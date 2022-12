WiZ Connected Smart Lighting Review

Auf einen Blick Expertenbewertung Vorteile Bezahlbar

Tolles Qualitätslicht

Gutes Indoor-Sortiment zur Auswahl Nachteile Farbprobleme bei Verwendung von Alexa

Manche Leuchten sind teuer

Begrenztes Angebot an Außenleuchten Unser Urteil WiZ ist ein hochwertiges intelligentes Beleuchtungssystem, das günstiger ist als Philips Hue und LIFX. Die App ist großartig und es gibt jede Menge Integrationen – mit Ausnahme von HomeKit, das für manche ein Deal-Breaker sein könnte.

Preis bei Überprüfung

Ab 8,99 $

8,99 $

Nachteile

Urteil

Seit Jahren verwende ich LIFX-Glühbirnen in meinem Haus und ertrage aufgrund der Qualität der von ihnen erzeugten Farben ziemlich häufig Probleme mit der Wi-Fi-Verbindung.

Viele billige intelligente Lampen sind nicht sehr gut mit Weiß und haben aufgrund der billigen, minderwertigen LEDs, mit denen sie gebaut sind, wirklich Probleme mit Farben wie Gelb und Orange. Sie neigen auch dazu, schreckliche Apps zu haben, die schlecht gestaltet und frustrierend zu bedienen sind.

Geben Sie WiZ Connected ein: eine Reihe erschwinglicher intelligenter Lampen, die kann Machen Sie die richtigen Weiß- und Farbtöne und haben Sie auch eine großartige App, mit der Sie sie steuern möchten.

WiZ-Leuchten lassen LIFX- und Philips Hue-Glühbirnen überteuert aussehen (was sie wirklich sind). Und WiZ gehört jetzt Signify, dem Unternehmen, das früher Philips Lighting hieß und auch Philips Hue-Lampen herstellt.

Tatsächlich wurden WiZ-Glühbirnen früher als Philips WiZ Connected verkauft, haben aber seitdem das Philips-Branding fallen gelassen.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Hue und WiZ besteht darin, dass WiZ-Leuchten keine separate Bridge benötigen. Selbst wenn Sie also nur ein paar Glühbirnen kaufen möchten, müssen Sie keine zusätzlichen Ausgaben für mehr Hardware ausgeben. Und es gibt Fernbedienungen, wenn Sie sie wünschen.

Außerdem bieten WiZ-Leuchten einige Boni, einschließlich SpaceSense, die Sie sonst nirgendwo finden werden.

Die Reichweite

Die Auswahl an Glühbirnen und Leuchten ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es WiZ erst seit wenigen Jahren gibt.

Neben den üblichen weißen und farbigen Leuchtmitteln für Schraub- und Bajonettfassungen umfasst das Sortiment auch GU10-Strahler und E14 (kleine Edison-Schraube), Retro-Glühlampen, LED-Streifen sowie viele eigentliche Leuchtmittel, im Fachjargon Leuchten genannt.

Es gibt Strahler, Deckenleuchten (wie die brillante Rune), Wandleuchten, eine Stehleuchte und Tischlampen. Es gibt sogar eine batteriebetriebene Laterne und seit Kurzem die allererste Erweiterung des Sortiments für den Außenbereich, die String Lights.

Die Auswahl an Innenleuchten ist also ausgezeichnet.

Für diese Rezension habe ich WiZ gebeten, eine Auswahl davon zum Testen zu schicken, darunter Linear, eine Stableuchte, die als „Wall Wash“ konzipiert ist, GU10-Spots, einschraubbare Farbbirnen, die Rune-Zweizonendecke light, die tragbare, batteriebetriebene Lampe und die String Lights für den Außenbereich.

WiZ Linear Jim Martin / Gießerei

Alle liefern eine ähnlich gute Lichtqualität. Der einzige, der sich als schwierig zu bedienen erwies, war der Rune, da er separate Lichter für Weiß und Farben hat: Der Streifen um den Rand ist nur farbig und das Hauptfeld behandelt Weiß. Die App ist dafür nicht wirklich eingerichtet, daher ist es nicht einfach, die gewünschte Kombination aus Weiß und Farbe zu erhalten.

