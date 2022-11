WM 2022 im Newsticker: Aber keine „One Love“-Bandagen bei der WM

Aber keine „One Love“-Bandagen bei der WM

10:57 Uhr: Aber keine „One Love“-Pads bei der WM! Wie die „BBC“ berichtet, haben Nationen wie England, Deutschland und die Niederlande den Sanktionsdrohungen der Fifa nachgegeben.

In einer gemeinsamen Erklärung sagten Deutschland, Dänemark, Belgien, die Niederlande, die Schweiz, England und Wales: „Wir waren bereit, Geldstrafen zu zahlen. Aber wir können unsere Spieler nicht in eine Situation bringen, in der ihnen eine gelbe Karte droht oder sogar dazu gezwungen wird.“ das Spielfeld verlassen.“

„Wir sind sehr frustriert über diese beispiellose Entscheidung der Fifa“, heißt es in der Erklärung weiter. „Unsere Spieler und Trainer sind enttäuscht – sie sind starke Befürworter der Inklusion und werden ihre Unterstützung auf andere Weise zeigen.“

Schlechte Quoten für das Eröffnungsspiel

10.09 Uhr: Das Eröffnungsspiel der WM in Katar lockte in Deutschland deutlich weniger Menschen an als das erste Spiel der WM 2018 in Russland. Durchschnittlich 6,209 Millionen Menschen verfolgten laut AGF-Videorecherche am Sonntagnachmittag im ZDF das Spiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador (0:2). Vier Jahre zuvor hatten durchschnittlich 10,01 Millionen Zuschauer das Auftaktspiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien (5:0) in der ARD verfolgt.

Auch der Marktanteilsunterschied war deutlich. Am Sonntag waren es 28,2 Prozent. 2018 waren es an einem Donnerstag 52,0 Prozent. Beide Spiele wurden am Nachmittag angepfiffen.

Nach 20 Uhr sind es meist deutlich mehr Fernsehzuschauer. 2014 verfolgten bis 22 Uhr abends 15,87 Millionen Menschen das Eröffnungsspiel zwischen Brasilien und Kroatien im ZDF und kamen auf einen Marktanteil von 62,4 Prozent.

England könnte auf die One-Love-Armbinde verzichten

10.02 Uhr: Kurz vor Beginn der WM in Katar konnte die englische Fußballnationalmannschaft als Zeichen der Vielfalt von der bunten Kapitänsbinde von One Love zurücktreten. Befürchtet werden „sportliche Sanktionen“ wie eine gelbe Karte für Kapitän Harry Kane, der laut Medienberichten wenige Stunden vor Anpfiff am Montag (14 Uhr/ZDF und MagentaTV) die Kapitänsbinde tragen sollte.

Verbandschef Mark Bullingham sprach in einem Radiointerview von einer dynamischen Situation. Auch Wales, das am Abend (20 Uhr) auf die USA trifft, könnte sich nach Androhung von Sanktionen kurzfristig zurückziehen.

Die Fifa hatte lange offen gehalten, ob und wie sie den Einsatz mehrerer europäischer Nationen sanktionieren wollte – darunter Deutschland mit Kapitän Manuel Neuer. Frankreich und Kapitän Hugo Lloris haben sich letzte Woche aus Respekt vor Gastgeber Katar zurückgezogen. Englands Verbandsboss Bullingham hatte vergangene Woche angekündigt, Elfmeter zu akzeptieren.

7,25 Milliarden Euro! Fifa meldet Rekordeinnahmen mit WM-Verträgen

21.45 Uhr: Die Fifa hat in den vergangenen vier Jahren mit Verträgen für die WM 2022 Rekordeinnahmen von rund 7,25 Milliarden Euro erzielt. Auch Fifa-Präsident Gianni Infantino gab am Sonntag bei einer Sitzung der Nationalverbände ein Nettoergebnis von fast einer Milliarde Euro bekannt. „Wir können diese Mittel sofort wieder in den Fußball investieren, beginnend jetzt und für den nächsten Zyklus, um den Fußball weltweit noch stärker wachsen zu lassen“, sagte Infantino laut einer Fifa-Erklärung.

Die Einnahmen entsprechen einer Steigerung von rund einer Milliarde Euro im Vergleich zum bisherigen Vierjahreszyklus für die WM 2018 in Russland. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP stiegen die Rücklagen der Fifa auf 2,4 Milliarden Euro.

„Wir sind vereint in unserem Bestreben, den Fußball auf der ganzen Welt voranzubringen. Gemeinsam mit allen 211 Mitgliedsverbänden und mit allen Konföderationen werden wir in den nächsten vier Jahren weiter zusammenarbeiten und Großartiges schaffen“, wurde Infantino zitiert.

Busfahrer kennt den Weg nicht: TV-Kommentator läuft zu spät ins Stadion

16:57 Uhr: TV-Kommentator Wolff-Christoph Fuss traf mit Verspätung vor dem WM-Eröffnungsspiel im Al-Bait-Stadion ein. „Der Busfahrer kannte den Weg nicht“, sagte Fuss amüsiert zu Beginn der Übertragung des Duells zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Fuss stand lange vor dem Anpfiff mit einem Teil der Magenta-TV-Crew in einem Bus vor den Toren der Arena. Dann sei der Fahrer „fünf Kilometer in die falsche Richtung“ gefahren, sagte der Journalist.

Der 46-jährige Fuss kam erst während der Eröffnungsfeier im Stadion an und nahm die Verspätung mit Humor. Rechtzeitig vor dem Anpfiff traf er auf seinem Kommentatorenplatz ein. „Als Morgan Freeman kam, sind wir im Schweiße unseres Angesichts hier reinmarschiert“, sagte Wolff.

Podolski hält nichts vom WM-Boykott – „Viel heiße Luft im Spiel“

15:19 Uhr: Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hält nichts von einem Boykott der WM in Katar. „Am Ende gibt es viel heiße Luft. Ein Boykott ist sowieso nutzlos, wenn er nicht konsequent umgesetzt wird“, sagte Podolski dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Montagausgabe). „Wenn ja, dann ist der Fehler zwölf Jahre her.“