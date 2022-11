WM 2022: Gareth Southgates englischer Kader in Katar auf Tore, Erfahrung und Stil analysiert | Fußball Nachrichten

Gareth Southgate hat seinen 26-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft in Katar bekannt gegeben – aber wie erfahren, wie diszipliniert und wie defensiv ist seine Auswahl?

Who is Who im englischen WM-Kader

Leicester-Mittelfeldspieler James Maddison und Newcastle-Stürmer Callum Wilson bildeten den letzten 26-köpfigen Kader – obwohl sie zuletzt 2019 für England spielten.

Conor Gallagher drängte sich ebenfalls ins Flugzeug – nachdem er in dieser Saison mit seinem intensiven Stil für Chelsea beeindruckt hatte und in den letzten englischen Kadern auftrat.

Der Außenverteidiger von Liverpool, Trent Alexander-Arnold, und der vielseitige Verteidiger von Arsenal, Ben White, haben ebenfalls Plätze gebucht – obwohl sie in den letzten Länderspielen keine Spielzeit erreicht haben.

Ist das also die Truppe, die es endlich nach Hause bringt? Werfen wir einen Blick auf die Zahlen hinter dem Kader…

WM-Fortschritt

England gewann 1966 seine bisher einzige Weltmeisterschaft





Die versierten Texte von Baddiel und Skinners Hymne Drei Löwen (Football’s Coming Home) ursprünglich bezogen auf „30 Jahre verletzt“, aber dieser Zeitraum ohne Besteck im Männerfußball hat sich nun auf 56 Jahre verlängert, seit es vor der Euro ’96 veröffentlicht wurde.

Baddiel und Skinner veröffentlichten ursprünglich die Hymne Three Lions (Football's Coming Home) für die Euro '96 und veröffentlichten sie für die Weltmeisterschaft 1998 erneut





Bei den Weltmeisterschaften konnte sich England 1974 und 1978 nicht für aufeinanderfolgende Turniere qualifizieren, bevor es zwischen 1982 und 1990 eine Phase der schrittweisen Verbesserung erlebte – die darin gipfelte, dass Gascoigne und Co. im Halbfinale im Elfmeterschießen scheiterten. gegen Westdeutschland bei Italia 90.

Dieser Fortschritt endete abrupt mit der Nichtqualifizierung für die Weltmeisterschaft 1994 in den USA, aber England baute wieder auf und feierte 2002 und 2006 zwei aufeinander folgende Viertelfinalausscheidungen.

Allerdings musste England nach dem Turnier 2006 in Deutschland drei aufeinanderfolgende Turniere mit rückläufigen Fortschritten überstehen – bevor es 2014 in Brasilien unter der Führung von Roy Hodgson, der nach Ablauf seines Vertrages zurücktrat, nachdem er im Achtelfinale gegen Island verloren hatte, ein demütigendes Ausscheiden aus der Gruppenphase hinnehmen musste 16 bei der Euro 2016.

Sam Allardyce übernahm die Zügel, verließ die Rolle jedoch nach nur einem verantwortlichen Spiel nach einem Zeitungsstich – Southgate übernahm das Ruder auf Hausmeisterbasis, übernahm die Rolle jedoch vier Spiele später dauerhaft.

Der ehemalige englische Verteidiger führte sie in ihr erstes Halbfinale bei der Weltmeisterschaft seit 28 Jahren, verlor jedoch mit 1: 2 gegen Kroatien, bevor er seine Mannschaft zum Finale der Euro 2020 führte, das 2021 aufgrund der Covid-19-Krise ausgetragen wurde verlor im Elfmeterschießen mit 3:2 gegen Italien.

Kaderkappen

Southgate schien als englischer Chef bei Null anzufangen, wobei sein WM-Team 2018 als das unerfahrenste englische Team bei einer Weltmeisterschaft seit 56 Jahren eingestuft wurde – der Kader kam im Durchschnitt auf nur 21 Länderspiele.

Southgate bleibt loyal Southgate ist den Spielern treu geblieben, die England vor 17 Monaten ins Finale der Euro 2020 geführt haben, wobei 19 des 26-köpfigen Kaders für die Reise nach Katar zurückbehalten wurden.

Die Verbleibquote von 73 Prozent ist die höchste aller englischen Mannschaften zwischen großen Turnieren.

Vier Jahre später ist dieser Durchschnitt deutlich auf 32 gestiegen und steht als viert erfahrenster englischer Kader aus 17 Weltmeisterschaften seit 1950.

Es ist erwähnenswert, dass einige der erfolgreichsten Turniere Englands in der Neuzeit von Kadern mit der größten internationalen Erfahrung in den Reihen stammen – 1990 erreichten sie das Halbfinale mit Kadermitgliedern mit durchschnittlich mehr als 30 Länderspielen.

Wie sieht es mit dem Durchschnittsalter der englischen Nationalmannschaft aus?

