MILAAN – Verslaggevers klopten woensdag om de beurt bij de aanklager aan.

Hun vraag: Zijn de documenten al aangekomen uit België?

De kranten bewegen deze week mee met de aandacht van het publiek, terwijl het uitgestrekte corruptieonderzoek dat het Europees Parlement overspoelt plotseling verschuift van Brussel naar Milaan.

Italiaanse functionarissen zijn hun eigen onderzoek gestart naar de vraag of een Milanese firma, Equality Consultancy, heeft geholpen bij het witwassen van de steekpenningen van Qatar voor EU-wetgevers, bevestigde een persoon die bekend was met het onderzoek. En donderdag zullen drie Milanese rechters moeten beslissen of ze de oprichter van het bedrijf, Monica Bellini, uitleveren aan België.

Maar eerst willen lokale functionarissen het laatste bewijs uit België zien.

Belgische aanklagers hebben zowel Equality als Bellini al weken in het vizier. Bellini diende als accountant voor het voormalige Italiaanse EP-lid Pier Antonio Panzeri, het vermeende meesterbrein van een cash-for-influence-netwerk in het parlement dat namens Marokko en Qatar werkt. En haar firma, Equality Consultancy, was verstrikt in een web van cijfers die nu centraal stonden in het zogenaamde Qatargate-schandaal.

Bellini, zo schreven Belgische onderzoekers in een Europees aanhoudingsbevel verkregen door POLITICO, “speelde een belangrijke rol bij de teruggave van contant geld afkomstig uit Qatar en creëerde … een bedrijf dat een legale schijn zou kunnen geven aan de geldstroom.”

Nu onderzoeken de Italiaanse autoriteiten deze verbanden ook afzonderlijk – een primeur.

Het is een wending die ongetwijfeld nieuwe aandacht zal vestigen op Bellini en de verbanden tussen haar werk in Italië en de vermeende steekpenningen die het EU-parlement binnendringen – een relatie die ondoorzichtig blijft. Het resultaat zou details kunnen bevatten over hoe Qatargate precies plaatsvond.

Van Milaan naar Brussel … naar Tallinn?

Bellini’s werk met Equality Consultancy is gehuld in mysterie.

Openbare archieven en interne communicatie geven een beeld van een bedrijf dat maar kort leefde, zich snel internationaal verspreidde en politieke connecties maakte – met slechts vluchtig succes.

Equality Consultancy begon in 2018, toen Bellini het bedrijf in Italië oprichtte met Stefano en Luciano Giorgi, volgens meerdere mediaberichten. De groepering trok haar in een gezin dat dicht bij het EU-corruptieonderzoek zou komen te staan. Stefano Giorgi is de jongere broer van voormalig Panzeri-assistent Francesco Giorgi, die door de Belgische autoriteiten wordt beschouwd als een hoofdrolspeler in de vermeende omkopingsring van Qatar, terwijl Luciano Giorgi hun vader is.

Het bedrijf stond snel op.

In 2019 registreerde Equality Consultancy een jaaromzet van € 240.000 en een winst ter waarde van € 102.500, volgens interne documenten verkregen door POLITICO en gerapporteerd in de Italiaanse pers. Datzelfde jaar nam het bedrijf aarzelende stappen om zich in Brussel te vestigen.

Volgens een bekende van de plannen huurde de organisatie in 2019 een kantoorruimte op SilverSquare, een co-workingruimte op Square de Meeûs in het hart van de advieswijk van de stad. Telefonisch bereikt een medewerker van SilverSquare die zijn naam weigerde bevestigde dat Equality ruimte had gehuurd.

Met een lokale voet aan de grond begon Equality verbindingen te leggen.

WhatsApp-berichten van een telefoonnummer dat twee mensen aan Francesco Giorgi hebben gekoppeld, laten zien dat hij eind 2019 werkt aan de uitbreiding van de Brusselse activiteiten van het bedrijf. een persoon op de vergadering.

Equality heeft om onduidelijke redenen in 2018 ook het gelijknamige “EQuality consultancy OÜ” opgericht in de Estse hoofdstad Tallinn, volgens het openbare register van het land. Maar het bedrijf bleef slapen tot de buitenpost in de zomer van 2019 werd geliquideerd.

De Belgische autoriteiten hebben Francesco Giorgi sindsdien aangeklaagd voor corruptie, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Hij is momenteel uit de gevangenis met een elektronisch enkelbandje, in afwachting van zijn proces. Panzeri, zijn voormalige baas, heeft bekend dat hij een omkopingsbende heeft geleid als onderdeel van een pleidooiovereenkomst.

De advocaten van Bellini en Stefano Giorgi hebben niet gereageerd op de vele verzoeken van POLITICO om commentaar. Een advocaat van Francesco Giorgi zei dat hij niet van plan is commentaar te geven op het lopende onderzoek. Het Belgische parket reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Volg het (slinkende) geld

Gelijkheid was bijna net zo snel verdwenen als ze was opgebloeid.

In 2020 daalde de omzet tot € 81.000, wat leidde tot een verlies van € 51.000 voor het jaar, volgens de interne documenten.

De eigenaren van het bedrijf gaven de schuld aan de pandemie.

“Onze zaken met een van onze grote klanten werden teruggedraaid en de diensten werden bevroren tot september”, schreef Bellini in een intern rapport, ingezien door POLITICO, waarin een eigenaarsvergadering op 9 juli 2020 werd beschreven. Maar Bellini bleef optimistisch: “We vertrouwen op een herstel om de kosten het hoofd te bieden.”

Bellini en een van haar assistenten hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar op het rapport.

Uiteindelijk heeft het niet zo mogen zijn. Volgens openbare registers was het bedrijf in 2021 in Italië gesloten.

Nu ligt de bal bij de Milanese rechters.

In januari stelde een lokale rechter een besluit over de uitlevering van Bellini uit. De redenering was in wezen dat de lokale autoriteiten meer bewijsmateriaal van de Belgen wilden zien, volgens een document dat het Italiaanse dagblad La Repubblica inzag.

Donderdag krijgt het publiek een indicatie of de Italiaanse autoriteiten tevreden zijn met wat ze wel of niet hebben gezien.

En woensdag laat zei de plaatselijke aanklager dat de laatste documenten nog moesten arriveren.

Camille Gijs, Pieter Haeck, Elena Giordano en Gian Volpicelli rapportage bijgedragen.