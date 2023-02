“We weten dat het einde van de (Covid-crisis op het gebied van de volksgezondheid) niet het einde is van ons werk aan Covid”, zei een hoge overheidsfunctionaris, die anonimiteit kreeg om de lopende beraadslagingen te bespreken. “Het blijft een prioriteit voor de volksgezondheid en veel mensen zullen deze behandelingen nog steeds nodig hebben.”

Gezondheidsfunctionarissen van Biden bereiden zich voor om de komende maanden een uitgestrekte reeks pandemische beleidsmaatregelen te ontrafelen, aangezien de regering op 11 mei een einde maakt aan de noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid en zich richt op het beheersen van het virus als een langdurige ziekte.

Voor een Witte Huis dat vaccins en behandelingen tot het middelpunt van zijn pandemische reactie heeft gemaakt, zal het behouden van brede toegang tot die hulpmiddelen een van de meest urgente politieke en beleidsuitdagingen zijn.

De regering is niet van plan om de verantwoordelijkheid voor vaccins en behandelingen op zijn vroegst in de late zomer naar de particuliere markt te verplaatsen, waardoor het na het verstrijken van de noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid in mei tijd heeft om door de overdracht te navigeren. Zelfs dan zouden de meeste mensen nog steeds in staat zijn om injecties en behandelingen te krijgen via particuliere zorgverzekeraars of federale programma’s zoals Medicare en Medicaid, die pas verantwoordelijk zouden zijn voor het onderhandelen over hun eigen leveringsovereenkomsten met Covid-drugfabrikanten. Een apart reeds bestaand federaal programma zou doorgaan met het verstrekken van gratis vaccinaties voor onverzekerde kinderen.

Maar voor de ongeveer 30 miljoen volwassenen zonder dekking betekent de omschakeling dat ze gedwongen kunnen worden om uit eigen zak te betalen voor medicijnen die honderden dollars per dosis kunnen kosten – wat gezondheidsexperts zorgen baart dat degenen die pandemische zorg het meest nodig hebben, binnenkort het minst zullen zijn in staat zijn om het te betalen.

“Het is essentieel om een ​​manier te vinden om ervoor te zorgen dat kosten niet de belemmering vormen voor mensen om toegang te krijgen tot vaccins, tests en behandelingen”, zegt Jennifer Nuzzo, een epidemioloog aan de Brown University. “We hebben tijdens deze pandemie gezien dat inkomen een van de belangrijkste bepalende factoren is voor wie zichzelf heeft kunnen beschermen en wie niet.”

Joe Biden pleitte voor de uitrol van honderden miljoenen gratis Covid-shots als een kenmerkende prestatie van zijn presidentschap waardoor mensen hun dagelijks leven konden hervatten. De beschikbaarheid van behandelingen, zei hij, markeerde een nieuwe belangrijke stap in de inspanningen van zijn regering om de bedreiging voor de volksgezondheid te minimaliseren.

“We hebben de greep van Covid op ons verbroken”, zei Biden vorige week tijdens zijn State of the Union-toespraak. “We hebben miljoenen levens gered en ons land weer opengesteld.”

Op hun hoede om het virus weer te laten oplaaien, heeft de regering-Biden gelobbyd bij het Congres om een ​​“Vaccins for Adults”-programma op te zetten dat Covid-vaccinaties permanent gratis zou houden voor iedereen. Maar er is weinig verwachting dat het idee grip zal krijgen bij de Republikeinen die de leiding hebben over het Huis, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid bij volksgezondheidsfunctionarissen en consumentenadvocaten over hoe de regering van plan is de leemte op te vullen.

“Ze begrijpen absoluut dat we teruggaan naar ons al lang bestaande zogenaamde medische zorgsysteem dat veel mensen in de steek laat”, zegt Marcus Plescia, medisch hoofd van de Association of State and Territorial Health Officials. “Maar niemand heeft een definitief plan gehoord.”