Jim Martin / Gießerei

Es war etwas enttäuschend, dass die niedrigste Farbtemperatur für Weiß 2700 K beträgt, während alle anderen WiZ-Glühbirnen auf 2200 K heruntergehen, aber das ist ein kleiner Kritikpunkt. (Das Foto oben lässt das weiße Licht viel wärmer erscheinen, als es tatsächlich ist.)

Das Mobile Portable Light ist aus verschiedenen Gründen großartig, einschließlich der Tatsache, dass es mehrere Dual-Zonen-Voreinstellungen gibt, zwischen denen Sie mit der Taste oben umschalten können, und es gibt einen nützlichen berührungsempfindlichen Schieberegler zum schnellen Anpassen der Helligkeit. Die Akkulaufzeit bei voller Helligkeit beträgt etwa drei Stunden, und seltsamerweise gibt es keine Möglichkeit, den Ladezustand des Akkus zu sehen, nicht einmal in der App. Schalten Sie es am besten mit dem darunter liegenden Schalter aus, da das Einschalten und die Verbindung mit Wi-Fi den Akku entladen, selbst wenn das Licht selbst ausgeschaltet ist.

Jim Martin / Gießerei

Am besten gefielen mir jedoch die String Lights. Jede der 12 LEDs ist durch einen Meter dicken Draht getrennt und natürlich wetterfest. Sie müssen sie dort installieren, wo die Box am Ende des Kabels ein anständiges Wi-Fi-Signal hat.

Jim Martin / Gießerei

Wie Sie sich vorstellen können, werden die dynamischen Modi auf den String Lights wirklich lebendig, wobei der Partymodus ideal für traditionelle helle Farben ist. Aber auch die weißen Modi sind großartig, mit subtilen, aber spürbaren Änderungen im Golden White-Modus. Steam Punk ist auch großartig.

WiZ sagt, dass jedes Licht 10 Lumen für insgesamt 120 erzeugt, aber sie erschienen mir heller als das.

Jim Martin / Gießerei

WiZ-App

Da es sowohl Bluetooth als auch Wi-Fi in jeder Leuchte gibt, ist die Einrichtung erstaunlich einfach. Mit der App können Sie einzelne Lichter manuell hinzufügen, aber auch mehrere neue Lichter erkennen, Sie auffordern, jedes zu benennen und auszuwählen, zu welchem ​​​​Raum sie gehören sollen.

Ich fing an, V1 der App zu verwenden, obwohl ich wusste, dass V2 veröffentlicht werden sollte. Was mir nicht klar war, ist, dass V2 kein Update ist: Es ist eine völlig separate App. Das ist eine seltsame Entscheidung, aber da umfassende Änderungen vorgenommen wurden, ist es schön, die Option zu haben, die alte verwenden zu können, wenn Sie dies bevorzugen.

Jim Martin / Gießerei

Und ob Sie V1 oder V2 mögen, beide gehören zu den besten Apps für alle intelligenten Lichter und übertreffen die LIFX-App in vielerlei Hinsicht.

Es basiert vernünftigerweise eher auf Räumen als auf einzelnen Lichtern. Sobald Sie Räume erstellt und benannt haben, z. B. Wohnzimmer und Küche, können Sie für jeden ganz einfach eine Farbe und Helligkeit festlegen.

Natürlich, wenn Sie Lichter gekauft haben, die Farben und nicht nur Weiß unterstützen, dann gibt es auch eine Vielzahl von ihnen zur Auswahl. Aber wo die WiZ-App wirklich glänzt, sind die dynamischen Modi, die leicht zugänglich sind (anders als zum Beispiel in der LIFX-App).

Jim Martin / Gießerei

Tatsächlich ist es in V2 der App einfacher, einen dynamischen Modus einzustellen, als eine bestimmte Farbe auszuwählen. Sie sind in Weiß und Farbe mit zwei progressiven Modi (Aufwachen und Schlafenszeit) unterteilt.

Tippen Sie einfach auf eine der Optionen und alle Lichter in diesem Raum ändern ständig die Farbe, wobei Farben verwendet werden, die dem von Ihnen ausgewählten Modus entsprechen. Entscheiden Sie sich für Party, und Sie erhalten leuchtende Primärfarben, während der Herbst Orangen und Gelb enthält.

