WM 2022: England-Fans kommen mit VERZÖGERUNG zum Eröffnungsspiel ins Stadion

England wird ohne einen Großteil seiner Fans im Stadion in die WM 2022 starten.

Laut BBC (öffnet in neuem Tab), England-Fans wurden vor dem Stadion in der Warteschlange aufgehalten, wobei die Ticketing-App für Three Lions-Anhänger fehlschlug. Das Spiel wurde dadurch nicht verzögert.

Das Khalifa International Stadium ist das einzige Stadion, das existierte, bevor Katar den Zuschlag für die Ausrichtung des Turniers erhielt. Es fasst 45.000 Zuschauer, aber das Gelände ist heute nur halb voll.

England beginnt seine WM-Kampagne 2022 im Khalifa International Stadium in Doha, hat aber nur einen Prozentsatz seiner Fans im Stadion, um den Beginn zu sehen (Bildnachweis: Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images)

England begann das Spiel mit einer umstrittenen Entscheidung, da der Iran innerhalb von drei Minuten mit einem möglichen Elfmeter davonkommen musste.

Harry Maguire wurde nach einer Ecke im Fünfmeterraum zu Boden gezogen, aber der brasilianische Schiedsrichter und der uruguayische Video-Schiedsrichterassistent entschieden beide, dass es kein Elfmeter war.

Der Lärm im Stadion hat im Laufe des Spiels zugenommen.