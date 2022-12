WM 2022: England besiegt Senegal und steht im Viertelfinale

England zeigte gegen Senegal keine Schwächen und zog mit einem verdienten 3:0-Erfolg ins Viertelfinale ein. Hier treffen die „Three Lions“ auf die Franzosen, die Polen im vorangegangenen Spiel mit 3:1 besiegten.

Angeführt von Rekordtorschütze Harry Kane hat England das Viertelfinale der Weltmeisterschaft problemlos erreicht und freut sich nun auf einen Showdown mit Weltmeister Frankreich. Das Team von Kapitän Kane hat am Sonntagabend in Al-Khour Afrikameister Senegal mit 3:0 (2:0) geschlagen und bleibt in diesem Turnier ungeschlagen. Routinier Jordan Henderson (38.), Kane (45.+3.) und Bukayo Saka (57.) trafen für das Team von Cheftrainer Gareth Southgate. Vor 65.985 Zuschauern war es Kanes elfter Treffer bei einem großen Turnier, womit er Gary Lineker als Englands besten Torschützen überholte.

England agiert gnadenlos gegen geplagte Senegalesen



Die Three Lions sind das einzige europäische Team, das bei der Weltmeisterschaft 2018, der Euro 2021 und der Weltmeisterschaft 2022 mindestens das Viertelfinale erreicht hat – und es dann bei den letzten beiden Turnieren bis ins Halbfinale geschafft hat. Gegen die Franzosen um Superstar Kylian Mbappé wartet allerdings eine deutlich schwierigere Aufgabe auf die Engländer, bei der Dortmunds Jude Bellingham im Al-Bait-Stadion nördlich von Doha herausragte. England blieb in seinem achten WM-Spiel gegen afrikanische Mannschaften ungeschlagen und behielt seine ersten drei Gegentore seit 20 Jahren.

Frankreich – Polen 3:1



Doppeltorschütze Kylian Mbappé hat Frankreichs Starensemble ins Viertelfinale geführt und den WM-Traum von Robert Lewandowski beendet. Angeführt von Mbappé, der an allen drei Treffern beteiligt war, feierte der Fußball-Weltmeister nach überragender Leistung am Sonntag ein verdientes 3:1 (1:0) gegen Polen. Im Superstar-Gipfel leitete Mbappé die Führung durch Rekordtorschütze Olivier Giroud ein (44.) – und setzte sie dann mit einem perfekten Schuss aus 14 Metern (74.) und in der Nachspielzeit (90.+1) um.

Nach dem Rekordabend in Al-Thumama, als Kapitän Hugo Lloris zum Rekord-Nationalspieler avancierte, darf sich die Équipe Tricolore am Samstag auf einen großen Klassiker gegen England oder das Duell gegen Senegal in den Top Acht freuen. Immerhin durfte Lewandowski einmal feiern, als er in der Nachspielzeit im zweiten Anlauf sein zweites WM-Tor per Handelfmeter erzielte.

Lewandowski & Co. konnten das ungleiche Duell mit den großen Favoriten offener gestalten, als viele angenommen hatten. Nach einer vernichtenden Anfangsphase der Franzosen schnupperte der Außenseiter sogar an der Führung, doch Leidenschaft allein reichte gegen ein hochkarätiges Ensemble am Ende nicht. Allerdings agierte der siegreiche Weltmeister zu spielerisch und nicht präzise genug – sonst wäre die Partie sicher früher entschieden gewesen.

Vor 40.989 Zuschauern im Al-Thumama-Stadion versuchten die beiden Superstürmer Mbappé und Lewandowski auf unterschiedliche Weise, offensive Akzente zu setzen. Mbappé präsentierte sich effektiver – und auch unterstützt von mehr Angriffsklasse. Der 23-Jährige spielte nicht nur in einer der seltenen Lücken in Polens Abwehr für den neuen alleinigen französischen Torschützen Giroud, der Thierry Henry nun mit 52 Treffern hinter sich gelassen hat. Der Vollgas-Fußballer bemühte sich stets, seine Kollegen als teamfreundliche Passstation in Szene zu setzen. Nach hartem Kampf gegen ihn blieb Mbappé in der zweiten Halbzeit ein Elfmeter verwehrt – davor stand Abseits. Nach seinem Treffer forderte er noch einmal die französischen Fans auf, die ihre Mannschaft am 18. Dezember im Finale sehen wollen. Beim Feiern des 3:0-Tores einen Vorgeschmack auf das erhoffte Spiel zu sehen.

52 Tore im Nationaldress: Giroud lässt Henry hinter sich und ist Rekordtorschütze



Auch Vollstrecker Lewandowski versuchte sich an der Ballverteilung. Nachdem der 34-Jährige beim 0:2 gegen Lionel Messi und Argentinien als „erster Verteidiger“ gearbeitet hatte, wechselte er im Star-Showdown mit dem französischen Angreifer immer wieder auf den Flügel oder ins Mittelfeld und versuchte, Wurfbälle zu verteilen . Ein Distanzschuss verfehlte das Tor (21.), der Weltfußballer setzte einen Freistoß aus gut 20 Metern in die Mauer (33.). Die Duelle mit seinem ehemaligen Bayern-Kollegen Dayot Upamecano, der als einziger Münchner in der Startelf stand, verliefen nicht besonders hart oder spektakulär. Zu oft stand Lewandowski alleine vorne.

Die verpasste Führung wurde wenig später von Giroud bestraft. Der 36-Jährige, der nach der Verletzung von Ballon d’Or-Sieger Karim Benzami zur unangefochtenen Nummer 1 im Angriff avancierte, atmete danach erleichtert auf. Zuvor hatte er eine Riesenchance verpasst. Nach einem Querpass von Ousmane Dembélé kam Giroud nicht richtig an den Ball und verpasste dort das 1:0. Besser lief es kurz vor der Pause: Nach perfekter Vorarbeit von Mbappé ließ er Polens starkem Rückhalt Wojciech Szczesny in diesem Turnier keine Chance. Der Juve-Schlussmann stand oft im Fokus, parierte stark nach einem Freistoß von Antoine Griezmann (48.).

Der zweimalige WM-Dritte Polen konterte nach einer Anfangsphase fast ohne Pause die französische Finesse mit mehr Mut und vor allem Zweikampfstärke. In den intensiven Zweikämpfen testeten sie immer wieder, wo die Grenze zwischen Foul und Noch-Nicht-Foul lag. Ein Beispiel dafür war der Hemdzupfer von Przemyslaw Frankowski, der die Höchstgeschwindigkeit von 35 km/h bremste – zu seiner eigenen Überraschung bekam Mbappé dafür keinen Freistoß.

pgo

DPA