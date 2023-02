Terwijl Republikeinen aandringen op een audit van fondsen, heeft de regering-Biden elke bezorgdheid over corruptie in Oekraïne ontkend

Geconfronteerd met toenemende druk van Republikeinen om de miljarden dollars aan hulp die de VS naar Oekraïne sturen te controleren, suggereerde de regering van president Joe Biden vrijdag dat er geen reden tot bezorgdheid is dat fondsen worden verduisterd.

“We hebben tot nu toe geen enkele aanwijzing gezien dat de middelen of wapens die we aan Oekraïne hebben geleverd, zijn misbruikt, zoekgeraakt, gestolen, verkocht op de zwarte markt of buitgemaakt door de Russen.” Dat heeft de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, John Kirby, gezegd tijdens een persconferentie. Hij deed een soortgelijke bewering in januari, waarbij hij blijkbaar rapporten negeerde die anders suggereerden.

CBS News meldde in augustus dat slechts ongeveer 30% van de westerse wapens die naar Oekraïne werden gestuurd, de frontlinies haalden. troepen. De Oekraïense president Vladimir Zelensky heeft vorige maand verschillende hoge functionarissen in zijn regering ontslagen wegens winstbejag met westerse hulp. Volgens Transparency International behoort Oekraïne consequent tot de meest corrupte landen van Europa.









Washington heeft 113 miljard dollar aan hulp aan Kiev toegewezen sinds het conflict tussen Rusland en Oekraïne een jaar geleden begon. Wetgevers in de Democratische Partij van Biden en zelfs enkele Republikeinen hebben oproepen afgewezen om meer toezicht te houden op de enorme hulppakketten, ook al heeft het Pentagon erkend dat de enorme omvang van het programma een “heel echt” risico op misbruik van middelen.

Nu de Republikeinen de controle over het Congres hebben gewonnen tijdens de tussentijdse verkiezingen in november, krijgt de regering-Biden te maken met een groeiende roep om verantwoording. Het House Oversight Committee eiste woensdag dat de regering documenten zou overhandigen waaruit blijkt dat de aan Oekraïne toegewezen militaire en economische hulp niet verloren gaat aan “verspilling, fraude en misbruik.”

Vertegenwoordiger Marjorie Taylor Greene, een Republikein uit Georgië, zei donderdag dat ze een wetsvoorstel zal indienen om een ​​audit van het hulpprogramma voor Oekraïne af te dwingen. “Dat is precies wat het Amerikaanse volk nodig heeft, een audit van Oekraïne, want we hebben geen idee waar al dit geld naartoe gaat.” zei ze in een Fox News-interview.

Uit recente opiniepeilingen blijkt dat de publieke steun voor de betrokkenheid van de VS bij de crisis in Oekraïne afneemt. Uit een opiniepeiling van Associated Press-NORC die vorige week werd gepubliceerd, bleek dat slechts 48% van de Amerikanen de voortzetting van de militaire hulp aan Kiev steunt.