Ein Schieberegler unten passt die Helligkeit an, aber Sie können auf Geschwindigkeit tippen, um einen Schieberegler zu erhalten, mit dem Sie einstellen können, wie schnell oder langsam sich diese Farben ändern.

Wie Sie sich vorstellen können, funktionieren diese am besten, wenn Sie mindestens drei oder mehr Lichter in einem Raum haben, und machen keinen Sinn, wenn Sie nur eines haben.

Wenn die dynamischen Modi nicht ansprechen, können Sie Weißtöne von kühl bis warm oder eine beliebige Farbe auswählen.

Auf einer separaten Registerkarte, Automatisierung, können Sie planen, wann die Lichter ein- und ausgeschaltet werden. Dies könnte verbessert werden. Es zwingt Sie, eine bestimmte Start- und Endzeit zu wählen, und hat keine Optionen, um beispielsweise 30 Minuten nach Sonnenuntergang das Licht einzuschalten.

Es zwingt Sie auch, alle Lichter in einem bestimmten Raum einzuschalten: Es gibt keine Option, um auszuwählen, welche Sie möchten.

Wenn Sie einen Raum mehr als einmal pro Tag ein- und ausschalten möchten, müssen Sie für jeden Zeitraum einen separaten Zeitplan erstellen, und es gibt keine Möglichkeit, sie zu duplizieren.

Sie können zumindest die gewünschte Farbe, den Weiß- oder Dynamikmodus und die Helligkeit auswählen.

Jim Martin / Gießerei

Einige der dort fehlenden Features werden durch die Rhythms-Option etwas gemildert. Standardmäßig gibt es nur einen: Circadian. Dies ist wahrscheinlich die einzige, die Sie brauchen, und sie ändert die Farbe der Lichter je nach Tageszeit, also morgens kühl, dann nachmittags und abends allmählich wärmer, genau wie echtes Tageslicht.

Das Schöne daran ist, dass Sie die Lichter nach Belieben ein- und ausschalten können, und wenn Sie sie wieder einschalten, passen sie sich an die entsprechende Farbe für die Tageszeit an, solange Circadian Rhythm für den Raum aktiviert ist.

Besser noch, Sie können in der App auswählen, was passiert, wenn Lichtschalter (oder Netzschalter) verwendet werden. Dies wird „WiZclick“ genannt und ermöglicht Ihnen, zwei Modi einzurichten, die aktiviert werden, wenn Sie den Schalter ein- oder zweimal umlegen.

Zum Beispiel könnten Sie einen auf „warmweiß“ bei einer bestimmten Helligkeit und den anderen auf einen dynamischen Modus bei einer anderen Helligkeit einstellen.

Dies kann nützlich sein, wenn Sie Ihre Beleuchtung lieber mit Schaltern steuern: schneller als mit der App.

Sie können sogar einstellen, wie lange es dauert, bis die Lichter ein- und ausgeschaltet werden, was eine besonders schöne Option ist, und Sie können dies alles pro Licht tun.

Es ist erwähnenswert, dass bei deaktiviertem WiZclick das Licht immer in seinen vorherigen Zustand zurückkehrt, wenn der Schalter verwendet wird. Mit anderen Worten, wenn es beim Ausschalten auf Blau mit maximaler Helligkeit eingestellt war, ist es beim Wiedereinschalten genau so.

Eine weitere nützliche Option ist die „Wiederherstellung nach Stromausfall“, die verhindert, dass sich alle Ihre WiZ-Leuchten nach einem Stromausfall einschalten. Sie schalten sich nur wieder ein, wenn sie vor dem Stromausfall eingeschaltet waren.

SpaceSense ist eine neue Funktion, die das WLAN der Glühbirnen verwendet, um zu „erkennen“, wenn eine Bewegung in einem Raum erkannt wird, und dies als Möglichkeit zu verwenden, die Beleuchtung zu automatisieren, ohne separate Bewegungssensoren zu kaufen.

Jim Martin / Gießerei

Ich habe einige Zeit damit verbracht, dies zu testen und festgestellt, dass es davon abhängt, wo Sie die Lichter in einem Raum platzieren, ob es gut funktioniert oder nicht.

