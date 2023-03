De aanvoerder van Engeland, Leah Williamson, mag een One Love-armband dragen tijdens het WK voor vrouwen nadat FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft onthuld dat hij probeert een oplossing te vinden voor het geschil dat de start van Qatar 2022 domineerde.

Engeland zag af van de plannen dat Harry Kane het veelkleurige kledingstuk zou dragen dat de LGBTQ-rechten benadrukt tijdens het WK voor mannen in november, nadat hij door de FIFA met sancties was bedreigd.

Maar toen hem werd gevraagd of ze tijdens het WK voor vrouwen werden gedragen, zei dhr. Infantino vandaag in Londen: “We zoeken naar een dialoog en we zullen ruim voor het WK voor vrouwen een oplossing hebben. Ik hoop het.”

Williamson zei dat ze de One Love-armband in Australië wil mogen dragen wanneer de Europese kampioenen hun WK-campagne in juli openen, en zei dat het een “geweldig podium en een goed moment zou zijn om de waarden waar we zo in geloven” te promoten.

In tegenstelling tot Australië en Nieuw-Zeeland heeft Qatar wetten die relaties tussen personen van hetzelfde geslacht verbieden en sommige fans mochten tijdens het WK geen regenbogen op hun kleding dragen.

Engeland en Wales behoorden tot de zeven landen die afgelopen september aankondigden dat ze One Love-armbanden wilden dragen in Qatar.

Maar twee maanden lang kwam er geen duidelijke reactie van de FIFA tot de dagen voor hun openingswedstrijden, toen ze werden gewaarschuwd dat “sportsancties” konden worden opgelegd omdat de armbanden geen goedgekeurd onderdeel waren van de uitrusting volgens de WK-toernooireglementen.

“Ik denk dat we daar allemaal een leerproces hebben doorgemaakt”, zei Infantino na een vergadering van de voetbalwetgevende instantie.

“Wat we deze keer beter zullen proberen te doen, is de dialoog zoeken en zoeken met alle betrokkenen – de aanvoerders, de federaties, de spelers in het algemeen, FIFA, van over de hele wereld – om de verschillende gevoeligheden vast te leggen om uit te leggen, uit te wisselen en om te zien wat er gedaan kan worden om standpunten, waarden of welk gevoel dan ook dat iemand heeft uit te drukken zonder iemand anders op een positieve manier te kwetsen.”

De Women’s World Cup heeft openlijk homoseksuele spelers, wat nooit het geval is geweest bij een mannentoernooi.

Williamson droeg de One Love-armband toen hij voor Engeland speelde in de Arnold Clark Cup – een minitoernooi dat niet door de FIFA werd georganiseerd.

“Ik denk dat niemand genoten heeft van de omstandigheden die we hadden tijdens het WK voor mannen”, zegt Mark Bullingham, voorzitter van de voetbalbond.

“Dat was voor ons allemaal moeilijk. We zijn een gesprek begonnen om ervoor te zorgen dat we de situatie ver voor het (vrouwen) WK kunnen oplossen en we zullen absoluut een breed scala aan mensen bij dat gesprek betrekken. Maar de bedoeling is is om iets af te spreken.”

De heer Bullingham woonde de vergadering bij van de International Football Association Board (IFAB) die de spelregels bepaalt.

De IFAB werd 137 jaar geleden opgericht door de FA’s uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland, die naast de FIFA nog steeds deel uitmaken van het bestuur.

Tijdens het WK in Qatar zeiden Engeland en Wales dat ze bereid waren “boetes te betalen die normaal gesproken van toepassing zouden zijn op het overtreden van tenue-reglementen”, maar dat ze “onze spelers niet in de situatie konden brengen waarin ze een gele kaart zouden kunnen krijgen of zelfs gedwongen zouden worden het veld te verlaten”. van spelen”.

Een verklaring voegde eraan toe: “We zijn erg gefrustreerd door de FIFA-beslissing die volgens ons ongekend is – we schreven de FIFA in september om hen te informeren over onze wens om de OneLove-armband te dragen om integratie in het voetbal actief te ondersteunen, en we hebben geen reactie gekregen.”