Het ministerie van Volksgezondheid en Human Services heeft beloofd voor de onverzekerden te zorgen, hoewel het tot nu toe weinig details heeft gegeven. De afdeling heeft zich in plaats daarvan eerst gericht op het voorbereiden van de gezondheidsindustrie en consumentengroepen op het officiële einde van de gezondheidscrisis, zeiden gezondheidsfunctionarissen, met plannen om meer details over commercialisering uit te rollen naarmate dat proces in de komende maanden wordt afgerond.

Maar achter de schermen hebben gezondheidsfunctionarissen versneld gewerkt aan een plan om overgebleven fondsen en voorraden om te leiden naar een tijdelijk programma dat uitsluitend gericht is op het verkrijgen van vaccins, tests en behandelingen voor onverzekerden.

Het plan bevindt zich in de beginfase en de mensen met kennis van zaken waarschuwden dat verschillende elementen nog kunnen veranderen. Maar onder de opkomende post-commercialiseringsblauwdruk zou de administratie proberen om Covid-zorg tot het einde van het jaar en mogelijk tot de zomer van 2024 gratis te houden voor onverzekerde volwassenen.

Gezondheidsfunctionarissen hebben onderzocht of ze een samenwerking met apotheken kunnen uitbreiden om tot 2024 gratis Covid-tests aan te bieden, en om tests uit hun eigen federale voorraad te verspreiden naar plaatsen zoals opvangcentra voor daklozen, voedselbanken en gemeenschapscentra die waarschijnlijk met onverzekerden zullen werken.

Ambtenaren schatten ook dat ze voldoende van de bestaande voorraad van de overheid van het antivirale Paxlovid bij de hand kunnen houden om de onverzekerde bevolking maandenlang te dekken nadat de dekking voor anderen naar de particuliere markt verschuift.

Wat vaccins betreft, heeft de regering besproken genoeg geld opzij te zetten om in de herfst een klein aantal doses te kopen, wanneer van medicijnfabrikanten wordt verwacht dat ze hun vaccins bijwerken en de regering verwacht de distributieverantwoordelijkheden over te dragen aan de particuliere sector.

Die nieuwe voorraad zou minder dan 10 miljoen doses kunnen zijn, zeiden de mensen met kennis van zaken, gebaseerd op de verwachting dat de vraag naar Covid-boosters laag zal blijven. Minder dan 20 procent van de Amerikaanse volwassenen heeft de nieuwste booster gekregen, volgens de Centers for Disease Control and Prevention , een cijfer dat door ambtenaren wordt geschat, is zelfs nog lager onder een onverzekerde bevolking die jonger is.

De administratie is nog bezig met het uitzoeken van verschillende logistieke vragen, waaronder hoeveel van haar netwerk van apotheken, gezondheidscentra, lokale gezondheidsafdelingen en andere gemeenschapssites ze kan gebruiken om de distributie van vaccins en behandelingen na commercialisering voort te zetten.

Over het algemeen zal het programma ook sterk worden beperkt door de jarenlange weigering van het Congres om de Covid-reactie te financieren. De regering heeft minder dan $ 1 miljard over om te besteden aan haar onverzekerde plan, wat betekent dat de kosten uiteindelijk kunnen bepalen hoe lang de federale hulp kan duren.

Maar de hoop is dat het plan een tijdelijke overbrugging zou bieden, waardoor de regering meer tijd zou krijgen om voor extra financiering te pleiten – en daarbij de bezorgdheid zou wegnemen dat een Witte Huis dat beloofde prioriteit te geven aan rechtvaardigheid in zijn pandemie, uiteindelijk zou kunnen vertrekken de meest kwetsbare achter.

“Er kunnen hier geen verrassingen zijn”, zei de hoge ambtenaar, de inzet erkennend voor de miljoenen onverzekerden en Bidens eigen Covid-erfenis. “En we werken eraan om geen verrassingen te hebben.”