Jude Bellingham ist Englands aufstrebender Star, der in den Freundschaftsspielen vor dem Turnier glänzte, um sich gegen unterdurchschnittliche Mannschaftsleistungen zu wehren, und einen ernsthaften Anspruch darauf erhebt, den damals pausierten Kalvin Phillips als Stammspieler neben Declan Rice im Mittelfeld zu ersetzen.

Der 19-Jährige wird der einzige Teenager im Camp in Katar sein, während Arsenal-Flügelspieler Bukayo Saka (21), Manchester-City-Stürmer Phil Foden und Chelsea-Mittelfeldspieler Conor Gallagher (22) trotz ihrer jungen Jahre ebenfalls um Startplätze kämpfen.

England hat keinen echten „Veteranen“, aber mit Jordan Henderson, Kyle Walker und Kieran Tripper – alle jetzt 32 Jahre alt – stehen ihnen drei erfahrene Stars zur Verfügung.

Internationale Obergrenzen und Durchschnittsalter müssen nicht unbedingt Hand in Hand gehen. In den Anfangstagen gab es weniger Spiele, was die Ergebnisse früherer Epochen verzerrt, aber Fabio Capello stellte 2010 mit durchschnittlich 28 Jahren und 157 Tagen den ältesten englischen Kader der letzten Jahre zusammen und erreichte damit fast den ältesten Kader aller Zeiten unter Walter Winterbottom im Jahr 1950.

Der generelle Trend, jüngeren Spielern internationale Erfahrung zu vermitteln, zeigt sich 2006 in den unterschiedlichen Einsätzen und im Alter. In Deutschland belegte England unter Sven-Göran Eriksson den dritten Platz in der ewigen Bestenliste, erreichte aber einen Altersdurchschnitt von 25 Jahren Jahre und 95 Tage – der zweitjüngste aller Zeiten.

Eine Sky Sports-Studie ergab, dass die meisten erfolgreichen Premier League-Meister im Durchschnitt etwa 27 Jahre alt waren und der aktuelle englische Kader durchschnittlich 26 Jahre und 153 Tage alt war – was nur 48 Tage jünger ist als der englische Siegerkader von 1966.

Vereinsvertretung

Der aktuelle Kader besteht aus einer Vielzahl von Vereinen. Wie in den meisten Fällen dominiert jedoch Manchester City mit fünf himmelblauen Spielern, während Arsenal, Chelsea, Newcastle und Manchester United alle drei Spieler haben, gefolgt von Liverpool und Tottenham mit jeweils zwei.

Es gibt auch eine kontinentale Vertretung in Form von Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham – aber keinen Platz für Roma-Stammstürmer Tammy Abraham und AC Milan-Verteidiger Fikayo Tomori.

Es überrascht vielleicht nicht, dass Manchester United den Weg für die Allzeitvertretung anführt – vor Tottenham und Liverpool. Diese drei Klubs haben einen souveränen Vorsprung vor den Verfolgern Arsenal und Chelsea.

Zusammensetzung des Kaders?

Southgate wurde vielfach für seine defensive Taktik kritisiert, aber diese Anschuldigungen werden mit Erfolgen bei beiden Turnieren unter seiner Uhr und einer beeindruckenden Gewinnquote von 60,5 Prozent kontert – was als viertbeste Quote unter allen englischen Managern gilt, die mehr als eins geschafft haben Spiel.

Tatsächlich gibt es auch eine breitere Überzeugung, dass defensive Taktiken im Turnierfußball größere Früchte tragen, wo es wohl wichtiger ist, wasserdicht zu bleiben, als im offenen Spiel zu punkten – mit Elfmeterschießen, das in K.-o.-Runden eingeführt wird.

Englands Trainer Gareth Southgate sagt, dass die Balance seines Kaders im Vordergrund stand und glaubt, dass damit alles abgedeckt ist.



England hat unter Southgate durchschnittlich 0,68 Tore pro Spiel geschossen, was als fünftbeste Quote in der Geschichte gilt – abgesehen von Sam Allardyces Rekord von einem verantwortlichen Spiel.

Southgate hat für Katar neun Verteidiger in seinen Kader berufen – einen weniger als vor vier Jahren in Russland. Tatsächlich war fast die Hälfte seines Kaders für dieses Turnier als Verteidiger registriert, oder 44 Prozent, um genau zu sein. Dieses Verhältnis gilt als die höchste defensive Zusammensetzung in der Geschichte Englands bei Weltmeisterschaften.

Dies ergibt sich aus seiner Präferenz, fünf Abwehrspieler zu spielen, was oft Platz für nur zwei traditionelle Mittelfeldspieler lässt, während Außenverteidiger eindeutig eine offensive Rolle spielen – daher sind die Zahlen im Vergleich zu historischen Daten wohl verzerrt.

Tatsächlich war Southgates England entgegen der landläufigen Meinung das fortschrittlichste Upfield aller englischen Teams, seit Opta 1990 mit der Aufzeichnung der Daten begann.

Englands durchschnittliche Passfolge begann 2018 44 Meter vom eigenen Tor entfernt – das entspricht 10 Meter höher auf dem Spielfeld als 2002 und immer noch vier Meter weiter als 2014.

