WM 2022: Die DFB-Elf ist endlich eine Mannschaft und befreit sich aus selbstverschuldeter Misere

Die deutsche Mannschaft hat gegen Spanien gezeigt, dass man sie nicht abschreiben sollte. Flick gab der Mannschaft einen Plan und die Spieler setzten ihn mit großem Engagement um.

Die ersten Reaktionen der deutschen Spieler nach dem 1:1 gegen Spanien hätten gut zum Ende eines Katastrophenfilms gepasst: Die Aussagen vermittelten das Gefühl, gegen einen übermächtigen Gegner gerade den Weltuntergang verhindert zu haben: nicht alles ist noch gut, aber immerhin. Ab jetzt sieht die Zukunft wieder viel rosiger aus. Kapitän Manuel Neuer sprach von einem „Kampf“ und betonte: „Wir leben noch“. Bundestrainer Flick wurde martialisch: „Da waren Krieger auf dem Platz, die mit Herz gespielt haben.“

Die Sätze sind verständlich, wenn man bedenkt, wie die Situation vor dem Spiel war. Spanien besiegte Costa Rica am 1. Spieltag mit 7:0. Die Deutschen spielten gegen Japan nicht schlecht, machten aber auch dilettantische Fehler und zeigten nach dem Ausgleich keinen Widerstand. Und nun ausgerechnet die Spanier, die das Gefühl hatten, dass die Medien sie jeden Tag stärker und mächtiger machten. So oder so für die Deutschen: Nach der Auftaktniederlage gegen Japan war bereits das zweite Gruppenspiel ein Finale ums Überleben bei dieser WM, und das gegen die technisch und taktisch brillante Mannschaft von Trainer Luis Enrique. Das konnte nur schief gehen.

Costa Ricas Sieg half



Aber es kam anders, und dafür gab es Gründe. Zunächst einmal tat Costa Rica dem DFB-Team einen Gefallen und gewann überraschend gegen Japan, das plötzlich nicht mehr so ​​gut spielte wie gegen Deutschland. Es ist immer anders, wenn man als Favorit in ein Spiel geht. Die unerwartete Schützenhilfe sorgte dafür, dass die Ausgangslage nicht mehr ganz so aussichtslos war. Plötzlich war ein Sieg nicht mehr zwingend notwendig, selbst bei einer Niederlage gegen Spanien hätten die Deutschen noch Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale gehabt. Die neue Ausgangsposition nahm dem deutschen Team sicherlich viel Druck von den Schultern.

Ein weiterer Grund für die Leistungssteigerung im zweiten Gruppenspiel: Flicks Umstellungen in Abwehr und Angriff funktionierten. Thilo Kehrer rückte auf der rechten Außenverteidigerposition ins Team und der im ersten Spiel so unglückliche Niklas Süle in die Innenverteidigung. Und Flick gelang das Kunststück, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka und Joshua Kimmich gemeinsam aufs Feld zu schicken. Sie verdichteten den Raum für die Spanier und sorgten dafür, dass an diesem Abend nichts von der defensiven Anfälligkeit der DFB-Elf übrig blieb. Keine Elf der Welt kann die Iberer daran hindern, Chancen zu kreieren und ein Tor zu erzielen. Dafür sind die Spanier zu stark. Kai Havertz musste im Angriff weichen und Musiala übernahm die linke Flanke, Thomas Müller gab die falsche Neun.

Das erste Tor in der ersten Halbzeit war, nicht in Rückstand zu geraten, und das ist uns gelungen. In der zweiten Halbzeit wurden die Deutschen mutiger und erarbeiteten sich gute Chancen. Als Flicks Männer weit fortgeschritten waren, hatte das Team von Luis Enrique den Raum, den sie brauchten, um Morata in Führung zu bringen.







Flick hat offenbar erfolgreich funktioniert



Doch diesmal brach das deutsche Team nicht zusammen, im Gegenteil: Flick ersetzte in der 70. Minute Leroy Sané, Niklas Füllkrug und Lukas Klostermann. Die drei kamen in eine Mannschaft, die gemeinsam agierte, vor allem Sané entfesselte viel Offensivpower. Das war der entscheidende Unterschied zur Auftaktniederlage. Es gab eine Einheit auf dem Platz, die zumindest den Ausgleich, wenn nicht den Sieg, wollte und sich nicht duckte.

Diesbezüglich hat Flick in den vergangenen Tagen offenbar erfolgreich gearbeitet und den Spielern den gemeinsamen Glauben wiederhergestellt. Dass sich die Mannschaft derart verbessern würde, war nicht unbedingt zu erwarten. Viele hatten das DFB-Team abgeschrieben. Aber es gibt keine Anzeichen für einen Zusammenbruch der Mannschaft. Andererseits. Sané wirbelte herum und der Bremer Füllkrug brachte die dringend benötigten Torschützenqualitäten. Sein Treffer zum 1:1 nach Vorlagen von Musiala und Sané bescherte den Deutschen nun gute Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals. Auch hier ging der Plan des Bundestrainers auf, und die Spieler gingen mit.