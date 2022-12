WM 2022: England schlägt Senegal, um im Viertelfinale gegen Frankreich anzutreten

England hat nach dem 3:0-Sieg im Achtelfinale gegen Senegal am Sonntagabend in Katar 2022 ein köstliches WM-Viertelfinale gegen Titelverteidiger Frankreich vorbereitet.

Nach einer schlechten halben Stunde zu Beginn übernahm die Mannschaft von Gareth Southgate die Kontrolle über das Spiel gegen Ende der ersten 45 Minuten mit Toren von Jordan Henderson und Harry Kane.

Und zu Beginn des zweiten Abschnitts erzielte Bukayo Saka das 3:0 in einem letztendlich komfortablen Sieg, der die Three Lions zu einem Duell mit Frankreich am kommenden Samstag führt.

Jude Bellingham spielte in Henderson für das erste Tor auf eine weitere hervorragende Leistung. Der 19-jährige Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund half auch dabei, den zweiten zu schaffen, der von Phil Foden unterstützt wurde, und der Mann von Manchester City stellte später Saka für den dritten auf.

England hat in diesem Turnier nun 12 Tore erzielt, was mit seiner bisher besten Bilanz bei der WM 2018 in Russland übereinstimmt, als es das Halbfinale erreichte.

Ein Sieg über Frankreich wird die Mannschaft von Southgate erneut in die Runde der letzten Vier bringen, aber die Mannschaft von Didier Deschamps war in guter Form, als sie am Sonntag zuvor Polen mit 3:1 besiegte.

Olivier Giroud eröffnete den Torschützenkönig und wurde mit seinem ersten Tor, seinem 52. für Frankreich, der beste Torschütze der Les Bleus aller Zeiten, bevor ein exzellenter Doppelpack von Kylian Mbappe den großen Sieg abrundete. Robert Lewandowski schnappte sich bis tief in die Nachspielzeit einen Ehrentreffer.