Zunächst einmal benötigen Sie mindestens zwei Leuchten in einem Raum, und eine muss sich in der Nähe der Mitte befinden, die andere mindestens 2 m entfernt. Das verursachte sofort ein Problem in dem Raum, den ich verwenden wollte, weil ich vier GU10-Strahler habe, einen in jeder Ecke.

Ich habe versucht, einen als „Leuchtfeuer“ und die anderen als „Prozessoren“ auszuwählen, aber obwohl der Kalibrierungsprozess gut zu funktionieren schien, erwies sich die Erkennung als unzuverlässig.

Es gibt einen Empfindlichkeitsregler, aber selbst wenn er ziemlich hoch eingestellt ist, konnte er meistens keine Bewegung erkennen und das Licht nicht einschalten.

Gelegentlich brannten jedoch die Lichter in diesem Raum, wenn niemand zu Hause war, was darauf hindeutete, dass sie von der Katze oder dem Hund ausgelöst wurden.

Letztendlich benötigen Sie Lichter in den optimalen Positionen und müssen durch Versuch und Irrtum die richtige Empfindlichkeit erhalten. Es ist eine raffinierte Funktion, aber keine, auf die Sie sich verlassen sollten.

Integrationen

Last but not least sind alle Integrationen. Sie können wahrscheinlich die Unterstützung von Alexa und Google Assistant erraten, aber es gibt auch IFTTT, Samsung SmartThings, Enki, Alice, Magenta SmartHome, Ozom, Homey, Marusya und iflares – von vielen davon haben Sie noch nie gehört.

Ich habe die meiste Zeit mit der Alexa-Integration verbracht und festgestellt, dass sie recht gut funktioniert. Sie können Alexa nicht bitten, dynamische Modi einzustellen, was erwartet wird, aber die große Enttäuschung war die Nichtübereinstimmung zwischen den Farbnamen von Alexa und WiZ.

Es ist ein Problem, das ich mit LIFX- oder Hue-Glühbirnen nicht erlebt habe, aber wenn Sie Alexa bitten, die WiZ-Lichter beispielsweise auf Pink einzustellen, erhalten Sie tatsächlich ein weißliches Lila. Sie müssen „Alexa, stelle Lounge auf Dunkelrosa“ sagen, um normales Rosa zu erhalten. Und ähnlich ist es mit Orange, Gelb und anderen Farben.

Die große Lücke und sicherlich ein Grund, warum WiZ-Glühbirnen billiger sind, ist die fehlende Unterstützung für HomeKit. Dies bedeutet, dass Benutzer mit Apple-Hardware WiZ-Lichter nicht einfach mit Siri oder über ihr iPhone Control Center steuern können.

Preis & Verfügbarkeit

WiZ-Glühbirnen beginnen bei etwa 10 $ / 10 £ für eine einfache dimmbare weiße Glühbirne und 12,99 $ / 12,99 £ für eine Farbe A19 / E27.

Ein 2-m-LED-Streifen-Kit kostet 45 $ / 45 £, und der Linear (mit zwei Lichtern) kostet 84,99 $ / 79,99 £.

Spezialleuchten sind teurer: 119,99 $ / 109,99 £ für die String Lights und 129,99 £ für die Rune Ceiling light.

Sie finden das Sortiment im Angebot bei Amazon sowie bei anderen Einzelhändlern, darunter Walmart und Home Depot in den USA sowie Very, B&Q, Argos und John Lewis in Großbritannien.

Urteil

Wenn Sie versuchen, sich für ein intelligentes Beleuchtungssystem zu entscheiden und etwas suchen, das relativ günstig ist, aber dennoch eine hervorragende Qualität aufweist – und einfach zu bedienen ist – dann ist WiZ genau das Richtige für Sie.

Tatsächlich ist es eine der wenigen Optionen, die all diese Kriterien erfüllt und außerdem eine große Auswahl an Glühbirnen und Leuchten zur Auswahl bietet.

Die Outdoor-Optionen fehlen eher, aber hoffentlich wird WiZ diese Seite des Sortiments erweitern, jetzt, wo die String Lights draußen sind.