Witte Huis veroordeelt protest bij Israëlisch restaurant in Philadelphia

Het Witte Huis en staatsfunctionarissen zeiden dat een protest op zondag haatdragend en antisemitisch was, nadat tientallen pro-Palestijnse demonstranten die tegen het Israëlische offensief in de Gazastrook waren, slogans scandeerden waarin ze “genocide” beschuldigen buiten een falafelwinkel in Israëlische stijl in Philadelphia.

Het Witte Huis heeft maandag een verklaring afgegeven waarin het protest tegen het establishment “ongerechtvaardigd” werd genoemd, wat aansluit bij de reactie van functionarissen uit Pennsylvania.

Een videoclip geplaatst op X toonde de pro-Palestijnse demonstranten buiten Goldie, een veganistische falafelwinkel die eigendom was van Michael Solomonov, een in Israël geboren chef-kok, en Steve Cook, een voormalige investeringsbankier die restaurateur werd, via hun horecagroep CookNSolo Restaurants in Philadelphia.

‘Goldie, Goldie, je kunt je niet verstoppen. Wij beschuldigen u van genocide”, zong de groep in de video die zondag werd gemaakt.