Die defensive Robustheit bleibt jedoch eindeutig das Hauptaugenmerk von Southgate, und dieses Mal hat der Manager das Verteidigungsverhältnis des Kaders auf 35 Prozent reduziert.

Ist England ein erfolgreicher Torschütze?

Englands primäre Stärke wird weithin im Angriff gesehen

Trotz Anschuldigungen, dass England unter Southgate zu defensiv sei, hat der derzeitige englische Trainer eine durchschnittliche Torquote von 2,12 Toren pro Spiel verzeichnet.

Trotzdem haben nur drei Kadermitglieder zweistellige Renditen in einem englischen Trikot erzielt: Harry Kane, Raheem Sterling und Marcus Rashford.

Kane ist allen anderen Teamkollegen sprunghaft überlegen und erzielte in nur 75 Spielen 51 Tore – was einem Verhältnis von 0,68 entspricht. Der reguläre Außenstürmer erzielt alle Rekorde im Durchschnitt von etwa einem Tor alle vier Einsätze.

Kane will Rekord brechen?

Kane könnte den Rekord aller Zeiten für englische Tore während des Turniers brechen, wobei seine Bilanz von 51 nur zwei von Wayne Rooney entfernt ist.

Wie bereits erwähnt, hat der 28-Jährige nur 75 Länderspiele bestritten, verglichen mit Rooneys 120 Länderspielen auf internationaler Ebene – was Rooneys 0,45 Tore pro Spiel deutlich übertrifft.

Der deutsche Stürmer Miroslav Klose bleibt mit 16 Toren der beste Torschütze aller Zeiten bei Weltmeisterschaften – und liegt damit vor den Legenden Ronaldo, Gerd Müller, Just Fontaine und Jürgen Klinsmann. Kane bleibt 10 Tore hinter dem Deutschen zurück, nachdem er in seiner bisherigen Karriere sechs Tore im Wettbewerb erzielt hat.

Sie können die interaktive Tabelle unten verwenden, um alle Tore von Kane zu filtern oder zu durchsuchen, bis hin zu seinem allerersten Tor in einem englischen Trikot gegen Litauen in der EM-Qualifikation im Jahr 2015.

Analyse: Southgate wechselt den Schwerpunkt

Nick Wright von Sky Sports:

Gareth Southgate wird oft vorgeworfen, als England-Trainer zu defensiv eingestellt zu sein. Seine Kritiker sagen, dass er mit seiner Taktik übermäßig vorsichtig ist und seine Auswahlentscheidungen als Beweis dafür benutzt, dass er nicht bereit ist, Englands wahres Angriffspotenzial zu entfesseln.

Diese Kritiker sehen Konservatismus in den Mannschaften von Southgate und es ist normalerweise leicht zu verstehen, warum.

Bei der letzten Weltmeisterschaft in Russland bestand seine 23-köpfige Gruppe aus 10 Verteidigern, ein höherer Prozentsatz als bei jedem früheren englischen WM-Kader, der bis zum Turnier 1950 in Brasilien zurückreicht.

In diesem Jahr ist er jedoch in die entgegengesetzte Richtung gegangen und hat trotz der Flexibilität eines erweiterten Kaders nur neun Verteidiger nominiert, sodass er 26 statt 23 Spieler aufnehmen kann.

Er ist noch nicht ganz so weit wie Brasilien, einschließlich sechs Stürmer zu Tites neun, aber seine Auswahl deutet darauf hin, dass er vielleicht bemerkt hat, dass die jüngsten Mannschaften, die die Weltmeisterschaft gewonnen haben, zahlenmäßig wenig Anzeichen für eine defensive Betonung aufweisen.

2018 bestand Frankreichs Kader aus acht Verteidigern, von denen vier – Lucas Hernandez, Raphael Varane, Samuel Umtiti und Benjamin Pavard – in mindestens sechs ihrer sieben Spiele in der Startelf standen.

Deutschlands Kader bestand 2014 aus neun Verteidigern, aber auch hier bestand die Abwehrlinie im Allgemeinen aus denselben Personen.

Jerome Boateng, Benedikt Howedes und Philippe Lahm spielten alle in der Startelf (wobei letzterer manchmal im Mittelfeld agierte), während Mats Hummels alle bis auf einen startete und Per Mertesacker die vier von sieben, in denen Lahm nach vorne versetzt wurde.

Spaniens Kader hatte 2010 sogar noch weniger Verteidiger, Trainer Vicente del Bosque hatte nur sieben. Wie sich herausstellte, setzte er in jedem einzelnen Spiel die gleichen Viererketten von Joan Capdevilla, Gerard Pique, Carles Puyol und Sergio Ramos ein.

Mehr als die Notwendigkeit einer Reihe von Optionen in der Verteidigung zeigen die jüngsten Weltmeistermannschaften also, wie wichtig Stabilität und Konstanz in der Abwehr sind, was darauf hindeutet, dass mehr Optionen weiter vorne der vorteilhaftere Weg sein könnten.

Southgate hat beschlossen, darauf zu achten.